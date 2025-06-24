Вучич заявив, що Сербія частково відновить експорт боєприпасів: Буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн

Сербія частково відновить експорт боєприпасів після припинення продажу напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Президент Сербії Александр Вучич зазначив, що рішення про експорт боєприпасів у найближчий період ухвалюватиме виключно Рада національної безпеки Сербії, куди входять президент, прем'єр-міністр, міністр оборони та міністр внутрішніх справ країни.

Також він додав, що буде створено "чорний, сірий і білий списки" країн щодо експорту боєприпасів із Сербії.

"Рада національної безпеки зараз видає наказ Міністерству торгівлі, що з Сербії більше не вивозитимуть боєприпаси, але це створює для нас серйозну проблему", – сказав президент.

Читайте: Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа"

За його словами, після оголошення у понеділок про призупинення експорту боєприпасів із Сербії він зазнає "великого тиску ззовні та зсередини".

"Мені сказали, що в липні на заводах оборонної промисловості відбудуться демонстрації, щоб показати мені, що експорт повинен бути здійснений, тому що вони повинні отримувати зарплату і жити коштом цього", – розповів Вучич.

Нагадаємо раніше Вучич заявив, що Сербія припинила продаж боєприпасів за кордон, відтепер для експорту потрібні "спеціальні рішення".

Раніше видання Financial Times писало, що від початку російського вторгнення Сербія експортувала до України через треті сторони боєприпасів на 800 мільйонів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич