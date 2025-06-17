УКР
59 ОШБр про заяву добровольця зі США О’Лірі: Він не володіє актуальними даними щодо стану справ у підрозділі

доброволець з США Раян О’Лірі

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка заявила, що її колишній боєць Раян О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі. Раніше той повідомив, що зупинив діяльність роти Chosen Company через неякісне командування.

Про це йдеться в заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.

В ОШБр зазначили, що О'Лірі звільнився зі служби у 59 бригаді за власним бажанням 8 лютого 2024 року. Відтоді він не бере участі в житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах, тож, зауважила бригада, він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".

Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни.

Читайте також: Лиховій про відставку командира 59 ОШБр Шевчука: Командування допустило прорахунки в обороні на Покровському напрямку

У 59 бригаді наголосили, що її бійці продовжують виконувати бойові завдання у складних умовах, зберігаючи високу ефективність та результативність.

Зокрема, 59 ОШБр упродовж 8 місяців входить до першої десятки в рейтингах DELTA за знищенням ворога.

Раян О'Лірі розповів про проблеми у ЗСУ: 59 бригада відреагувала
Раян О'Лірі розповів про проблеми у ЗСУ: 59 бригада відреагувала

Нагадаємо, ще напередодні американський доброволець Раян О'Лірі, командир Chosen Company заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неякісне командування. Військовий також висловив свою думку, щодо якості офіцерського складу ЗСУ, який "поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирському та Зеленському не сподобалися мої ухвалені рішення на Покровському напрямку, - екскомандир 59 ОШБр Шевчук про імовірні причини відставки

Що відомо про Chosen Company

Chosen Company –– добровольчий загін, членами якого є добровольці з понад 31 країни світу, більшу частину яких становлять громадяни США.

Рота була сформована на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році під назвою 312 шведська добровольча рота. Її очолював шведський ветеран Едвард Селандер Патріньяні до своєї загибелі 18 липня 2022 року.

На початку 2023 року рота була перейменована в Chosen Company. Тоді ж вона стала частиною 59 бригади.

Також читайте: На війні в Україні загинув польський доброволець, журналіст Кшиштоф Горжелак. ФОТО

Автор: 

іноземець (404) добровольці (961) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) ЗСУ (7935)
+49
Американець приїхав з фронту і розповсюдив вороже ІПСО. На відміну від нього, штабна речниця бригади володіє актуальною інформацією, де все чудово і скоро буде перемога.
17.06.2025 16:21 Відповісти
+41
Хто б сумнівався
17.06.2025 16:12 Відповісти
+41
Хм, хм, знищили ще один ефективний добровольчий підрозділ, який так хвалив Бутусов. Правильним шляхом ідете, товариші.
17.06.2025 16:17 Відповісти
це повна ганьба про-сирського !

саморозпустилася РОТА!!!!!
вмотивованих добровольців з 31-єї країни !!!

алльо, Генштаб, ви там зовсім оху...лі ?

.
17.06.2025 16:27 Відповісти
Ну так, у нього при звільненні забрали мобільний телефон, видалили всі контакти, залили вуха сіркою і щабанили у соцмережах.
17.06.2025 16:18 Відповісти
Усрались
17.06.2025 16:14 Відповісти
ага, вірю нашим штабнікам
17.06.2025 16:18 Відповісти
Такі самі відписки регулярно пишуть з ТЦК, але ж їм ми віримо, еге ж?
17.06.2025 16:42 Відповісти
прочитав зазначені проблеми, і скажу що так і є. Некомпетенті комбати клали людей там де цього можливо було уникнути, і продовжують.
17.06.2025 16:20 Відповісти
Активно саботуючи підтримку оборони, Зельоне шобло веде нас до підписання капітуляції.
17.06.2025 16:21 Відповісти
Звісно, жодних проблем нема, керівництво чудове, відповідальне і береже людей, а якщо щось десь піде не так - то це взагалі ухилянти винні, не дають своє життя у відповідальність цієї чудової бригади.
17.06.2025 16:29 Відповісти
Нічого, головне щоб "поставки" на рівні 60% від завдання" відбувалися вчасно, як заявили про це на нараді в Житомирському ТЦК.
17.06.2025 16:47 Відповісти
А чо ти свого коханого Трампа не коментуєш? Язик в сраці?
17.06.2025 18:54 Відповісти
І цей виявився "недисциплінованим"! Що за люди ті американці-ніякого уявлення про честь,гідність,порядність,компетентність,вболівання за справу,дисципліну! Тому,напевне,й не приживаються у ЗСУ й,до того ж,піддають руйнівному впливу деяких недисциплінованих українських офіцерів!
17.06.2025 16:21 Відповісти
я не володію інформацією про стан речей в ЗСУ.
реально НЕ володію зовсім, бо " диванний"

