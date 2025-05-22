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Новости
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Зеленский и Вучич обсудили европейскую интеграцию

Зеленский провел беседу с Александром Вучичем

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили актуальные вопросы - нашу европейскую интеграцию и двустороннее сотрудничество.

В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина - Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", - отметил он.

Известно, что сегодня Зеленский также провел разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Молдовы Санду, а также с лидером Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

Также читайте: Вучич после визита в Москву заявил о желании Сербии ускорить вступление в ЕС, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Сербия (395) Вучич Александр (77)


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Два недоінтегрологи.
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22.05.2025 16:26 Ответить
https://www.b17.ru/article/96493/ Психологические принципы у-вэй: деяние через недеяние ...


https://www.b17.ru/article/96493/

https://www.b17.ru/article/96493/
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22.05.2025 16:26 Ответить
"Родствєнниє души"... Майже по О'Генрі.
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22.05.2025 16:32 Ответить
В этом пустобрёхе не хватало только Орбана и Фицо.
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22.05.2025 16:32 Ответить
Зеленський та Вучич обговорили європейську інтеграцію

І чого теперка чекати?
Чи то просто попиззіли?
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22.05.2025 16:45 Ответить
що вони, що ми- до ЄС будуть повзти ще десятки років
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22.05.2025 16:49 Ответить
Діянія найвеличнішого, покроково, день за днем, том 125-й
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22.05.2025 16:49 Ответить
Домовилися мабуть в слідуючому році разом їхати на парад пабєди в маскву до ху№ла ! Боневтік буде нести на палках маму риму і папу сашу !
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22.05.2025 18:32 Ответить
Два дебила- это сила!!!
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22.05.2025 18:50 Ответить
 
 