59-я ОШБр о заявлении добровольца из США О’Лири: Он не располагает актуальными данными о состоянии дел в подразделении
59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка заявила, что ее бывший боец Райан О'Лири не владеет актуальной информацией о нынешнем состоянии дел в подразделении. Ранее тот сообщил, что остановил деятельность роты Chosen Company из-за некачественного командования.
Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.
В ОШБр отметили, что О'Лири уволился со службы в 59-й бригаде по собственному желанию 8 февраля 2024 года. С тех пор он не участвует в жизни бригады, ее боевых операциях или внутренних процессах, поэтому, отметила бригада, он "не владеет актуальной информацией о состоянии дел в подразделении и не может его комментировать".
Также там добавили, что распространение "необоснованных обвинений и дезинформации вредит моральному духу личного состава", а также негативно влияет на обороноспособность подразделения и страны.
В 59-й бригаде отметили, что ее бойцы продолжают выполнять боевые задачи в сложных условиях, сохраняя высокую эффективность и результативность.
В частности, 59-я ОШБр на протяжении 8 месяцев входит в первую десятку в рейтингах DELTA по уничтожению врага.
Напомним, еще накануне американский доброволец Райан О'Лири, командир Chosen Company заявил, что останавливает деятельность подразделения из-за некачественного командования. Военный также высказал свое мнение, относительно качества офицерского состава ВСУ, который "ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей"".
Что известно о Chosen Company
Chosen Company - добровольческий отряд, членами которого являются добровольцы из более 31 страны мира, большую часть которых составляют граждане США.
Рота была сформирована в начале российского вторжения в Украину в 2022 году под названием 312-я шведская добровольческая рота. Ее возглавлял шведский ветеран Эдвард Селандер Патриньяни до своей гибели 18 июля 2022 года.
В начале 2023 года рота была переименована в Chosen Company. Тогда же она стала частью 59 бригады.
саморозпустилася РОТА!!!!!
вмотивованих добровольців з 31-єї країни !!!
алльо, Генштаб, ви там зовсім оху...лі ?
.
реально НЕ володію зовсім, бо " диванний"
але казати таку хрєнь про пана Райяна, який воював два роки, це треба прес-службі зовсім втратити мізки
ця заява ЗСУ лише підтверджує те, що написав пан Райян - порядки в армії це
совок про-сирський вкритий ЗЄльоной пляснявою
.
Ти ж жля цього заєєструвався тут 11 лютого 2025 року, якраз під час висадки кремлівського десанту троллів на цензорі?
І так, я не збираюсь "усвідомлювати" ваші кремлівські нарративи.
А може....може є правда в тому, що періодично кажуть ті, хто воював навіть не з 2022 - з часів АТО. Правда, що після переляку в 2022, коли в ЗСУ попало багато добровольців, які плювати хотіли на вкорінену "совковість" (а точніше - бюрократизм, дебілізм, та корупцію), різні тилові пацюки оговтались, відновили і вигадали нові схеми, правила, вимоги.... І стрімко ведуть ЗСУ до стандартів
НАТОросійської царської армії в найгірші її часи.
Але звісно це неправда. Все чудово. Перспективно. Диджіталізовано. І взагалі "він сам випав з вантажівки. Тричі.", або "провокація" або "вороже ІПСО", або.... Ну далі ви знаєте - винних нагородити, непричетних покарати, того хто розказав, посадити. І чекати наступного випадку.
І що - це за рік змінилося? У нас реально кадрові офіцери (не всі, але дуже багато з них) поводяться, ніби вони якась вища раса, а солдати - це лайно. І це проблема не лише 59 бригади, а більшості бригад.
https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 Ось повний текст.
Хтось явно бреше! Треба почути інших "легіонерів"!
Це чия команда для загальної паніки і двіжу в середині країни?
Ось його акаунт
Instagram · yarmak_music
Підписників: понад 348,4 тис.
YARMAK (@yarmak_music) • Instagram photos and videos
Хотілось би почути військових щодо цього заклику репера.
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
****
59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка заявила, що її колишній боєць Раян О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі.
****
Зате пропагандони -Казаріни , барбершопвоїни -ухілєси Федоренки володіють всією інформацією - і згідно в неї в ЗСУ -"кісєльні рєкі , молочні бєрєга " - одним словом рай для військослужбовців ...
Хоча слово "рай " може викликати неприємні асоціації . Тому просто - всьо ідєально та потужно під керівництвом Непомильного Зе і Єрмака -ефективного менеджера його ..