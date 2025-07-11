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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Лавров о встрече с Рубио: Подтвердил позицию РФ по Украине

Лавров рассказал о беседе с Рубио в Малайзии

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по словам министра иностранных дел страны-оккупанта, на встрече с Рубио он подтвердил позицию РФ в отношении Украины.

Также Лавров не стал комментировать заявления Рубио о новом плане в отношении Украины.

Напомним, 10 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.

После встречи Рубио сказал, что РФ предложила "новый и другой подход" во время переговоров.

В Госдепе впоследствии сообщили, что Рубио встретился с Лавровым, потому что США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

Читайте: Представитель МИД Тихий ответил Лаврову: Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы

Автор: 

Лавров Сергей (2339) россия (96557) Рубио Марко (242)


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Топ комментарии
+17
Черговий раз підтвердив що є довбой@бом,нацистом, шовіністом та покидьком,як і його господар *****.
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11.07.2025 10:32 Ответить
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11.07.2025 10:36 Ответить
+8
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11.07.2025 10:52 Ответить
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Черговий раз підтвердив що є довбой@бом,нацистом, шовіністом та покидьком,як і його господар *****.
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11.07.2025 10:32 Ответить
Малослівно, схоже інцитата там принизили
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11.07.2025 10:33 Ответить
Як тільки Трамп заявив про зброю для України, так зразу ж зявився новий план .
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11.07.2025 10:34 Ответить
Лавров передав Рубіо на переговорах у Куала-Лумпурі уривки з цитат Зеленського та інших українських політиків про необхідність «знищувати русню», - повідомив глава МЗС РФ
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11.07.2025 10:35 Ответить
"Записки сумасшедшего" (Авт. -Конь лавров. Самиздат. 2025 год.)
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11.07.2025 10:40 Ответить
і візитку Яроша
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11.07.2025 10:46 Ответить
Ослан Осланович, ти херню пореш
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11.07.2025 11:20 Ответить
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11.07.2025 10:36 Ответить
Лєнка з Вовкою, це ви? Які ж натхненні пики!
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11.07.2025 10:41 Ответить
Пропонуєте знайти 10 відмінностей?
Це буде складно 🤣
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11.07.2025 10:48 Ответить
Кобиляча голова
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11.07.2025 10:42 Ответить
Дайте этой лошадке 5 капель никотина и билет на концерт кабздона
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11.07.2025 10:45 Ответить
Цій прокуреній шкапі 5 крапель мабуть буде замало.
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11.07.2025 10:50 Ответить
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11.07.2025 10:52 Ответить
https://t.me/kazansky2017/18061 Денис Казанський:

Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».

Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?
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11.07.2025 11:07 Ответить
Від цього понурого меріна вже давно скотомогільником тхне а воно ще шось підтверджує. Дай Боже шоб не здохло це падло власною смертю а сдохло шоб на живодерні у петлі.
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11.07.2025 11:27 Ответить
Якби цей віслюк міг щось рішати, він даже овес не може жерти коли завгодно. Ху...ло таких прав йому не давав.
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11.07.2025 11:27 Ответить
Навіщо зустрічатися? Всі і так знають , що лавров старий нацист і дегенерат.
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11.07.2025 11:28 Ответить
Рубіо в черговий раз намазали морду гівном а він ще ніяк не розпробує і не може зрозуміти що це гівно. Бо кацапи кажуть що це шоколад
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11.07.2025 11:30 Ответить
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11.07.2025 11:34 Ответить
Разговаривать с рашистами можно только так
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11.07.2025 11:36 Ответить
 
 