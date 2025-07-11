Лавров о встрече с Рубио: Подтвердил позицию РФ по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, по словам министра иностранных дел страны-оккупанта, на встрече с Рубио он подтвердил позицию РФ в отношении Украины.
Также Лавров не стал комментировать заявления Рубио о новом плане в отношении Украины.
Напомним, 10 июля 2025 года госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Малайзии.
После встречи Рубио сказал, что РФ предложила "новый и другой подход" во время переговоров.
В Госдепе впоследствии сообщили, что Рубио встретился с Лавровым, потому что США считают, что нужно "разговаривать со всеми в любой момент".
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+17 Gary Grant
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+9 Vsevolod Marchenko #551075
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+8 Володимир #577208
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Це буде складно 🤣
Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».
Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?