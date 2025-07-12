Проти опонентів влади використовуються тоталітарні методи, - Кличко

В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства.

Про це в телеграм написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти – все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше", – написав Кличко.

Мер столиці наголосив, що йдеться про зведення політичних рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами.

"В умовах, коли ключовий виклик – збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями", – зазначив він.

Кличко закликав до реального обʼєднання всіх сил для боротьби з агресором.

"Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально обʼєднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно", - додав мер столиці.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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