але казати таку хрєнь про пана Райяна, який воював два роки, це треба прес-службі зовсім втратити мізки

ця заява ЗСУ лише підтверджує те, що написав пан Райян - порядки в армії це

совок про-сирський вкритий ЗЄльоной пляснявою

.
17.06.2025 16:22 Відповісти
Працюють як ТЦК, замість того, щоб визнати факти проблеми - до останнього, по тупому, як маленькі і не дуже розумні діти, не визнають очевидну проблему. З такими тенденціями перемога скоро, тільки не України.
17.06.2025 16:23 Відповісти
Щоб вимагати репарацій - необхідно мати успіхі на полі бою та/або підтримку цієї вимоги від партнерів. Ми не маємо ні першого, ні другого. Здавати кацапам ніхто нічого не буде, але репарації - це зараз, нажаль, така ж фантастика, як і кордони 91 року
17.06.2025 16:53 Відповісти
Точно - ми ставимо умови, коли США знімуть чи ні санкії. У якомі вигаданому світові ви живете?
17.06.2025 18:23 Відповісти
Тобто якби у нас був якийсь інший президент, то Трамон його слухався би? Давай ще пофантазуй.
Ти ж жля цього заєєструвався тут 11 лютого 2025 року, якраз під час висадки кремлівського десанту троллів на цензорі?
17.06.2025 18:54 Відповісти
Я б не сказав, що у вас є голова, бо верзете ви абсолютну маячню.
І так, я не збираюсь "усвідомлювати" ваші кремлівські нарративи.
17.06.2025 19:19 Відповісти
Якого кумира, ботяро свіжозарєєстроване? Ви ж по одній методичці строчите - вся ваша братія, що тут заєєструвалася у січні-лютому 2025. Коли вас вже всіх перебанять...
17.06.2025 19:36 Відповісти
Один з лютневих бот-акаунтів. Лапті тоді масово наплодили. А адміністрація сайту потужно проспала. Тепер ось старається, коментує.
17.06.2025 18:57 Відповісти
Заткнись чмо зелене...
17.06.2025 19:57 Відповісти
Ну звичайно ж він не володіє "актуальною" інформацією,адже за рік командування змінилось радикально,і всі радянські командири перевчились та воюють за стандартами НАТО ... мабуть.
17.06.2025 16:24 Відповісти
Він жеж варився в цьому казані української армії - з чим стикнувся те й виніс на загал - чому я маю йому не вірити
17.06.2025 16:26 Відповісти
Деградація і занепад в ЗСУ набрав катастрофічних наслідків. Наслідки підривної діяльності москальської кротівні і москальні у керівництві армією....
17.06.2025 16:44 Відповісти
Другим текстом: " не заважайте нам красти все що заманеться"
17.06.2025 16:45 Відповісти
Куди не плюнь зелена мерзота... У них все добре мульонами мулярдами дро...крадуть і пофіг! Стирати треба терміново!
17.06.2025 16:47 Відповісти
Ще один недисциплінований. Ух розвелося ж бунтарів!
17.06.2025 16:48 Відповісти
Залишається "відкритим" питання, а чому ж Раян О'Лірі таке заявив. Примарилось напевно? Або оковитої перепив?
А може....може є правда в тому, що періодично кажуть ті, хто воював навіть не з 2022 - з часів АТО. Правда, що після переляку в 2022, коли в ЗСУ попало багато добровольців, які плювати хотіли на вкорінену "совковість" (а точніше - бюрократизм, дебілізм, та корупцію), різні тилові пацюки оговтались, відновили і вигадали нові схеми, правила, вимоги.... І стрімко ведуть ЗСУ до стандартів НАТО російської царської армії в найгірші її часи.
Але звісно це неправда. Все чудово. Перспективно. Диджіталізовано. І взагалі "він сам випав з вантажівки. Тричі.", або "провокація" або "вороже ІПСО", або.... Ну далі ви знаєте - винних нагородити, непричетних покарати, того хто розказав, посадити. І чекати наступного випадку.
17.06.2025 16:49 Відповісти
"Військовий також висловив свою думку, щодо якості офіцерського складу ЗСУ, який "поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів""

