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Новини Ситуація на Донеччині
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РФ захопила друге з чотирьох родовищ літію в Україні, - Le Figaro

Росія захопила родовище літію на Донеччині. Що відомо

Російські війська окупували село Шевченко на Донеччині, що за 3 км від Дніпропетровської області. Там розташовано одне з найперспективніших родовищ літію в Україні.

Про це пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, це вже друге з чотирьох родовищ літію в Україні, яке вдалося окупувати військам РФ.

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"Ці 40 гектарів містять значні запаси "білого золота". ... Біле золото - один із металів, ціна на який різко зросла в останні роки, оскільки воно стало важливим компонентом акумуляторів, що виробляються для електромобілів", - пишуть автори.

Аналітики DeepState підтверджують, що майже все Шевченко захопили 24 червня. Кілька акрів досі перебувають у сірій зоні, що свідчить про те, що там досі тривають бойові дії.

Росія захопила родовище літію на Донеччині. Що відомо

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"Фактично, саме родовище літію, виявлене за часів Радянського Союзу в 1982 році та площею 40 гектарів, вже кілька днів перебуває під контролем Росії, оскільки розташоване на східній околиці села", - зазначили журналісти.

Точна вартість запасів літію в Україні наразі не відома. Проте опубліковане перед повномасштабним вторгненням РФ дослідження Національної академії наук України свідчить, що "Україна має хороші шанси стати одним із провідних світових виробників літію". Запаси літію там оцінили у 500 тисяч тонн.

Тоді називали 4 родовища, проте жодне з них не експлуатувалось. Йдеться про Полохівське та Добра, що на заході України, а два інших зараз перебувають під окупацією РФ - Шевченко та село Крута Балка на Донеччині.

Журналісти пояснили, що літій міститься в кількох рудах, зокрема в петаліті та сподумені. Експерти зазначають, що "відділення літію від петаліту, на відміну від його відділення від сподумену, є складною та капіталомісткою технологією".

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Шевченко - єдине з чотирьох родовищ України, де містить "високомінералізований сподумен". Державна геологічна служба зазначає, що вміст сподумену в родовищі сягає 90%, тому його можна оцінити як "перспективний проєкт". Інші три родовища, які належним чином не дослідили, містять петаліт, який є менш прибутковим.

Крім літію, на родовищі Шевченко також містяться рідкісні метали, такі як тантал, ніобій, берилій, цезій та рубідій, а також олово.

"Окрім того факту, що важко уявити собі експлуатацію українського літію під час війни, економічна вигода може виявитися складною навіть після повернення миру … Але захоплення Росією Шевченківського родовища в будь-якому разі зміцнює позиції РФ в цьому гірничодобувному питанні, до якого здається, особливо чутливий президент США Дональд Трамп", - підсумувало видання.

Читайте: Волкер: Угода США та України щодо мінералів має політичну, а не фінансову мету

Автор: 

Донецька область (8932) Донецький район (16) Шевченко (1) рідкісноземельні метали (172)


