На фронте за сутки - 200 боестолкновений: больше всего атак отбито на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 12 июля, на фронте было зафиксировано 200 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5635 обстрелов, из них 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3956 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Шостка, Хомино Сумской области; Лесное, Ольховатка Харьковской области; Чаривне, Новоандреевка, Плавни, Приморское, Степногорск Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 263 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 32 ракеты и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, совершил 323 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцов.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголовое и Дроновка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Делиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филия, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.