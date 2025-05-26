Траєкторію проєктує ворог, але Сили оборони можуть спрогнозувати, куди битимуть війська РФ, - Ігнат

Повітряні сили можуть прогнозувати, куди росіяни намагатимуться бити, а отже, зробити певні корективи організації протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Так, Ігнат зауважив, що траєкторію проєктує ворог. Однак, Сили оборони, зокрема Повітряні сили, можуть прогнозувати, куди противник намагатиметься бити того чи іншого дня або ночі. Таким чином українські захисники можуть зробити певні корективи організації протиповітряної оборони тощо.

За його словами, інформація про можливий рух на аеродромах у Росії, де дислокується стратегічна авіація агресора, надходить з різних джерел. Так само й у Чорному морі.

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Однак речник наголосив, що питання в тому, що нам треба бути готовими до будь-яких викликів.

"Коли випускаються ракети, є певний час для того, щоб привести засоби в готовність і відбити напад, як це відбулося сьогодні", - додав він.

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Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія атакувала Україну 14 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У ніч на 25 травня 2025 року війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника. Окупанти випустили 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр; 1 крилату ракету Х-22; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

У ніч на 26 травня 2025 року війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника. Росіяни випустили 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.