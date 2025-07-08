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Удар РФ по Киеву 4 июля: количество жертв возросло до трех
Стало известно о третьей жертве российской атаки на Киев 4 июля 2025 года.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.
Обстрел Киева 4 июля
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
Ранее сообщалось, что количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля возросло до двух.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий08.07.2025 09:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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