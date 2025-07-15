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Рада завтра розгляне заяву Шмигаля про відставку, - Стефанчук

Шмигаль заявив про план України вступити до ОЕСР вже наступного року

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заява буде розглянута Верховною Радою на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Також читайте: Рада планує звільнити чинний уряд 16 липня, - ЗМІ

Зазначимо, що наступне пленарне засідання відбудеться завтра, 16 липня.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Автор: 

ВР (15081) Кабмін (14221) відставка (1476) Стефанчук Руслан (765) Шмигаль Денис (4705)


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примітивні па бубочки
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15.07.2025 17:40 Відповісти
Як кажуть моряки:"Попутнього х..уя в сраку"
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Дошмигався
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15.07.2025 18:19 Відповісти
"Он хароший, он сам пайдьот" (с)
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15.07.2025 18:28 Відповісти
Похлопати йому не забудьте, як рєзнікову...
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15.07.2025 18:32 Відповісти
 
 