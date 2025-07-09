Сибига после массированного удара РФ: Украина нуждается в большем количестве ПВО и дронов-перехватчиков

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного усиления противовоздушной обороны Украины, включая инвестиции в дроны-перехватчики.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо мирных усилий Россия за ночь выпустила рекордные почти 750 беспилотников и ракет по Украине. Это усиление террора подчеркивает настоятельную необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, включая инвестирование в беспилотники-перехватчики, усиление давления на Россию и сокращение ее доходов от нефти", - заявил Сибига.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

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