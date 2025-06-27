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РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине, - Le Figaro

Россия захватила месторождение лития в Донецкой области. Что известно

Российские войска оккупировали село Шевченко в Донецкой области, что в 3 км от Днепропетровской области. Там расположено одно из самых перспективных месторождений лития в Украине.

Об этом пишет Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, это уже второе из четырех месторождений лития в Украине, которое удалось оккупировать войскам РФ.

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"Эти 40 гектаров содержат значительные запасы "белого золота". ... Белое золото - один из металлов, цена на который резко выросла в последние годы, поскольку оно стало важным компонентом аккумуляторов, производимых для электромобилей", - пишут авторы.

Аналитики DeepState подтверждают, что почти весь Шевченко захватили 24 июня. Несколько акров до сих пор находятся в серой зоне, что свидетельствует о том, что там до сих пор продолжаются боевые действия.

Россия захватила месторождение лития в Донецкой области. Что известно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское месторождение графита вошло в список стратегических проектов Евросоюза

"Фактически, само месторождение лития, обнаруженное во времена Советского Союза в 1982 году и площадью 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, поскольку расположено на восточной окраине села", - отметили журналисты.

Точная стоимость запасов лития в Украине пока не известна. Однако опубликованное перед полномасштабным вторжением РФ исследование Национальной академии наук Украины свидетельствует, что "Украина имеет хорошие шансы стать одним из ведущих мировых производителей лития". Запасы лития там оценили в 500 тысяч тонн.

Тогда называли 4 месторождения, однако ни одно из них не эксплуатировалось. Речь идет о Полоховском и Добром, что на западе Украины, а два других сейчас находятся под оккупацией РФ - Шевченко и село Крутая Балка в Донецкой области.

Журналисты объяснили, что литий содержится в нескольких рудах, в частности в петалите и сподумене. Эксперты отмечают, что "отделение лития от петалита, в отличие от его отделения от сподумена, является сложной и капиталоемкой технологией".

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Шевченко - единственное из четырех месторождений Украины, где содержит "высокоминерализованный сподумен". Государственная геологическая служба отмечает, что содержание сподумена в месторождении достигает 90%, поэтому его можно оценить как "перспективный проект". Другие три месторождения, которые должным образом не исследовали, содержат петалит, который является менее прибыльным.

Кроме лития, на месторождении Шевченко также содержатся редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.

"Кроме того факта, что трудно представить себе эксплуатацию украинского лития во время войны, экономическая выгода может оказаться сложной даже после возвращения мира ... Но захват Россией Шевченковского месторождения в любом случае укрепляет позиции РФ в этом горнодобывающем вопросе, к которому кажется, особенно чувствителен президент США Дональд Трамп", - подытожило издание.

Читайте: Волкер: Соглашение США и Украины по минералам имеет политическую, а не финансовую цель

Автор: 

Донецкая область (10119) Донецкий район (15) Шевченко (1) редкоземельные металлы (166)


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Топ комментарии
+28
Трампа ограбили???
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27.06.2025 12:59 Ответить
+24
Цена яо которое отдали за кусок туалетной бумаги
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27.06.2025 12:57 Ответить
+22
"Партнери негайно повинні посилити тиск на рф"- верещить бубачка із сортиру.
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27.06.2025 13:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кацапам там їхні командири пояснюють, що вони за літій вмирають?
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27.06.2025 12:57 Ответить
люді гібнут за мєтал, точніше там людей немає.
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27.06.2025 13:49 Ответить
Вечером 23 февраля Зеленский собирал в ОП олигархов: о чем говорили?
Понедельник, 5 сентября 2022,

Вечером 23 февраля в Офисе президента прошла встреча президента Владимира Зеленского и представителей украинского бизнеса. Президент призвал бизнес сохранять спокойствие, поддерживать экономику страны.
Детали: На встречу в Офис президента спешили владельцы 50 крупнейших компаний Украины.

