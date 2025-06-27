РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине, - Le Figaro
Российские войска оккупировали село Шевченко в Донецкой области, что в 3 км от Днепропетровской области. Там расположено одно из самых перспективных месторождений лития в Украине.
Об этом пишет Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, это уже второе из четырех месторождений лития в Украине, которое удалось оккупировать войскам РФ.
"Эти 40 гектаров содержат значительные запасы "белого золота". ... Белое золото - один из металлов, цена на который резко выросла в последние годы, поскольку оно стало важным компонентом аккумуляторов, производимых для электромобилей", - пишут авторы.
Аналитики DeepState подтверждают, что почти весь Шевченко захватили 24 июня. Несколько акров до сих пор находятся в серой зоне, что свидетельствует о том, что там до сих пор продолжаются боевые действия.
"Фактически, само месторождение лития, обнаруженное во времена Советского Союза в 1982 году и площадью 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, поскольку расположено на восточной окраине села", - отметили журналисты.
Точная стоимость запасов лития в Украине пока не известна. Однако опубликованное перед полномасштабным вторжением РФ исследование Национальной академии наук Украины свидетельствует, что "Украина имеет хорошие шансы стать одним из ведущих мировых производителей лития". Запасы лития там оценили в 500 тысяч тонн.
Тогда называли 4 месторождения, однако ни одно из них не эксплуатировалось. Речь идет о Полоховском и Добром, что на западе Украины, а два других сейчас находятся под оккупацией РФ - Шевченко и село Крутая Балка в Донецкой области.
Журналисты объяснили, что литий содержится в нескольких рудах, в частности в петалите и сподумене. Эксперты отмечают, что "отделение лития от петалита, в отличие от его отделения от сподумена, является сложной и капиталоемкой технологией".
Шевченко - единственное из четырех месторождений Украины, где содержит "высокоминерализованный сподумен". Государственная геологическая служба отмечает, что содержание сподумена в месторождении достигает 90%, поэтому его можно оценить как "перспективный проект". Другие три месторождения, которые должным образом не исследовали, содержат петалит, который является менее прибыльным.
Кроме лития, на месторождении Шевченко также содержатся редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.
"Кроме того факта, что трудно представить себе эксплуатацию украинского лития во время войны, экономическая выгода может оказаться сложной даже после возвращения мира ... Но захват Россией Шевченковского месторождения в любом случае укрепляет позиции РФ в этом горнодобывающем вопросе, к которому кажется, особенно чувствителен президент США Дональд Трамп", - подытожило издание.
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Понедельник, 5 сентября 2022,
Вечером 23 февраля в Офисе президента прошла встреча президента Владимира Зеленского и представителей украинского бизнеса. Президент призвал бизнес сохранять спокойствие, поддерживать экономику страны.
Детали: На встречу в Офис президента спешили владельцы 50 крупнейших компаний Украины.
В частности, речь шла о Геннадии Боголюбове, Борисе Кауфмане, Галине Гереге, Андрее Ставницере, Геннадии Корбане, Томаше Фиале, Сергее Таруте, Борисе Колесникове, Василии Хмельницком, Степане Ивахиве, Максиме Тимченко, Олеге Гороховском и многих других. Специально на встречу с президентом из-за границы прилетели Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.
Зеленский коротко выступил на камеры и попросил пресс-службу уйти. На мгновение воцарилась тишина - кто-то из бизнесменов напрягся из-за опасений, что их в очередной раз будут просить на что-то деньги.
Прямая речь Зеленского: "Сразу говорю, что собрал вас не для того, чтобы просить денег. Сейчас очень важно, чтобы вы помогли государству. Прошу вас поддерживать экономику и поддерживать свои коллективы. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем... Мы используем все возможные каналы".
В этот момент Зеленский, как рассказывают участники встречи, пристально посмотрел в сторону стола, где сидели Вадим Новинский и Ринат Ахметов.После силовиков микрофон включил выглядевший нервным Ахметов.
Представитель крупного бизнеса в комментарии УП: "Я такого Рината еще не видел. Он раскраснелся и несколько раз повторил: "Самое важное - это сохранить наших людей".
Нескольким своим соседям Суркисы тихо передали: "В четыре утра все начнется", очевидно, имея в виду наступление россиян. Однако в микрофон этого не повторили.
то ніяке яз не допоможе..
Китайці недарма демпінгують, захоплюючи ринки і привʼязуючи всіх до себе - колись зможуть викручувати руки всьому світу. В принципі - Китай робить те саме, що і московія за допомогою нафти та газу, але Сі робить це значно розумніше за свинособак.
Хоча йому байдуже, хто буде для нього копати той літій,......
Чи корупція в армії, для вас, раптом - новина?
Коли, наприклад, офіцери не оформлюють документи на загиблого і продовжують отримувати за нього гроші? Або, коли треба "заносити" за оформлення справки, чи відпустку, чи переведення? Чи, коли, бійці самі мусять забезпечувати себе, за свій кошт, найнейбхіднішими речами, які, начебто, мали їм вже надати і т.ін.?
То, воно, "якось саме так робиться", авжеж, і жодного корупційного прізвища чи посади немає. А всім, хто каже про корупцію - тим, одразу, клеймо "ухилянта", "рашиста" та "зрадника", а мародери та корупціонери - "не винні".
Довідка:
Шевченківське родовище літієвих руд.
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.
Якщо по неофіційним каналам влада Китаю скаже щось на кшталт "если на это месторождение прилетит хоть один дрон, вы больше никогда не получите из Китая ни одного компонента для дронов" - тоді що?
Сратьєх ….