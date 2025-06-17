59-я ОШБр о заявлении добровольца из США О’Лири: Он не располагает актуальными данными о состоянии дел в подразделении

59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка заявила, что ее бывший боец Райан О'Лири не владеет актуальной информацией о нынешнем состоянии дел в подразделении. Ранее тот сообщил, что остановил деятельность роты Chosen Company из-за некачественного командования.

Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.

В ОШБр отметили, что О'Лири уволился со службы в 59-й бригаде по собственному желанию 8 февраля 2024 года. С тех пор он не участвует в жизни бригады, ее боевых операциях или внутренних процессах, поэтому, отметила бригада, он "не владеет актуальной информацией о состоянии дел в подразделении и не может его комментировать".

Также там добавили, что распространение "необоснованных обвинений и дезинформации вредит моральному духу личного состава", а также негативно влияет на обороноспособность подразделения и страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России", - доброволец из США О’Лири

В 59-й бригаде отметили, что ее бойцы продолжают выполнять боевые задачи в сложных условиях, сохраняя высокую эффективность и результативность.

В частности, 59-я ОШБр на протяжении 8 месяцев входит в первую десятку в рейтингах DELTA по уничтожению врага.





Напомним, еще накануне американский доброволец Райан О'Лири, командир Chosen Company заявил, что останавливает деятельность подразделения из-за некачественного командования. Военный также высказал свое мнение, относительно качества офицерского состава ВСУ, который "ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей"".

Читайте также: Лыховий об отставке командира 59-й ОШБр Шевчука: Командование допустило просчеты в обороне на Покровском направлении

Что известно о Chosen Company

Chosen Company - добровольческий отряд, членами которого являются добровольцы из более 31 страны мира, большую часть которых составляют граждане США.

Рота была сформирована в начале российского вторжения в Украину в 2022 году под названием 312-я шведская добровольческая рота. Ее возглавлял шведский ветеран Эдвард Селандер Патриньяни до своей гибели 18 июля 2022 года.

В начале 2023 года рота была переименована в Chosen Company. Тогда же она стала частью 59 бригады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырскому и Зеленскому не понравились принятые мной решения на Покровском направлении, - экс-командир 59-й ОШБр Шевчук о вероятных причинах отставки