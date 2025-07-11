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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Лавров про зустріч з Рубіо: Підтвердив позицію РФ щодо України

Лавров розповів про розмову з Рубіо в Малайзії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за словами міністра закордонних справ країни-окупанта, на зустрічі з Рубіо він підтвердив позицію РФ щодо України.

Також Лавров не став коментувати заяви Рубіо про новий план щодо України.

Нагадаємо, 10 липня 2025 року держсекретар США Марко Рубіо та Сергій Лавров провели зустріч у Малайзії.

Після зустрічі Рубіо сказав, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" під час переговорів.

У Держдепі згодом повідомили, що Рубіо зустрівся Лавровим, бо США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Читайте: Речник МЗС Тихий відповів Лаврову: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

Автор: 

Лавров Сергій (1625) росія (66641) Рубіо Марко (245)


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Топ коментарі
+18
Черговий раз підтвердив що є довбой@бом,нацистом, шовіністом та покидьком,як і його господар *****.
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11.07.2025 10:32 Відповісти
+10
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11.07.2025 10:36 Відповісти
+8
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11.07.2025 10:52 Відповісти
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Черговий раз підтвердив що є довбой@бом,нацистом, шовіністом та покидьком,як і його господар *****.
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11.07.2025 10:32 Відповісти
Малослівно, схоже інцитата там принизили
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11.07.2025 10:33 Відповісти
Як тільки Трамп заявив про зброю для України, так зразу ж зявився новий план .
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11.07.2025 10:34 Відповісти
Лавров передав Рубіо на переговорах у Куала-Лумпурі уривки з цитат Зеленського та інших українських політиків про необхідність «знищувати русню», - повідомив глава МЗС РФ
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11.07.2025 10:35 Відповісти
"Записки сумасшедшего" (Авт. -Конь лавров. Самиздат. 2025 год.)
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11.07.2025 10:40 Відповісти
і візитку Яроша
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11.07.2025 10:46 Відповісти
Ослан Осланович, ти херню пореш
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11.07.2025 11:20 Відповісти
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11.07.2025 10:36 Відповісти
Лєнка з Вовкою, це ви? Які ж натхненні пики!
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11.07.2025 10:41 Відповісти
Пропонуєте знайти 10 відмінностей?
Це буде складно 🤣
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11.07.2025 10:48 Відповісти
Кобиляча голова
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11.07.2025 10:42 Відповісти
Дайте этой лошадке 5 капель никотина и билет на концерт кабздона
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11.07.2025 10:45 Відповісти
Цій прокуреній шкапі 5 крапель мабуть буде замало.
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11.07.2025 10:50 Відповісти
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11.07.2025 10:52 Відповісти
https://t.me/kazansky2017/18061 Денис Казанський:

Лаврову не нравится, что лидеры Украины говорят, что надо «уничтожать русню».

Это просто возмутительно! Россия всего лишь мирно напала на Украину, убила десятки тысяч людей, полностью стерла с лица земли целые города, вроде Бахмута и Волчанска, бьет ракетами по детским площадкам, супермаркетам и жилым домам. Откуда же столько ненависти? Откуда вся эта русофобия? За что они так?
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11.07.2025 11:07 Відповісти
Від цього понурого меріна вже давно скотомогільником тхне а воно ще шось підтверджує. Дай Боже шоб не здохло це падло власною смертю а сдохло шоб на живодерні у петлі.
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11.07.2025 11:27 Відповісти
Якби цей віслюк міг щось рішати, він даже овес не може жерти коли завгодно. Ху...ло таких прав йому не давав.
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11.07.2025 11:27 Відповісти
Навіщо зустрічатися? Всі і так знають , що лавров старий нацист і дегенерат.
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11.07.2025 11:28 Відповісти
Рубіо в черговий раз намазали морду гівном а він ще ніяк не розпробує і не може зрозуміти що це гівно. Бо кацапи кажуть що це шоколад
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11.07.2025 11:30 Відповісти
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11.07.2025 11:34 Відповісти
Разговаривать с рашистами можно только так
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11.07.2025 11:36 Відповісти
 
 