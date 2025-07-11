Лавров о встрече с Рубио: Подтвердил позицию РФ по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по словам министра иностранных дел страны-оккупанта, на встрече с Рубио он подтвердил позицию РФ в отношении Украины.

Также Лавров не стал комментировать заявления Рубио о новом плане в отношении Украины.

Напомним, 10 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

После встречи Рубио сказал, что РФ предложила "новый и другой подход" во время переговоров.

В Госдепе впоследствии сообщили, что Рубио встретился с Лавровым, потому что США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

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