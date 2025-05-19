Россияне почти 60 раз атаковали на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток зафиксировано 156 боевых столкновений. Силы обороны Украины решительно сдерживают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему значительные потери.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 50 авиаударов, применив 100 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты использовали 1117 дронов-камикадзе и осуществили 4146 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло три наступательных действия вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки противника вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки. Одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть атак в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Покровском направлении российские войска совершили 59 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 128 оккупантов, из них 74 - безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, 16 беспилотных летательных аппаратов разного типа, одну станцию радиоэлектронной борьбы и миномет захватчиков. Три боевые бронированные машины и один миномет врага были существенно повреждены.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Вольного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля. Одно боестолкновение продолжается. В то же время враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении отражены четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударам подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели. Захватчики ударили управляемыми бомбами по населенному пункту Козацкое.

Курское направление

На Курском направлении Силы обороны Украины отразили десять атак противника. Также враг нанес 11 авиаударов, применив 26 управляемых авиабомб, и осуществил 202 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня отличились воины 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы (г. Херсон) и 17-го полка Национальной гвардии Украины, которые наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

