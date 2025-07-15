Рада завтра рассмотрит заявление Шмыгаля об отставке, - Стефанчук

В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление будет рассмотрено Верховной Радой на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

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Отметим, что следующее пленарное заседание состоится завтра, 16 июля.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.