Зеленський та Вучич обговорили європейську інтеграцію

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із сербським колегою Александром Вучичем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили актуальні питання – нашу європейську інтеграцію та двосторонню співпрацю.



Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", - зазначив він.

Відомо, що сьогодні Зеленський також провів розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президенткою Молдови Санду, а також із лідеркою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

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