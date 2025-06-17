59 ОШБр про заяву добровольця зі США О’Лірі: Він не володіє актуальними даними щодо стану справ у підрозділі

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка заявила, що її колишній боєць Раян О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі. Раніше той повідомив, що зупинив діяльність роти Chosen Company через неякісне командування.

В ОШБр зазначили, що О'Лірі звільнився зі служби у 59 бригаді за власним бажанням 8 лютого 2024 року. Відтоді він не бере участі в житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах, тож, зауважила бригада, він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".

Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни.

У 59 бригаді наголосили, що її бійці продовжують виконувати бойові завдання у складних умовах, зберігаючи високу ефективність та результативність.

Зокрема, 59 ОШБр упродовж 8 місяців входить до першої десятки в рейтингах DELTA за знищенням ворога.





Нагадаємо, ще напередодні американський доброволець Раян О'Лірі, командир Chosen Company заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неякісне командування. Військовий також висловив свою думку, щодо якості офіцерського складу ЗСУ, який "поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"".

Що відомо про Chosen Company

Chosen Company –– добровольчий загін, членами якого є добровольці з понад 31 країни світу, більшу частину яких становлять громадяни США.

Рота була сформована на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році під назвою 312 шведська добровольча рота. Її очолював шведський ветеран Едвард Селандер Патріньяні до своєї загибелі 18 липня 2022 року.

На початку 2023 року рота була перейменована в Chosen Company. Тоді ж вона стала частиною 59 бригади.