І що - це за рік змінилося? У нас реально кадрові офіцери (не всі, але дуже багато з них) поводяться, ніби вони якась вища раса, а солдати - це лайно. І це проблема не лише 59 бригади, а більшості бригад.
17.06.2025 16:50 Відповісти
теж "безвідповідальний"?
17.06.2025 16:53 Відповісти
Агент кремля😎
17.06.2025 17:55 Відповісти
А чому не навели допис самого ОЛірі?
https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 Ось повний текст.
Хтось явно бреше! Треба почути інших "легіонерів"!
17.06.2025 16:59 Відповісти
Розповіді інших легіонерів вже були більше року назад, причому в інтерв'ю американській прессі і там було те саме, ще нагадаю вам інтерв'ю Купола. І після цих розповідей на заході пішли розмови що ми не зможемо виграти в раші, тому що воюють між собою дві совкові армії, а в одної більше озброєння і людського ресурсу.
17.06.2025 17:20 Відповісти
Ганьбище ..
17.06.2025 17:02 Відповісти
Нема найкращого підтвердження словам О'Лірі ніж така відповідь.Хоча, ніхто і не сумнівається.
17.06.2025 17:05 Відповісти
Хто знає, ху із іт Ярмак мьзік, якийсь репер, який в своєму акаунті інстаграм, сьогодні закликає всіх українців виїзжати зі своїх міст?
Це чия команда для загальної паніки і двіжу в середині країни?
Ось його акаунт
Instagram · yarmak_music
Підписників: понад 348,4 тис.
YARMAK (@yarmak_music) • Instagram photos and videos

