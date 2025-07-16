Отставка правительства является незаконной. Это плохой сигнал РФ и обществу, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Отставка Кабмина выглядит так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать,
Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы четко нарушаем статью 10 закона о военном положении, в который четко сказано, что запрещено во время действия военного положения отправлять в отставку правительство", - пояснил парламентарий.
Также, по словам Костенко, в статье говорится о разведывательных органах, главе Нацбанка и других. Выглядит это так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать.
В то же время нардеп не считает, что эта статья на 100% нужна в законе о военном времени.
"Имеем ли мы право, если человек не справляется во время действия военного положения со своими обязанностями, можем ли мы его поменять? Ну, я думаю, что, конечно, можем на лучшего, который будет выполнять. Но делать это тогда, когда этому противоречит закон о военном положении, я считаю, преступно и неправильно", - добавил он.
Также Костенко считает, что такими действиями Украина дает России "карты в руки" говорить о "нелегитимности правительства", которое было проголосовано "противозаконным способом". Также нарушение этой статьи является плохим сигналом для общества о том, что власть якобы может нарушать закон, если захочет, а вот гражданам нельзя.
Парламентарий заявил, что этого можно было бы избежать, если бы правительство изменило текст статьи, прописав, когда можно менять правительство во время военного положения. Нашлось бы нужное количество нардепов, которые бы проголосовали за эти изменения.
"Или мы делаем это для чего-то специально, чтобы потом можно было это использовать, что правительство, скажем так, проголосовано неправильным, противозаконным способом. Ну, или кто-то четко не понимает последствий, которые могут из этого возникнуть", - подытожил нардеп.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
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Але ж проблема - НІХТО з них з тим зеленим гімном справи мати не хоче, бо ж то гімно, зелене. То хіба такі як ти...
А що, країна його мрій так країна його мрій! Весело, па-пріколу... а дебіли, типу Деніс Войцеховський ржуть від щастя...
Ну не можна ставити ні Конституцію ні Закони на паузу, бо інакше маємо те, що маємо - країну його мрій!
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Тупий, не доходить?
Що каже Костенко: є Закон і порушувати його НЕ МОЖНА, бо інакше буде як на расєї.
Потрібно міняти персонажі в уряді, бо тупе і недолуге? Так треба. То з чого почати? Зі зміни Закону, довбню. Всього лиш! Щоб ніяких порушень і ніяких запитань в майбутньому.
Але ж ти тупе і недолуге, тому і... Тому і вибрало то зелене шобло, тому і маємо країну його мрій..
У вікно вигляни, тварюко, то ти зробив...
Нелегітимно створений уряд апріорі нелегітимний, а тому всі проблеми з ним попереду.
То для чого?! Якщо можна зробити то все законно? А значить, комусь то потрібно. Кому? Хто там в ОПі?
Нам має бути абсолютно, тотально *****, що скаже чи подумає росія.
Будь-що. Взагалі. Їх думка для нас не повинна існувати.
Ну і така дрібничка, як законність влади для нашого суспільства? Чи то така вже херня? Як ти кажеш, тотально?
Країна його мрій?
По-друге, ви знаєте про угоду з росією та папір.
Якщо вони всі разом повиздихають - люди одразу відчують значне покращення в усіх сферах свого життя..
Давай його на довічне.
Тільки не у владу а в буцигарню.
Там симпатичних будут любити ще активніше
Його по суті - ніхто й не міняв . Людей просто переставили місцями .
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КС має чітко визначити,чи має право новий уряд підписувати міжнародні договори, так як сформувати його хочуть всупереч Конституції.
Для кого всі ті ігри з "паузою Конституції"?
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
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