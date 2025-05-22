Зеленський та Вучич обговорили європейську інтеграцію
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із сербським колегою Александром Вучичем.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю.
Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - зазначив він.
Відомо, що сьогодні Зеленський також провів розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президенткою Молдови Санду, а також із лідеркою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.
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https://www.b17.ru/article/96493/
https://www.b17.ru/article/96493/
І чого теперка чекати?
Чи то просто попиззіли?