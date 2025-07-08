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Новини Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до трьох

Удар по Києву 4 липня 2025 року Кількість жертв зросла

Стало відомо про третю жертву російської атаки на Київ 4 липня 2025 року.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", - йдеться в повідомленні.

Удар по Києву 4 липня 2025 року Кількість жертв зросла

Читайте: Київ вночі атакували дрони: пошкодження є у трьох районах

Обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Читайте: Наслідки ворожої атаки на Київ: пошкоджено різні об’єкти у кількох районах. ФОТОрепортаж

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Київ (19839) жертва (263) Повітряні атаки на Київ (876)


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я сподівалась, що того разу обійшлось без жертв..., дуже сумно...
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08.07.2025 09:16 Відповісти
 
 