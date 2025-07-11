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Лавров про зустріч з Рубіо: Підтвердив позицію РФ щодо України
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, за словами міністра закордонних справ країни-окупанта, на зустрічі з Рубіо він підтвердив позицію РФ щодо України.
Також Лавров не став коментувати заяви Рубіо про новий план щодо України.
Нагадаємо, 10 липня 2025 року держсекретар США Марко Рубіо та Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.
Після зустрічі Рубіо сказав, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" під час переговорів.
У Держдепі згодом повідомили, що Рубіо зустрівся Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
Топ коментарі
+18 Gary Grant
показати весь коментар11.07.2025 10:32 Відповісти Посилання
+10 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар11.07.2025 10:36 Відповісти Посилання
+8 Володимир #577208
показати весь коментар11.07.2025 10:52 Відповісти Посилання
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Це буде складно 🤣
Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».
Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?