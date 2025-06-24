Вучич заявил, что Сербия частично возобновит экспорт боеприпасов: Будут созданы "черный, серый и белый списки" стран

Сербия частично возобновит экспорт боеприпасов, после прекращения продажи накануне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что решение об экспорте боеприпасов в ближайший период будет принимать исключительно Совет национальной безопасности Сербии, куда входят президент, премьер-министр, министр обороны и министр внутренних дел страны.

Также он добавил, что будет создан "черный, серый и белый списки" стран по экспорту боеприпасов из Сербии.

"Совет национальной безопасности сейчас издает приказ Министерству торговли, что из Сербии больше не будут вывозить боеприпасы, но это создает для нас серьезную проблему", - сказал президент.

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По его словам, после объявления в понедельник о приостановлении экспорта боеприпасов из Сербии он испытывает "большое давление извне и изнутри".

"Мне сказали, что в июле на заводах оборонной промышленности состоятся демонстрации, чтобы показать мне, что экспорт должен быть осуществлен, потому что они должны получать зарплату и жить за счет этого", - рассказал Вучич.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия прекратила продажу боеприпасов за границу, отныне для экспорта нужны "специальные решения".

Ранее издание Financial Times писало, что с начала российского вторжения Сербия экспортировала в Украину через третьи стороны боеприпасов на 800 миллионов евро.

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