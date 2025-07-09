РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
428 6

Сибига после массированного удара РФ: Украина нуждается в большем количестве ПВО и дронов-перехватчиков

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного усиления противовоздушной обороны Украины, включая инвестиции в дроны-перехватчики.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо мирных усилий Россия за ночь выпустила рекордные почти 750 беспилотников и ракет по Украине. Это усиление террора подчеркивает настоятельную необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, включая инвестирование в беспилотники-перехватчики, усиление давления на Россию и сокращение ее доходов от нефти", - заявил Сибига.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

Также смотрите: В выпущенных РФ ночью по Киеву беспилотниках обнаружены китайские компоненты, а в Одессе повреждено консульство КНР, - Сибига. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28420) Сибига Андрей (548)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але це точно не задача Міністерства оборони та президента.

І нестачею особового складу у ЗСУ теж хай Захід займається.
показать весь комментарий
09.07.2025 11:55 Ответить
Простіше пуйла завалити.
показать весь комментарий
09.07.2025 11:58 Ответить
Україна в першу чергу потребує ракети далекого радіусу дії, що би завдавати руйнівних ударів у відповідь по ворогу.
ППО війну не зупинить. Війну зупинять трупи "дарагіх масквічєй" в великій кількості. Це знають всі, хто знає московію з середини.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:04 Ответить
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Господи, як мене кумарить цей клоун....🤡🤡🤡
показать весь комментарий
09.07.2025 12:07 Ответить
Сибіга-не розхитуй човен.Ти напевне не знайомий з напрацюваннями під керівництвом Умерова?-https://lb.ua/society/2025/06/27/683900_umierov_ukraina_znayshla_desyatki.html Але якщо проаналізувати те що сказав Сибіга і те що сказав Умеров-українці,спіть спокійно я все забезпечив.Сибіга-дайте ракет бо все погано.Думаю що Сибіга більш близький до істини.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:14 Ответить
папуга якийсь просто, а як ппо скінчиться що робити будеш ?
чи просити томагавки схоже не дозволяють ?
показать весь комментарий
09.07.2025 12:24 Ответить
 
 