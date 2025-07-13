На фронті за добу - 200 боєзіткнень: найбільше атак відбито на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, минулої доби, 12 липня, на фронті було зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Шостка, Хомине Сумської області; Лісне, Вільхуватка Харківської області; Чарівне, Новоандріївка, Плавні, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 263 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 32 ракети та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.