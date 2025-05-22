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Зеленський та Вучич обговорили європейську інтеграцію

Зеленський провів розмову із Александром Вучичем

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із сербським колегою Александром Вучичем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю.

Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - зазначив він.

Відомо, що сьогодні Зеленський також провів розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президенткою Молдови Санду, а також із лідеркою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

Також читайте: Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Сербія (374) Вучич Александр (94)


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Два недоінтегрологи.
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22.05.2025 16:26 Відповісти
https://www.b17.ru/article/96493/ Психологические принципы у-вэй: деяние через недеяние ...


https://www.b17.ru/article/96493/

https://www.b17.ru/article/96493/
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22.05.2025 16:26 Відповісти
"Родствєнниє души"... Майже по О'Генрі.
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22.05.2025 16:32 Відповісти
В этом пустобрёхе не хватало только Орбана и Фицо.
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22.05.2025 16:32 Відповісти
Зеленський та Вучич обговорили європейську інтеграцію

І чого теперка чекати?
Чи то просто попиззіли?
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22.05.2025 16:45 Відповісти
що вони, що ми- до ЄС будуть повзти ще десятки років
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22.05.2025 16:49 Відповісти
Діянія найвеличнішого, покроково, день за днем, том 125-й
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22.05.2025 16:49 Відповісти
Домовилися мабуть в слідуючому році разом їхати на парад пабєди в маскву до ху№ла ! Боневтік буде нести на палках маму риму і папу сашу !
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22.05.2025 18:32 Відповісти
Два дебила- это сила!!!
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22.05.2025 18:50 Відповісти
 
 