В частности, речь шла о Геннадии Боголюбове, Борисе Кауфмане, Галине Гереге, Андрее Ставницере, Геннадии Корбане, Томаше Фиале, Сергее Таруте, Борисе Колесникове, Василии Хмельницком, Степане Ивахиве, Максиме Тимченко, Олеге Гороховском и многих других. Специально на встречу с президентом из-за границы прилетели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.
Зеленский коротко выступил на камеры и попросил пресс-службу уйти. На мгновение воцарилась тишина - кто-то из бизнесменов напрягся из-за опасений, что их в очередной раз будут просить на что-то деньги.

Прямая речь Зеленского: "Сразу говорю, что собрал вас не для того, чтобы просить денег. Сейчас очень важно, чтобы вы помогли государству. Прошу вас поддерживать экономику и поддерживать свои коллективы. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем... Мы используем все возможные каналы".

В этот момент Зеленский, как рассказывают участники встречи, пристально посмотрел в сторону стола, где сидели Вадим Новинский и Ринат Ахметов.После силовиков микрофон включил выглядевший нервным Ахметов.

Представитель крупного бизнеса в комментарии УП: "Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: "Самое важное - это сохранить наших людей".
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27.06.2025 16:27 Ответить
Среди собравшихся выделялись братья Суркисы, шептавшиеся между собой и сидевшие практически напротив Зеленского.

