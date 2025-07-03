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Новости Дело Чернышова
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Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение жалоб на меру пресечения Чернышова на 7 июля

Чернишов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла на 7 августа рассмотрение жалоб на избрание меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

На сегодня, 3 июля, коллегией судей Апелляционной палаты ВАКС было назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 27 июня об избрании меры пресечения Алексею Чернышову.

Однако в связи с поступлением ходатайств адвокатов и прокурора об отложении рассмотрения дела судебное заседание перенесено на 7 августа на 11:00.

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Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1241) Чернышов Алексей (185)


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зельоні гниди крутять вертять ...

не дарма ж чернишова повернули -- пообіцяли імунітет ..вангую.
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03.07.2025 16:57 Ответить
А може гроші перерахували, а там недостатньо, от і відкликати прийшлося
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03.07.2025 17:01 Ответить
Мабуть треба більше часу, щоб домовитися кому і скільки треба дати для того щоб і посаду залишити за собою і вільний виїзд за кордон. Тяжко все прорахувати
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03.07.2025 16:59 Ответить
а що
щось зміниться???
Чернишаку на гілляку
от і всі засідання..
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03.07.2025 17:06 Ответить
Потужний рівень "гідності" 🏗️💩
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03.07.2025 17:13 Ответить
Доречно було, і на отих платників 120 млн грн, за дії держслужбовця з КМУ, зазирнути!! Стефанішина, як колега, може його проконсультувати…
А верещук, що утікла від шмигаля в ОПУ, вирячивши очі, перед камерами ЗМІ, волати, про надуману, якусь корупцію, серед отих чЛЄНів з урядового кварталу!! Тимошенко, дивиться з оточенням на це дійство аматорів від грошей, і давиться від сміху у ВРУ, пам'ятаючи про свою, «НЕЗЛАМНУ доброчесність»!?!?!….
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03.07.2025 17:16 Ответить

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03.07.2025 17:25 Ответить
Та досі вже цього шапіто. Все одне відпустять, ще й за вимушений прогул заплатять втричі, бо воно своє, зелене.
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03.07.2025 17:33 Ответить
 
 