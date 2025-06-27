РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине, - Le Figaro

Российские войска оккупировали село Шевченко в Донецкой области, что в 3 км от Днепропетровской области. Там расположено одно из самых перспективных месторождений лития в Украине.

Об этом пишет Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, это уже второе из четырех месторождений лития в Украине, которое удалось оккупировать войскам РФ.

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"Эти 40 гектаров содержат значительные запасы "белого золота". ... Белое золото - один из металлов, цена на который резко выросла в последние годы, поскольку оно стало важным компонентом аккумуляторов, производимых для электромобилей", - пишут авторы.

Аналитики DeepState подтверждают, что почти весь Шевченко захватили 24 июня. Несколько акров до сих пор находятся в серой зоне, что свидетельствует о том, что там до сих пор продолжаются боевые действия.

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"Фактически, само месторождение лития, обнаруженное во времена Советского Союза в 1982 году и площадью 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, поскольку расположено на восточной окраине села", - отметили журналисты.

Точная стоимость запасов лития в Украине пока не известна. Однако опубликованное перед полномасштабным вторжением РФ исследование Национальной академии наук Украины свидетельствует, что "Украина имеет хорошие шансы стать одним из ведущих мировых производителей лития". Запасы лития там оценили в 500 тысяч тонн.

Тогда называли 4 месторождения, однако ни одно из них не эксплуатировалось. Речь идет о Полоховском и Добром, что на западе Украины, а два других сейчас находятся под оккупацией РФ - Шевченко и село Крутая Балка в Донецкой области.

Журналисты объяснили, что литий содержится в нескольких рудах, в частности в петалите и сподумене. Эксперты отмечают, что "отделение лития от петалита, в отличие от его отделения от сподумена, является сложной и капиталоемкой технологией".

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Шевченко - единственное из четырех месторождений Украины, где содержит "высокоминерализованный сподумен". Государственная геологическая служба отмечает, что содержание сподумена в месторождении достигает 90%, поэтому его можно оценить как "перспективный проект". Другие три месторождения, которые должным образом не исследовали, содержат петалит, который является менее прибыльным.

Кроме лития, на месторождении Шевченко также содержатся редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.

"Кроме того факта, что трудно представить себе эксплуатацию украинского лития во время войны, экономическая выгода может оказаться сложной даже после возвращения мира ... Но захват Россией Шевченковского месторождения в любом случае укрепляет позиции РФ в этом горнодобывающем вопросе, к которому кажется, особенно чувствителен президент США Дональд Трамп", - подытожило издание.

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