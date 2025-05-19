Росіяни майже 60 разів атакували на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Сили оборони України рішуче стримують спроби противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому значних втрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 128 окупантів, із них 74 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 16 безпілотних літальних апаратів різного типу, одну станцію радіоелектронної боротьби та міномет загарбників. Три бойові броньовані машини та один міномет ворога було суттєво пошкоджено.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває. Водночас ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку відбито чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали. Загарбники вдарили керованими бомбами по населеному пункту Козацьке.

Курський напрямок

На Курському напрямку Сили оборони України відбили десять атак противника. Також ворог завдав 11 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, і здійснив 202 артилерійських обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні відзначилися воїни 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби (м. Херсон) та 17-го полку Національної гвардії України – які завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

