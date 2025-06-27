РФ захопила друге з чотирьох родовищ літію в Україні, - Le Figaro
Російські війська окупували село Шевченко на Донеччині, що за 3 км від Дніпропетровської області. Там розташовано одне з найперспективніших родовищ літію в Україні.
Про це пише Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, це вже друге з чотирьох родовищ літію в Україні, яке вдалося окупувати військам РФ.
"Ці 40 гектарів містять значні запаси "білого золота". ... Біле золото - один із металів, ціна на який різко зросла в останні роки, оскільки воно стало важливим компонентом акумуляторів, що виробляються для електромобілів", - пишуть автори.
Аналітики DeepState підтверджують, що майже все Шевченко захопили 24 червня. Кілька акрів досі перебувають у сірій зоні, що свідчить про те, що там досі тривають бойові дії.
"Фактично, саме родовище літію, виявлене за часів Радянського Союзу в 1982 році та площею 40 гектарів, вже кілька днів перебуває під контролем Росії, оскільки розташоване на східній околиці села", - зазначили журналісти.
Точна вартість запасів літію в Україні наразі не відома. Проте опубліковане перед повномасштабним вторгненням РФ дослідження Національної академії наук України свідчить, що "Україна має хороші шанси стати одним із провідних світових виробників літію". Запаси літію там оцінили у 500 тисяч тонн.
Тоді називали 4 родовища, проте жодне з них не експлуатувалось. Йдеться про Полохівське та Добра, що на заході України, а два інших зараз перебувають під окупацією РФ - Шевченко та село Крута Балка на Донеччині.
Журналісти пояснили, що літій міститься в кількох рудах, зокрема в петаліті та сподумені. Експерти зазначають, що "відділення літію від петаліту, на відміну від його відділення від сподумену, є складною та капіталомісткою технологією".
Шевченко - єдине з чотирьох родовищ України, де містить "високомінералізований сподумен". Державна геологічна служба зазначає, що вміст сподумену в родовищі сягає 90%, тому його можна оцінити як "перспективний проєкт". Інші три родовища, які належним чином не дослідили, містять петаліт, який є менш прибутковим.
Крім літію, на родовищі Шевченко також містяться рідкісні метали, такі як тантал, ніобій, берилій, цезій та рубідій, а також олово.
"Окрім того факту, що важко уявити собі експлуатацію українського літію під час війни, економічна вигода може виявитися складною навіть після повернення миру … Але захоплення Росією Шевченківського родовища в будь-якому разі зміцнює позиції РФ в цьому гірничодобувному питанні, до якого здається, особливо чутливий президент США Дональд Трамп", - підсумувало видання.
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Китайці недарма демпінгують, захоплюючи ринки і привʼязуючи всіх до себе - колись зможуть викручувати руки всьому світу. В принципі - Китай робить те саме, що і московія за допомогою нафти та газу, але Сі робить це значно розумніше за свинособак.
Хоча йому байдуже, хто буде для нього копати той літій,......
Чи корупція в армії, для вас, раптом - новина?
Коли, наприклад, офіцери не оформлюють документи на загиблого і продовжують отримувати за нього гроші? Або, коли треба "заносити" за оформлення справки, чи відпустку, чи переведення? Чи, коли, бійці самі мусять забезпечувати себе, за свій кошт, найнейбхіднішими речами, які, начебто, мали їм вже надати і т.ін.?
То, воно, "якось саме так робиться", авжеж, і жодного корупційного прізвища чи посади немає. А всім, хто каже про корупцію - тим, одразу, клеймо "ухилянта", "рашиста" та "зрадника", а мародери та корупціонери - "не винні".
Довідка:
Шевченківське родовище літієвих руд.
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.