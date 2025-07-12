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Новини Підозра Шабуніну
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Проти опонентів влади використовуються тоталітарні методи, - Кличко

Кличко про наступ влади на опонентів

В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства.

Про це в телеграм написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти – все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше", – написав Кличко.

Мер столиці наголосив, що йдеться про зведення політичних рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами.

"В умовах, коли ключовий виклик – збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями", – зазначив він.

Кличко закликав до реального обʼєднання всіх сил для боротьби з агресором.

"Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально обʼєднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно", - додав мер столиці.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Читайте також: ДБР шиє підозру Шабуніну, щоб переслідуванням закрити йому рота, - журналістка Соколова

Автор: 

Кличко Віталій (3542) репресії (1626)


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Топ коментарі
+8
Зеленський, з моноШоблою у ВРУ, об Конституцію України, ноги витерли, ще у 2019 році! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, можуть засвідчити перед численними Генпрокурорами, що «провтикали» ці злочини, а за це вони тепер, з екс-головою Конституційного Суду, за кордоном!
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12.07.2025 20:10 Відповісти
+7
Зеленський дуже мстива і злобна істота ( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом) Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду і здорових мізків !!
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12.07.2025 20:24 Відповісти
+6
Не потрібно ототожнювати "нарциса та маланця-протерінованого уклоніста,боневтіка і тд.",з Президентом України гарантом Конституції"
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12.07.2025 20:31 Відповісти
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12.07.2025 20:09 Відповісти
Йшов би у свій час в президенти, нічого було лякатися. Тепер би не скаржився.
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12.07.2025 20:15 Відповісти
Він не пішов, аби не бути конкурентом Порошенку і не перетяґувати ґолоси один у одноґо.
На відмінуну від Вакарчука, який двічі пішов красти ґолоси у про Українських сил, аби потім двічі зрадити своїх вибрців і кинути.
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12.07.2025 20:51 Відповісти
Зеленський, з моноШоблою у ВРУ, об Конституцію України, ноги витерли, ще у 2019 році! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, можуть засвідчити перед численними Генпрокурорами, що «провтикали» ці злочини, а за це вони тепер, з екс-головою Конституційного Суду, за кордоном!
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12.07.2025 20:10 Відповісти
Зара хріпата обіженка свої і діями вщент рознесе те, що ще лишилось від України.
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12.07.2025 20:12 Відповісти
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12.07.2025 20:16 Відповісти
Що робити будемо, педалик, окрім болтовні?
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12.07.2025 20:17 Відповісти
Ти вибрав коломойську пороноактрису верховним головнокомандувачем, а запитуєш в Кличка «що будемо побити?».
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12.07.2025 20:56 Відповісти
Зеленський дуже мстива і злобна істота ( істота тому , що язик не повертається назвати його президентом) Ніколи він стане ним , так як замало здорового глузду і здорових мізків !!
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12.07.2025 20:24 Відповісти
Не потрібно ототожнювати "нарциса та маланця-протерінованого уклоніста,боневтіка і тд.",з Президентом України гарантом Конституції"
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12.07.2025 20:31 Відповісти
Зелений блазень відкрив двері ддля великої війни в Україні. Має за свою злочинну бездіяльність(діяльність) відповісти перед судом. Вже зараз треба подавати позови в суди...
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12.07.2025 22:26 Відповісти
Так от, як Ви пане Віталіє Кличко декларуєте, як не є дивним, але в умовах війни, демократичні ініціативи та плюралізм думок не є шляхом до перемоги!
В умовах особливого стану лише жорстки тоталітарні методи дозволяють стримувати ворга, мобілізувати суспільство та дійти до перемоги,
а інакше не буде не демократії, не країни!
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12.07.2025 22:27 Відповісти
 
 