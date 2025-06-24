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Новини Продаж боєприпасів за кордон
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Вучич заявив, що Сербія частково відновить експорт боєприпасів: Буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн

Президент Сербії Александр Вучич

Сербія частково відновить експорт боєприпасів після припинення продажу напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Президент Сербії Александр Вучич зазначив, що рішення про експорт боєприпасів у найближчий період ухвалюватиме виключно Рада національної безпеки Сербії, куди входять президент, прем'єр-міністр, міністр оборони та міністр внутрішніх справ країни.

Також він додав, що буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн щодо експорту боєприпасів із Сербії.

"Рада національної безпеки зараз видає наказ Міністерству торгівлі, що з Сербії більше не вивозитимуть боєприпаси, але це створює для нас серйозну проблему", – сказав президент.

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За його словами, після оголошення у понеділок про призупинення експорту боєприпасів із Сербії він зазнає "великого тиску ззовні та зсередини".

"Мені сказали, що в липні на заводах оборонної промисловості відбудуться демонстрації, щоб показати мені, що експорт повинен бути здійснений, тому що вони повинні отримувати зарплату і жити коштом цього", – розповів Вучич.

Нагадаємо раніше Вучич заявив, що Сербія припинила продаж боєприпасів за кордон, відтепер для експорту потрібні "спеціальні рішення".

Раніше видання Financial Times писало, що від початку російського вторгнення Сербія експортувала до України через треті сторони боєприпасів на 800 мільйонів євро.

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Слухала інтервью Тараса загороднього як раз про зброю з Сербії . Ось і результат - кацапи почали давити сербів
МОЖЕ ПОРА ПОЗИКРИВАТИ УСІМ ПИСТАКИ ( Залужний)
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24.06.2025 18:26 Відповісти
А ви думали наверх і в інфополе просувають когось кращого ніж бігуz ???? Це той мудрило, що коломойський сказав "цей бігус це був кумулятивний удар прямо в Порошенко"
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24.06.2025 18:52 Відповісти
Важно всидіти на трьох стільцях одним очком, особливо якщо любиш кацапьку наволоч.
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24.06.2025 18:39 Відповісти
У рашанів є райдужний список. Там чалма, чучхе, дранікі та інші виб#ядки із тиранів та коммуняк
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24.06.2025 18:50 Відповісти
так за нас і чорні й білі й сірі!
Проти нас тільки "диряві".
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24.06.2025 19:09 Відповісти
Сербия никогда не поставляла боеприпасы в Украину напрямую. После того как всплыло их использование ВСУ и прилетело дружеское давление из москвы.
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24.06.2025 19:44 Відповісти
Головне що б не було заборони на реекспорт.
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24.06.2025 19:55 Відповісти
 
 