Хотілось би почути військових щодо цього заклику репера.
17.06.2025 17:09 Відповісти
Зашел на его инстаграм, ничего подобного нет. Сама придумала?
17.06.2025 17:58 Відповісти
Четверта сторіс, починаючи від найсвіжішої.
17.06.2025 18:06 Відповісти
А, все, увидил. Спасибо, извиняюсь перед Анжеликой. Шо тут сказать, патужна
18.06.2025 01:22 Відповісти
Гниль. Просто гниль. Брехлива, кончена гниль. Ця система має згоріти в пеклі з усіма своїми брехливими представниками!
17.06.2025 17:12 Відповісти
17.06.2025 17:14 Відповісти
Іще один лютневий бот? Скіко їх наплодили тоді...
17.06.2025 19:06 Відповісти
ще один бот з 2021 року ,що не знає старожилів форуму?)
17.06.2025 19:09 Відповісти
Ну от що за галімий текст підготували спічрайтери? Вони отримують за совкову відписку грошове забезпечення на рівні солдата що на бойовому чергуванні. За що їх утримувати на такому рівні? Оцей комбриг напевно також читав писанину. Генерал в оту і міністерстві також читав. Що є нормального в цій совковій відпистці. Враження що дешевий адвокат відмазує гопника у судових слуханнях. Тобто до 24 року те що описує доброволець має місце бути. А от коли він звільнився, то одразу на наступний день все похорошело. Як бубочка розказував, що 21 квітня кінець епохи бідності і всього іншого. Ну один в один зелений галімий стендап. Ну можна ж було спочатку подякувати добровольцю за службу хоча б. Потім привести порівняння в цифрах три роки назад, два роки назад, рік назад і так далі. Можна ж було подякувати за те що доброволець намагається висвітлити проблему, яка на його думку є або могла би бути. А тепер виявляється що саме так і було насправді. Можна ж було описати заходи які вжиті для покращення служби або будуть вжиті в подальшому. А то просто по тупорилому па савєцкі. А он нє учавствуєт в жізні підрозділу. І тіпа не може щось об'єктивно описати. Короче гнати в три шиї писак і комбрига що ними командує. Об'явити всім стягнення і догани. Вони ж навіть не розуміють що пишуть і говорять. Бєздарності за сто косарів в місяць. Ха ха ха.
17.06.2025 17:16 Відповісти
Чомусь довіра більше до добровольця зі США О'лірі. Пам'ятаю як у 2023 році у військовій частині поставили футбольний майданчик, поміняли паркан та кришу, постелили нову плитку. Це в той час, коли хлопцям потрібна зброя на фронті. Мабуть, МО та Генштаб "сильно переживає" за хлопців на фронті.
17.06.2025 17:16 Відповісти
Знову офіцерів в трусиках обідили )
17.06.2025 17:17 Відповісти
Баєвих офіцерів. Не забувайте. Тепер кожне бойове. Ха ха ха.
17.06.2025 17:23 Відповісти
ми вам віримо. давайте ще
17.06.2025 17:18 Відповісти
Стандартна відписка.
17.06.2025 17:19 Відповісти
Как одену портупею, всё тупею и тупею )
17.06.2025 17:27 Відповісти
Рота не схотіла бути "м'ясом"
17.06.2025 17:32 Відповісти
Відповидь змастирили прямо в сауні.
17.06.2025 17:34 Відповісти
Тому що напевно весь штаб не виріс з рівня сауни. Совкової сауни. З затхлим запахом. Ха ха ха.
17.06.2025 17:41 Відповісти
Так переживають за особовий склад, що аж упрівають.
17.06.2025 18:13 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Только это уже не первое интервью иностранца про дурдом который творится в нашей армии. А толку? Как было все так и осталось. Придут решалы пообщаються, надавят и все на этом. До следующего недовольного. Все руководящие должности в руках кумов, сватов, братьев. Вся активная часть общества на фронте утилизируется потихоньку. В тылу одни овощи. Переворот никто не может сделать потому что фронт рухнет. И это уже 4 год продолжается. Так и живем
17.06.2025 17:47 Відповісти
Янкі завжди кинуть тебе,синку. Рудий шолудивий пес чи цей"доброволець"-різниці немає. В "закарпатському котлі"було добре,а на ЛБЗ одразу стало так погано.
17.06.2025 17:52 Відповісти
На нулю не має бути погано. От в чому річ. Зараз нуль має бути максимально відгорожений кіл зоною. Погано має бути комбригу і писакам із штабів за те що не змозі організувати нормальну роботу на нулі. В ідеалі було б непогано якби оці всі тіпа комбриги опинилися в таких умовах, що самі пробилися би краще на нуль. Ха ха ха.
17.06.2025 18:08 Відповісти
Він не володіє, а от безтолковий ішак володіє.
17.06.2025 20:29 Відповісти
Драпатий також не володіє повною інформацією. Вирішили в ОПі і спустили на Драпатого своїх заброньованих хвойд.
17.06.2025 22:49 Відповісти
Так так так. Але, знаючи стиль командування, віриться іноземцю.
18.06.2025 08:15 Відповісти
 
 