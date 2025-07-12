РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8196 посетителей онлайн
Новости Подозрение Шабунину
1 222 13

Против оппонентов власти используются тоталитарные методы, - Кличко

Кличко о наступлении власти на оппонентов

В Украине нарастают тоталитарные тенденции, а правоохранительная система используется для подавления инакомыслия.

Об этом в телеграм написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уголовные дела, обыски, задержания, аресты - все это происходит под прикрытием военного положения, войны. Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, все сильнее", - написал Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что речь идет о сведении политических счетов с политическими оппонентами, представителями местного самоуправления, критически настроенными экспертами, журналистами и активистами.

"В условиях, когда ключевой вызов - сохранение государственности страны, правоохранительные органы по заданию центральной власти продолжают кошмарить всех, кто эту власть критикует или выражает несогласие с ее действиями", - отметил он.

Кличко призвал к реальному объединению всех сил для борьбы с агрессором.

"От края этой пропасти нужно отойти. И о единении не в обращениях говорить, а реально объединять все силы, общество, всем вместе бороться с агрессором. Не уничтожая закон и демократию в своей стране. Не теряя времени. Чтобы не проснуться поздно", - добавил мэр столицы.

Читайте также: Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Меня предлагают закрыть на 5-10 лет, - Шабунин

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Читайте также: ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

Автор: 

Кличко Виталий (4664) репрессии (2771)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Зеленський, з моноШоблою у ВРУ, об Конституцію України, ноги витерли, ще у 2019 році! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, можуть засвідчити перед численними Генпрокурорами, що «провтикали» ці злочини, а за це вони тепер, з екс-головою Конституційного Суду, за кордоном!
показать весь комментарий
12.07.2025 20:10 Ответить
+4
Зеленський дуже мстива і злобна істота ( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом) Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду і здорових мізків !!
показать весь комментарий
12.07.2025 20:24 Ответить
+4
Не потрібно ототожнювати "нарциса та маланця-протерінованого уклоніста,боневтіка і тд.",з Президентом України гарантом Конституції"
показать весь комментарий
12.07.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора !
показать весь комментарий
12.07.2025 20:09 Ответить
Йшов би у свій час в президенти, нічого було лякатися. Тепер би не скаржився.
показать весь комментарий
12.07.2025 20:15 Ответить
Він не пішов, аби не бути конкурентом Порошенку і не перетяґувати ґолоси один у одноґо.
На відмінуну від Вакарчука, який двічі пішов красти ґолоси у про Українських сил, аби потім двічі зрадити своїх вибрців і кинути.
показать весь комментарий
12.07.2025 20:51 Ответить
Зеленський, з моноШоблою у ВРУ, об Конституцію України, ноги витерли, ще у 2019 році! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, можуть засвідчити перед численними Генпрокурорами, що «провтикали» ці злочини, а за це вони тепер, з екс-головою Конституційного Суду, за кордоном!
показать весь комментарий
12.07.2025 20:10 Ответить
Зара хріпата обіженка свої і діями вщент рознесе те, що ще лишилось від України.
показать весь комментарий
12.07.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2025 20:16 Ответить
Що робити будемо, педалик, окрім болтовні?
показать весь комментарий
12.07.2025 20:17 Ответить
Ти вибрав коломойську пороноактрису верховним головнокомандувачем, а запитуєш в Кличка «що будемо побити?».
показать весь комментарий
12.07.2025 20:56 Ответить
Зеленський дуже мстива і злобна істота ( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом) Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду і здорових мізків !!
показать весь комментарий
12.07.2025 20:24 Ответить
Не потрібно ототожнювати "нарциса та маланця-протерінованого уклоніста,боневтіка і тд.",з Президентом України гарантом Конституції"
показать весь комментарий
12.07.2025 20:31 Ответить
 
 