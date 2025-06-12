ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Росії, - Bloomberg

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох китайських банків за допомогу Росії в обході торговельних обмежень ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназвані документи, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з пропозицією, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними кредиторами, що розташовані поблизу китайсько-російського кордону. Їх підозрюють у тому, що вони обробляли транзакції, надавали експортне фінансування та послуги з криптоактивами, допомагаючи Москві обходити санкції.

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Назви банків поки не розголошуються, оскільки санкції ще не опубліковані. Крім того, в межах нового пакета обмежень ЄС планує додати ще кілька китайських компаній до списку санкційних фірм.

Хоча Пекін заперечує підтримку Москви у воєнних зусиллях, китайські компанії постачають Росії технології й компоненти, необхідні для виробництва зброї.

18-й пакет санкцій проти РФ

10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує зірвати ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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