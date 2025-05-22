Зеленский и Вучич обсудили европейскую интеграцию
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили актуальные вопросы - нашу европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество.
В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина - Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", - отметил он.
Известно, что сегодня Зеленский также провел разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Молдовы Санду, а также с лидером Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
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https://www.b17.ru/article/96493/
https://www.b17.ru/article/96493/
І чого теперка чекати?
Чи то просто попиззіли?