Нескольким своим соседям Суркисы тихо передали: "В четыре утра все начнется", очевидно, имея в виду наступление россиян. Однако в микрофон этого не повторили.
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27.06.2025 16:29 Ответить
це ж гарний початок першої глави майбутнього політичного детектива. На вашому місці я би приберіг на майбутнє.
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27.06.2025 16:49 Ответить
Цена яо которое отдали за кусок туалетной бумаги
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27.06.2025 12:57 Ответить
як інші гарантії на тих паперах....право сильного,дав слово,забрав,ніяких наслідків
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27.06.2025 13:01 Ответить
Все так. Єдина реальна гарантія - це будувати нормальну країну з 91го, однак мізків у наших "еліт" на це не вистачило. Добре, що у москві такі ж корупційні дурники сидять, інакше було б набагато тяжче
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27.06.2025 13:22 Ответить
у нас ніколи не було еліт,були гуртки по інтересах,а інтерес був один-нажива любим способом
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27.06.2025 13:40 Ответить
Ціна галочки в бюлетені в 2019році.ми вже були без яз і зупинили наступ параші, вже йшло малою кровью дипломатично завершити війну, Но ніт, тупим підорам захотілось поржать
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27.06.2025 16:41 Ответить
якщо люди не хочуть воювати з окупантом,
то ніяке яз не допоможе..
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27.06.2025 17:51 Ответить
кучме - Монако, народу ракеты Х- 101 в дома....
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27.06.2025 18:37 Ответить
Трампа ограбили???
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27.06.2025 12:59 Ответить
Не, это зеледент литий прое...ал.
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27.06.2025 16:25 Ответить
Трамплин по жизни *******, там грабить ,себя *******!
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27.06.2025 18:09 Ответить
"Партнери негайно повинні посилити тиск на рф"- верещить бубачка із сортиру.
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27.06.2025 13:03 Ответить
Тра-а-амп! Тобі як там, норм? Кацапи твій літій крадуть!
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27.06.2025 13:03 Ответить
він думая...ще 2 тижні.
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27.06.2025 13:54 Ответить
В нього такий самий договір буде з рашистами, йому швидше за все пофігу в кого з нас добувати =(
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27.06.2025 14:38 Ответить
Дешевше китая один хер не буде, а в китаю того літія завалися, тому пока китай стане дорожчим чем тут це ніхто розробляти не буде, а там і шось замість літія придумають, і вийде шо руський ванька помер задарма!
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27.06.2025 13:08 Ответить
Іноді краще дорожче, але мати, ніж тобі в любий момент відмовляться продавати, як ото Китай нещодавно з Америкою зробив.
Китайці недарма демпінгують, захоплюючи ринки і привʼязуючи всіх до себе - колись зможуть викручувати руки всьому світу. В принципі - Китай робить те саме, що і московія за допомогою нафти та газу, але Сі робить це значно розумніше за свинособак.
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27.06.2025 16:23 Ответить
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27.06.2025 16:31 Ответить
ванька і так дохне задармо..
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27.06.2025 17:53 Ответить
Трамп прийде- порядок наведе....
Хоча йому байдуже, хто буде для нього копати той літій,......
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27.06.2025 13:13 Ответить
Якби кацапи його не захопили б ми й не взнали? що воно в нас було
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27.06.2025 13:15 Ответить
Та було, просто олігархат хотів, щоб народ обороняв, не вклавши в оборону нічого!
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27.06.2025 13:30 Ответить
Не переймаймося. Трамп "всьо пєрєаформіт парускім законам". Апять же ж "рабочіє мєста"...
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27.06.2025 13:16 Ответить
Трампу пох - перепідпише договір з рашкою
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27.06.2025 13:18 Ответить
Якщо Україна не визнає окуповані території рашистськими то та територія являється сірою зоною і ніхто не має права там нічого добувати і перепродавати. Тому Тампон і наполягає на капітуляції України щоб Україна офіційно відмовилась від окупованих територій. Надіюсь в нашої влади хватить клепки не піти нінаякі договорняки і зраду України
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27.06.2025 13:34 Ответить
Фактично там кацапи а юридично не визнавати
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27.06.2025 13:37 Ответить
А как же таМпон?все обокрал дружбан путХуйло!
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27.06.2025 13:19 Ответить
До Чопа еще воевать и воевать, так шо все збс. У тех кто в Чопе...
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27.06.2025 13:22 Ответить
Китай руки потирает.Лишний литий никогда не помешает
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27.06.2025 13:23 Ответить
Йому доведеться вписатись напряму, бо видобувати під FPV - та ще задачка.
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27.06.2025 14:47 Ответить
Тре москалям здати побільше, а то США прийдуть та заберуть)
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27.06.2025 13:25 Ответить
крок за кроком п..зда вже близенько
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27.06.2025 13:28 Ответить
тобі, фуфайка дірява?
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27.06.2025 13:59 Ответить
ні, чоловіче, не мені тобі, та друзям твоїм.
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27.06.2025 14:37 Ответить
Ти помилився.
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27.06.2025 15:19 Ответить
тобто, ти пи**зда?
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27.06.2025 17:55 Ответить
Путлер наказав власним олігархам , щоб фінансували роснацистів і ті підкорились, за те актор піддурив європейців та гамедриканців і доять разом із олігархатом їх, ********** території, в той час людський ресурс ЗСУ тане , як цукор у воді і толку ніякого, і тільки піар.
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27.06.2025 13:29 Ответить
милиона армия а воювати нема кому зато тил охороняют
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27.06.2025 13:43 Ответить
Ти сам був на війні?
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27.06.2025 13:58 Ответить
А ти ?
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27.06.2025 14:07 Ответить
Так,у 50 років з титановою пластиною у берцовій кістці,штіфтами у лодижці звільняв Правий берег Херсонщини, поранення,контузії,смерть та поранення побратимів,евакуація,коли під обстрілами їхати не хочуть,коли криють всім що може бути.
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27.06.2025 14:53 Ответить
Піхотна бригада.Першому комбату ногу відірвало.
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27.06.2025 14:55 Ответить
Він каже про тих, кого там й не було і хто "числиться" там лише за паперами, а сам, за "мзду малу" (для командирів - і "далі" за "вертикаллю") - сидить в тилу, поки ті, хто залишився на передовій, без ротації вигрібають гівно за себе, і "за того парня".
Чи корупція в армії, для вас, раптом - новина?
Коли, наприклад, офіцери не оформлюють документи на загиблого і продовжують отримувати за нього гроші? Або, коли треба "заносити" за оформлення справки, чи відпустку, чи переведення? Чи, коли, бійці самі мусять забезпечувати себе, за свій кошт, найнейбхіднішими речами, які, начебто, мали їм вже надати і т.ін.?
То, воно, "якось саме так робиться", авжеж, і жодного корупційного прізвища чи посади немає. А всім, хто каже про корупцію - тим, одразу, клеймо "ухилянта", "рашиста" та "зрадника", а мародери та корупціонери - "не винні".
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27.06.2025 14:33 Ответить
Ти взагалі-то то кого звертався?
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27.06.2025 14:56 Ответить
Стоп.Це Шевченко кацапи вже захоплювали,потім ми відбили,це лінія бойового зіткнення,ситуація міняється по три рази на добу,хто там і що буде "видобувати"? Треба ще більше "фігаро","ля-монд" ,"політико",які просто "хайпують" на війні, невже це не зрозуміло?
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27.06.2025 13:56 Ответить
Це відверто тупа інформація бо ЖОДНЕ з родовищ не розроблялось та більш того, через нюанси сполук літію, для розробки потребує технологій котрих ЩЕ НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛОСЬ у світі а тому потребує їх розробку та зведення підприємств котрі з видобутої руди зможуть витягти той самий літій, а це вкладення у десятки млрд баксів чи євро котрі окупляться не дуже й швидко!!!
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27.06.2025 13:59 Ответить
Китай має бути задоволений результатами агресії пітьми і власними капіталовклвденнями.

