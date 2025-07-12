Против оппонентов власти используются тоталитарные методы, - Кличко

В Украине нарастают тоталитарные тенденции, а правоохранительная система используется для подавления инакомыслия.

Об этом в телеграм написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уголовные дела, обыски, задержания, аресты - все это происходит под прикрытием военного положения, войны. Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, все сильнее", - написал Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что речь идет о сведении политических счетов с политическими оппонентами, представителями местного самоуправления, критически настроенными экспертами, журналистами и активистами.

"В условиях, когда ключевой вызов - сохранение государственности страны, правоохранительные органы по заданию центральной власти продолжают кошмарить всех, кто эту власть критикует или выражает несогласие с ее действиями", - отметил он.

Кличко призвал к реальному объединению всех сил для борьбы с агрессором.

"От края этой пропасти нужно отойти. И о единении не в обращениях говорить, а реально объединять все силы, общество, всем вместе бороться с агрессором. Не уничтожая закон и демократию в своей стране. Не теряя времени. Чтобы не проснуться поздно", - добавил мэр столицы.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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