Апеляційна палата ВАКС перенесла розгляд скарг на запобіжний захід Чернишову на 7 липня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла на 7 серпня розгляд скарг на обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП ВАКС.

На сьогодні, 3 липня, колегією суддів Апеляційної палати ВАКС було призначено судове засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 27 червня про обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову.

Однак у зв’язку із надходженням клопотань адвокатів та прокурора про відкладення розгляду справи судове засідання перенесено на 7 серпня на 11:00.

Також читайте: САП вивчає інформацію ЗМІ про заставодавців, які внесли 120 млн грн за Чернишова, - прокурор

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.