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Топ коментарі
+24
Трампа ограбили???
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27.06.2025 12:59 Відповісти
+22
Цена яо которое отдали за кусок туалетной бумаги
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27.06.2025 12:57 Відповісти
+15
"Партнери негайно повинні посилити тиск на рф"- верещить бубачка із сортиру.
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27.06.2025 13:03 Відповісти
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кацапам там їхні командири пояснюють, що вони за літій вмирають?
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27.06.2025 12:57 Відповісти
люді гібнут за мєтал, точніше там людей немає.
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27.06.2025 13:49 Відповісти
Цена яо которое отдали за кусок туалетной бумаги
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27.06.2025 12:57 Відповісти
як інші гарантії на тих паперах....право сильного,дав слово,забрав,ніяких наслідків
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27.06.2025 13:01 Відповісти
Все так. Єдина реальна гарантія - це будувати нормальну країну з 91го, однак мізків у наших "еліт" на це не вистачило. Добре, що у москві такі ж корупційні дурники сидять, інакше було б набагато тяжче
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27.06.2025 13:22 Відповісти
у нас ніколи не було еліт,були гуртки по інтересах,а інтерес був один-нажива любим способом
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27.06.2025 13:40 Відповісти
Трампа ограбили???
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27.06.2025 12:59 Відповісти
"Партнери негайно повинні посилити тиск на рф"- верещить бубачка із сортиру.
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27.06.2025 13:03 Відповісти
Тра-а-амп! Тобі як там, норм? Кацапи твій літій крадуть!
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27.06.2025 13:03 Відповісти
він думая...ще 2 тижні.
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27.06.2025 13:54 Відповісти
В нього такий самий договір буде з рашистами, йому швидше за все пофігу в кого з нас добувати =(
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27.06.2025 14:38 Відповісти
Дешевше китая один хер не буде, а в китаю того літія завалися, тому пока китай стане дорожчим чем тут це ніхто розробляти не буде, а там і шось замість літія придумають, і вийде шо руський ванька помер задарма!
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27.06.2025 13:08 Відповісти
Іноді краще дорожче, але мати, ніж тобі в любий момент відмовляться продавати, як ото Китай нещодавно з Америкою зробив.
Китайці недарма демпінгують, захоплюючи ринки і привʼязуючи всіх до себе - колись зможуть викручувати руки всьому світу. В принципі - Китай робить те саме, що і московія за допомогою нафти та газу, але Сі робить це значно розумніше за свинособак.
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27.06.2025 16:23 Відповісти
Трамп прийде- порядок наведе....
Хоча йому байдуже, хто буде для нього копати той літій,......
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Якби кацапи його не захопили б ми й не взнали? що воно в нас було
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27.06.2025 13:15 Відповісти
Та було, просто олігархат хотів, щоб народ обороняв, не вклавши в оборону нічого!
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27.06.2025 13:30 Відповісти
Не переймаймося. Трамп "всьо пєрєаформіт парускім законам". Апять же ж "рабочіє мєста"...
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27.06.2025 13:16 Відповісти
Трампу пох - перепідпише договір з рашкою
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27.06.2025 13:18 Відповісти
Якщо Україна не визнає окуповані території рашистськими то та територія являється сірою зоною і ніхто не має права там нічого добувати і перепродавати. Тому Тампон і наполягає на капітуляції України щоб Україна офіційно відмовилась від окупованих територій. Надіюсь в нашої влади хватить клепки не піти нінаякі договорняки і зраду України
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27.06.2025 13:34 Відповісти
Фактично там кацапи а юридично не визнавати
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27.06.2025 13:37 Відповісти
А как же таМпон?все обокрал дружбан путХуйло!
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27.06.2025 13:19 Відповісти
До Чопа еще воевать и воевать, так шо все збс. У тех кто в Чопе...
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27.06.2025 13:22 Відповісти
Китай руки потирает.Лишний литий никогда не помешает
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27.06.2025 13:23 Відповісти
Йому доведеться вписатись напряму, бо видобувати під FPV - та ще задачка.
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27.06.2025 14:47 Відповісти
Тре москалям здати побільше, а то США прийдуть та заберуть)
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27.06.2025 13:25 Відповісти
крок за кроком п..зда вже близенько
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27.06.2025 13:28 Відповісти
тобі, фуфайка дірява?
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27.06.2025 13:59 Відповісти
ні, чоловіче, не мені тобі, та друзям твоїм.
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27.06.2025 14:37 Відповісти
Ти помилився.
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27.06.2025 15:19 Відповісти
Путлер наказав власним олігархам , щоб фінансували роснацистів і ті підкорились, за те актор піддурив європейців та гамедриканців і доять разом із олігархатом їх, ********** території, в той час людський ресурс ЗСУ тане , як цукор у воді і толку ніякого, і тільки піар.
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27.06.2025 13:29 Відповісти
милиона армия а воювати нема кому зато тил охороняют
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27.06.2025 13:43 Відповісти
Ти сам був на війні?
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27.06.2025 13:58 Відповісти
А ти ?
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27.06.2025 14:07 Відповісти
Так,у 50 років з титановою пластиною у берцовій кістці,штіфтами у лодижці звільняв Правий берег Херсонщини, поранення,контузії,смерть та поранення побратимів,евакуація,коли під обстрілами їхати не хочуть,коли криють всім що може бути.
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27.06.2025 14:53 Відповісти
Піхотна бригада.Першому комбату ногу відірвало.
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27.06.2025 14:55 Відповісти
Він каже про тих, кого там й не було і хто "числиться" там лише за паперами, а сам, за "мзду малу" (для командирів - і "далі" за "вертикаллю") - сидить в тилу, поки ті, хто залишився на передовій, без ротації вигрібають гівно за себе, і "за того парня".
Чи корупція в армії, для вас, раптом - новина?
Коли, наприклад, офіцери не оформлюють документи на загиблого і продовжують отримувати за нього гроші? Або, коли треба "заносити" за оформлення справки, чи відпустку, чи переведення? Чи, коли, бійці самі мусять забезпечувати себе, за свій кошт, найнейбхіднішими речами, які, начебто, мали їм вже надати і т.ін.?
То, воно, "якось саме так робиться", авжеж, і жодного корупційного прізвища чи посади немає. А всім, хто каже про корупцію - тим, одразу, клеймо "ухилянта", "рашиста" та "зрадника", а мародери та корупціонери - "не винні".
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27.06.2025 14:33 Відповісти
Ти взагалі-то то кого звертався?
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27.06.2025 14:56 Відповісти
Стоп.Це Шевченко кацапи вже захоплювали,потім ми відбили,це лінія бойового зіткнення,ситуація міняється по три рази на добу,хто там і що буде "видобувати"? Треба ще більше "фігаро","ля-монд" ,"політико",які просто "хайпують" на війні, невже це не зрозуміло?
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27.06.2025 13:56 Відповісти
Це відверто тупа інформація бо ЖОДНЕ з родовищ не розроблялось та більш того, через нюанси сполук літію, для розробки потребує технологій котрих ЩЕ НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛОСЬ у світі а тому потребує їх розробку та зведення підприємств котрі з видобутої руди зможуть витягти той самий літій, а це вкладення у десятки млрд баксів чи євро котрі окупляться не дуже й швидко!!!
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27.06.2025 13:59 Відповісти
Китай має бути задоволений результатами агресії пітьми і власними капіталовклвденнями.

