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Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до трьох
Стало відомо про третю жертву російської атаки на Київ 4 липня 2025 року.
Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", - йдеться в повідомленні.
Обстріл Києва 4 липня
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар08.07.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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