483 6
Рада завтра рассмотрит заявление Шмыгаля об отставке, - Стефанчук
В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.
Отметим, что следующее пленарное заседание состоится завтра, 16 июля.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Николай Леонтьев #559670
показать весь комментарий15.07.2025 17:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
superdexter sidorov
показать весь комментарий15.07.2025 18:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Денис Стукаченко
показать весь комментарий15.07.2025 18:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Степан Лукашёв
показать весь комментарий15.07.2025 18:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Роман Демченко
показать весь комментарий15.07.2025 18:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль