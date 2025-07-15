РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9593 посетителя онлайн
Новости Новый Кабмин
483 6

Рада завтра рассмотрит заявление Шмыгаля об отставке, - Стефанчук

Шмыгаль заявил о плане Украины вступить в ОЭСР уже в следующем году

В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Также читайте: Рада планирует уволить действующее правительство 16 июля, - СМИ

Отметим, что следующее пленарное заседание состоится завтра, 16 июля.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Автор: 

ВР (29307) Кабмин (14056) отставка (3167) Стефанчук Руслан (663) Шмыгаль Денис (2760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
примітивні па бубочки
показать весь комментарий
15.07.2025 17:40 Ответить
Як кажуть моряки:"Попутнього х..уя в сраку"
показать весь комментарий
15.07.2025 18:15 Ответить
Дошмигався
показать весь комментарий
15.07.2025 18:19 Ответить
"Он хароший, он сам пайдьот" (с)
показать весь комментарий
15.07.2025 18:28 Ответить
Похлопати йому не забудьте, як рєзнікову...
показать весь комментарий
15.07.2025 18:32 Ответить
 
 