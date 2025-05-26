Траекторию проектирует враг, но Силы обороны могут спрогнозировать, куда будут бить войска РФ, - Игнат

Воздушные силы могут прогнозировать, куда россияне будут пытаться бить, а следовательно, сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Так, Игнат отметил, что траекторию проектирует враг. Однако, Силы обороны, в частности Воздушные силы, могут прогнозировать, куда противник будет пытаться бить в тот или иной день или ночь. Таким образом украинские защитники могут сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны и тому подобное.

По его словам, информация о возможном движении на аэродромах в России, где дислоцируется стратегическая авиация агрессора, поступает из разных источников. Так же и в Черном море.

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Однако спикер подчеркнул, что вопрос в том, что нам надо быть готовыми к любым вызовам.

"Когда выпускаются ракеты, есть определенное время для того, чтобы привести средства в готовность и отразить нападение, как это произошло сегодня", - добавил он.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 14 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 250 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В ночь на 25 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника. Оккупанты выпустили 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр; 1 крылатую ракету Х-22; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

В ночь на 26 мая 2025 года войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника. Россияне выпустили 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.