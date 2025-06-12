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Новости Санкции ЕС
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ЕС планирует санкции против двух китайских банков за помощь России, - Bloomberg

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного назначения

Европейский Союз предложил ввести санкции против двух китайских банков за помощь России в обходе торговых ограничений ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные документы, передает Цензор.НЕТ.

Согласно предложению, финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить любые операции с двумя региональными кредиторами, расположенными вблизи китайско-российской границы. Их подозревают в том, что они обрабатывали транзакции, предоставляли экспортное финансирование и услуги с криптоактивами, помогая Москве обходить санкции.

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Названия банков пока не разглашаются, поскольку санкции еще не опубликованы. Кроме того, в рамках нового пакета ограничений ЕС планирует добавить еще несколько китайских компаний в список санкционных фирм.

Хотя Пекин отрицает поддержку Москвы в военных усилиях, китайские компании поставляют России технологии и компоненты, необходимые для производства оружия.

18-й пакет санкций против РФ

10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Премьер Словакии Фицо угрожает сорвать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России.

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