Проти опонентів влади використовуються тоталітарні методи, - Кличко
В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства.
Про це в телеграм написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти – все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше", – написав Кличко.
Мер столиці наголосив, що йдеться про зведення політичних рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами.
"В умовах, коли ключовий виклик – збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями", – зазначив він.
Кличко закликав до реального обʼєднання всіх сил для боротьби з агресором.
"Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально обʼєднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно", - додав мер столиці.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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На відмінуну від Вакарчука, який двічі пішов красти ґолоси у про Українських сил, аби потім двічі зрадити своїх вибрців і кинути.
В умовах особливого стану лише жорстки тоталітарні методи дозволяють стримувати ворга, мобілізувати суспільство та дійти до перемоги,
а інакше не буде не демократії, не країни!