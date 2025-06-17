59 ОШБр про заяву добровольця зі США О’Лірі: Він не володіє актуальними даними щодо стану справ у підрозділі
59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка заявила, що її колишній боєць Раян О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі. Раніше той повідомив, що зупинив діяльність роти Chosen Company через неякісне командування.
Про це йдеться в заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.
В ОШБр зазначили, що О'Лірі звільнився зі служби у 59 бригаді за власним бажанням 8 лютого 2024 року. Відтоді він не бере участі в житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах, тож, зауважила бригада, він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".
Також там додали, що поширення "необґрунтованих звинувачень і дезінформації шкодить моральному духу особового складу", а також негативно впливає на обороноздатність підрозділу і країни.
У 59 бригаді наголосили, що її бійці продовжують виконувати бойові завдання у складних умовах, зберігаючи високу ефективність та результативність.
Зокрема, 59 ОШБр упродовж 8 місяців входить до першої десятки в рейтингах DELTA за знищенням ворога.
Нагадаємо, ще напередодні американський доброволець Раян О'Лірі, командир Chosen Company заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неякісне командування. Військовий також висловив свою думку, щодо якості офіцерського складу ЗСУ, який "поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів"".
Що відомо про Chosen Company
Chosen Company –– добровольчий загін, членами якого є добровольці з понад 31 країни світу, більшу частину яких становлять громадяни США.
Рота була сформована на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році під назвою 312 шведська добровольча рота. Її очолював шведський ветеран Едвард Селандер Патріньяні до своєї загибелі 18 липня 2022 року.
На початку 2023 року рота була перейменована в Chosen Company. Тоді ж вона стала частиною 59 бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
саморозпустилася РОТА!!!!!
вмотивованих добровольців з 31-єї країни !!!
алльо, Генштаб, ви там зовсім оху...лі ?
.
реально НЕ володію зовсім, бо " диванний"
але казати таку хрєнь про пана Райяна, який воював два роки, це треба прес-службі зовсім втратити мізки
ця заява ЗСУ лише підтверджує те, що написав пан Райян - порядки в армії це
совок про-сирський вкритий ЗЄльоной пляснявою
.
Ти ж жля цього заєєструвався тут 11 лютого 2025 року, якраз під час висадки кремлівського десанту троллів на цензорі?
І так, я не збираюсь "усвідомлювати" ваші кремлівські нарративи.
А може....може є правда в тому, що періодично кажуть ті, хто воював навіть не з 2022 - з часів АТО. Правда, що після переляку в 2022, коли в ЗСУ попало багато добровольців, які плювати хотіли на вкорінену "совковість" (а точніше - бюрократизм, дебілізм, та корупцію), різні тилові пацюки оговтались, відновили і вигадали нові схеми, правила, вимоги.... І стрімко ведуть ЗСУ до стандартів
НАТОросійської царської армії в найгірші її часи.
Але звісно це неправда. Все чудово. Перспективно. Диджіталізовано. І взагалі "він сам випав з вантажівки. Тричі.", або "провокація" або "вороже ІПСО", або.... Ну далі ви знаєте - винних нагородити, непричетних покарати, того хто розказав, посадити. І чекати наступного випадку.
І що - це за рік змінилося? У нас реально кадрові офіцери (не всі, але дуже багато з них) поводяться, ніби вони якась вища раса, а солдати - це лайно. І це проблема не лише 59 бригади, а більшості бригад.
https://x.com/RyanO_ChosenCoy/status/1933995166794211407 Ось повний текст.
Хтось явно бреше! Треба почути інших "легіонерів"!
Це чия команда для загальної паніки і двіжу в середині країни?
Ось його акаунт
Instagram · yarmak_music
Підписників: понад 348,4 тис.
YARMAK (@yarmak_music) • Instagram photos and videos
Хотілось би почути військових щодо цього заклику репера.
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
****
59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка заявила, що її колишній боєць Раян О'Лірі не володіє актуальною інформацією про нинішній стан справ у підрозділі.
****
Зате пропагандони -Казаріни , барбершопвоїни -ухілєси Федоренки володіють всією інформацією - і згідно в неї в ЗСУ -"кісєльні рєкі , молочні бєрєга " - одним словом рай для військослужбовців ...
Хоча слово "рай " може викликати неприємні асоціації . Тому просто - всьо ідєально та потужно під керівництвом Непомильного Зе і Єрмака -ефективного менеджера його ..