Довідка:
Шевченківське родовище літієвих руд.
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.

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27.06.2025 14:18 Відповісти
І як, коли видобуток починається??? Захопити може і захопили, а далі що.
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27.06.2025 14:27 Відповісти
Це залежить від багато чого. Можуть хоч і через місяць, коли русня посуне ЛБЗ кілометрів на п'ять-десять на захід. А може - ніколи, якщо Трамп тихцем дасть вдосталь зброї для вогневого контролю цієї ділянки.
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27.06.2025 14:46 Відповісти
Зелені мерзотники здають Україну з потрохами (надрами), землями, населеними пунктами, людьми. І готують до підписання капітуляції на умовах рф. А виправдовування які? Будь ласка - то у всьому винні партнери! І Порошенко, звісно...
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27.06.2025 14:36 Відповісти
А що ти особисто зробив для того, щоб НЕ здати Україну?
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27.06.2025 15:51 Відповісти
Тем временем 18 пакет санкций
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27.06.2025 14:49 Відповісти
цікаво за скільки лямів "зе поцріот" продав родовище куйлу.плюс жертви українських зпхисників.котрим немає ціни...???
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27.06.2025 14:53 Відповісти
Це Шевченко за добу по три рази з рук у руки переходить,не читайте "фігаро", мудрий нарід.
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27.06.2025 15:22 Відповісти
чуєш 🤡 , тиж казав шо за кожний клаптик української землі будеш боротися ...то це виявляється, борешся за здачу ,і кожного дня , України стає все меньше , якшо твоїм виборцям, це бодобається ,тоді все ok...
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27.06.2025 15:58 Відповісти
а рыжий ,что молчит?
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27.06.2025 16:19 Відповісти
 
 