Довідка:
Шевченківське родовище літієвих руд.
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.

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27.06.2025 14:18 Ответить
І як, коли видобуток починається??? Захопити може і захопили, а далі що.
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27.06.2025 14:27 Ответить
Це залежить від багато чого. Можуть хоч і через місяць, коли русня посуне ЛБЗ кілометрів на п'ять-десять на захід. А може - ніколи, якщо Трамп тихцем дасть вдосталь зброї для вогневого контролю цієї ділянки.
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27.06.2025 14:46 Ответить
Ви серьозно думаєте що можна побудувати інфраструктуру і т.д. для видобутку за 1 міс? Мало то маючи ЛБЗ за 50-100 км, туди дрони будуть як до себе додому літати. Багато кацапи побудували на захоплених терироріях?
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27.06.2025 17:07 Ответить
Тому і кажу, це залежить від багато чого.
Якщо по неофіційним каналам влада Китаю скаже щось на кшталт "если на это месторождение прилетит хоть один дрон, вы больше никогда не получите из Китая ни одного компонента для дронов" - тоді що?
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27.06.2025 17:18 Ответить
Зелені мерзотники здають Україну з потрохами (надрами), землями, населеними пунктами, людьми. І готують до підписання капітуляції на умовах рф. А виправдовування які? Будь ласка - то у всьому винні партнери! І Порошенко, звісно...
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27.06.2025 14:36 Ответить
А що ти особисто зробив для того, щоб НЕ здати Україну?
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27.06.2025 15:51 Ответить
На об'єктивні причини подивитіся-ні ? Те що орків в декілька разів більше і вони лізуть як таргани і не закінчуються-це нічого ? Те що кацапи виробляють у рази більше снарядів та ракет, ніж увесь ЄС разом взятий-це нічого ? Те що бабло на болота через продаж нафти та газу усе одно щодня заходить сумами з багатьма нулями-це нічого ? Як вже за#бали ниючі зрадоботи з криками що нас здають.
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27.06.2025 16:24 Ответить
Тем временем 18 пакет санкций
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27.06.2025 14:49 Ответить
цікаво за скільки лямів "зе поцріот" продав родовище куйлу.плюс жертви українських зпхисників.котрим немає ціни...???
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27.06.2025 14:53 Ответить
Це Шевченко за добу по три рази з рук у руки переходить,не читайте "фігаро", мудрий нарід.
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27.06.2025 15:22 Ответить
чуєш 🤡 , тиж казав шо за кожний клаптик української землі будеш боротися ...то це виявляється, борешся за здачу ,і кожного дня , України стає все меньше , якшо твоїм виборцям, це бодобається ,тоді все ok...
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27.06.2025 15:58 Ответить
а рыжий ,что молчит?
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27.06.2025 16:19 Ответить
А що мав пересічний український пенсіонер від тих 40 гектарів літію? 70$ пенсії? Отак працює закон карми.
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27.06.2025 16:27 Ответить
Оманські, із зеленським в ОПУ, отримають подяку, від ******!! Тихим сапом, через усілякі там, саміти міру-мір, знищення системи військового управління в Україні, і так далі, починаючи з 2019 року, маємо такий черговий результат, втрати території України!
Сратьєх ….
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27.06.2025 17:37 Ответить
Скажіть про це Трампу!
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27.06.2025 18:27 Ответить
 
 