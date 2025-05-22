С начала суток на фронте 101 боевое столкновение, наиболее активно россияне штурмуют на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 101 боевое столкновение, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дроны-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького. В то же время противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Рубленое.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на востоке

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили четыре штурма противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.

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На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов - вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Гнатовка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 83 оккупанта и ранили еще 70. Обезврежено одну самоходную артиллерийскую установку "2С1", 11 автомобилей, восемь мотоциклов, антенну управления беспилотными летательными аппаратами, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", 13 беспилотных летательных аппаратов различного типа, два терминала спутниковой связи и миномет противника. Также значительно повреждены автомобиль, квадроцикл и артиллерийская система российских оккупантов.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Комар, Новоукраинка и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Новоданиловка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Курское направление

На Курском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 1-й отдельной бригады территориальной обороны им. Ивана Богуна, которые эффективно дают отпор противнику.

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