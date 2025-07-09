УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
333 6

Сибіга після масованого удару РФ: Україна потребує більше ППО та дронів-перехоплювачів

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність термінового посилення протиповітряної оборони України, включно з інвестиціями в дрони-перехоплювачі. 

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Замість мирних зусиль Росія за ніч випустила рекордні майже 750 безпілотників та ракет по Україні. Це посилення терору підкреслює нагальну необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, включаючи інвестування в безпілотники-перехоплювачі, посилення тиску на Росію та скорочення її доходів від нафти", - заявив Сибіга.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ за добу 97 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (29745) Сибіга Андрій (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але це точно не задача Міністерства оборони та президента.

І нестачею особового складу у ЗСУ теж хай Захід займається.
показати весь коментар
09.07.2025 11:55 Відповісти
Простіше пуйла завалити.
показати весь коментар
09.07.2025 11:58 Відповісти
Україна в першу чергу потребує ракети далекого радіусу дії, що би завдавати руйнівних ударів у відповідь по ворогу.
ППО війну не зупинить. Війну зупинять трупи "дарагіх масквічєй" в великій кількості. Це знають всі, хто знає московію з середини.
показати весь коментар
09.07.2025 12:04 Відповісти
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Господи, як мене кумарить цей клоун....🤡🤡🤡
показати весь коментар
09.07.2025 12:07 Відповісти
Сибіга-не розхитуй човен.Ти напевне не знайомий з напрацюваннями під керівництвом Умерова?-https://lb.ua/society/2025/06/27/683900_umierov_ukraina_znayshla_desyatki.html Але якщо проаналізувати те що сказав Сибіга і те що сказав Умеров-українці,спіть спокійно я все забезпечив.Сибіга-дайте ракет бо все погано.Думаю що Сибіга більш близький до істини.
показати весь коментар
09.07.2025 12:14 Відповісти
папуга якийсь просто, а як ппо скінчиться що робити будеш ?
чи просити томагавки схоже не дозволяють ?
показати весь коментар
09.07.2025 12:24 Відповісти
 
 