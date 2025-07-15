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Рада завтра розгляне заяву Шмигаля про відставку, - Стефанчук
До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.
Зазначимо, що наступне пленарне засідання відбудеться завтра, 16 липня.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
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Николай Леонтьев #559670
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