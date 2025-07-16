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Новости Новый Кабмин Отставка правительства
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Отставка правительства является незаконной. Это плохой сигнал РФ и обществу, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Замена правительства Костенко говорит о незаконности

Отставка Кабмина выглядит так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать,

Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко нарушаем статью 10 закона о военном положении, в который четко сказано, что запрещено во время действия военного положения отправлять в отставку правительство", - пояснил парламентарий.

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Также, по словам Костенко, в статье говорится о разведывательных органах, главе Нацбанка и других. Выглядит это так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать.

В то же время нардеп не считает, что эта статья на 100% нужна в законе о военном времени.

"Имеем ли мы право, если человек не справляется во время действия военного положения со своими обязанностями, можем ли мы его поменять? Ну, я думаю, что, конечно, можем на лучшего, который будет выполнять. Но делать это тогда, когда этому противоречит закон о военном положении, я считаю, преступно и неправильно", - добавил он.

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Также Костенко считает, что такими действиями Украина дает России "карты в руки" говорить о "нелегитимности правительства", которое было проголосовано "противозаконным способом". Также нарушение этой статьи является плохим сигналом для общества о том, что власть якобы может нарушать закон, если захочет, а вот гражданам нельзя.

Парламентарий заявил, что этого можно было бы избежать, если бы правительство изменило текст статьи, прописав, когда можно менять правительство во время военного положения. Нашлось бы нужное количество нардепов, которые бы проголосовали за эти изменения.

"Или мы делаем это для чего-то специально, чтобы потом можно было это использовать, что правительство, скажем так, проголосовано неправильным, противозаконным способом. Ну, или кто-то четко не понимает последствий, которые могут из этого возникнуть", - подытожил нардеп.

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Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Автор: 

Кабмин (14061) отставка (3167) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+22
Свириденко - це стюардеса Єрмака... Посада Єрмака не дозволяє користуватися урядовим літаком, тому закордонні поїздки він постійно брав її з собою, щоб на неї оформити літак))
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16.07.2025 09:29 Ответить
+20
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16.07.2025 09:25 Ответить
+18
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16.07.2025 09:34 Ответить
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16.07.2025 09:25 Ответить
Свириденко - це стюардеса Єрмака... Посада Єрмака не дозволяє користуватися урядовим літаком, тому закордонні поїздки він постійно брав її з собою, щоб на неї оформити літак))
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16.07.2025 09:29 Ответить
Зараз ця дамочка стала називатися "стюардеса"? Раніше подібні дамочки звалися більш зрозуміло за їх змістом!
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16.07.2025 11:02 Ответить
Найбільший анекдот - з існуючих фракцій створити уряд нац. єдності. Лебідь, раки і щука були б взірцем поєднання зусиль.
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16.07.2025 09:41 Ответить
Придурку, уряд створють не з фракцій, а з професійних і грамотних людей. Не з паяців, шоуменів і курвів , а з професіоналів, дебіле...
Але ж проблема - НІХТО з них з тим зеленим гімном справи мати не хоче, бо ж то гімно, зелене. То хіба такі як ти...
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16.07.2025 10:07 Ответить
На слова росії про "легітимність" зараз звертають увагу хіба що її посіпаки на кшталт фіцорбанів.
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16.07.2025 09:28 Ответить
А тому зелена шобла може собі дозволити па-бєспрєдєлу?
А що, країна його мрій так країна його мрій! Весело, па-пріколу... а дебіли, типу Деніс Войцеховський ржуть від щастя...
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16.07.2025 09:35 Ответить
Давайте ще на росію озиратись, так ми взагалі з ними адіннарот, аднастрана.
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16.07.2025 09:49 Ответить
А може краще на Конституцію і закони України озиратися?
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16.07.2025 10:00 Ответить
Зараз мова йде лише про реакцію росії. На яку нам має бути так само профіг, як на проблеми вирощування маїсу в джунглях Борнео.
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16.07.2025 10:03 Ответить
Ще раз, дебіле: мова про легітимність НАШОГО уряду! Не кацапського, а нашого!
Ну не можна ставити ні Конституцію ні Закони на паузу, бо інакше маємо те, що маємо - країну його мрій!
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16.07.2025 10:12 Ответить
Придурку! Мова не про росію, мова про нашу Конституцію, про наші закони, про наше, дебіле, життя! А саме ти і тобі подібне бидло хоче, щоб як на расєє.
Тупий, не доходить?
Що каже Костенко: є Закон і порушувати його НЕ МОЖНА, бо інакше буде як на расєї.
Потрібно міняти персонажі в уряді, бо тупе і недолуге? Так треба. То з чого почати? Зі зміни Закону, довбню. Всього лиш! Щоб ніяких порушень і ніяких запитань в майбутньому.
Але ж ти тупе і недолуге, тому і... Тому і вибрало то зелене шобло, тому і маємо країну його мрій..
У вікно вигляни, тварюко, то ти зробив...
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16.07.2025 10:02 Ответить
Ще раз перечитайте мій коментар, може, дійде його сенс.
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16.07.2025 10:04 Ответить
Сенс, довбню в тому, що все має бути по-Закону. Навіть з росією, бо інакше, а какая разніца?
Нелегітимно створений уряд апріорі нелегітимний, а тому всі проблеми з ним попереду.
То для чого?! Якщо можна зробити то все законно? А значить, комусь то потрібно. Кому? Хто там в ОПі?
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16.07.2025 10:11 Ответить
Ви взагалі не зрозуміли, що я казав?
Нам має бути абсолютно, тотально *****, що скаже чи подумає росія.
Будь-що. Взагалі. Їх думка для нас не повинна існувати.
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16.07.2025 10:12 Ответить
Дебіле, колись а таки доведеться з тою росією щось та підписувати! Кому, з яким рівнем легітимності?
Ну і така дрібничка, як законність влади для нашого суспільства? Чи то така вже херня? Як ти кажеш, тотально?
Країна його мрій?
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16.07.2025 10:16 Ответить
По-перше, для русні і ця влада - нелегітимна.
По-друге, ви знаєте про угоду з росією та папір.
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16.07.2025 10:18 Ответить
То цей уряд далеко не йде, просто міняються ліжками. Так що все легітимно, потужно і чудово!
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16.07.2025 09:32 Ответить
нічого дивного-бо у країні перед законом всі рівні але є деякі ті що рівніші...
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16.07.2025 09:33 Ответить
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16.07.2025 09:34 Ответить
А для чого ви там сидите 450 дармоїдів? Щоб законрдавство вдосконалювати, чи голосувати за нужниє закони, які підсовують большиє люді разом з хабарями?
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16.07.2025 09:34 Ответить
А тому, що 73% дебілів 6 років тому прикололись і поржали, придурку! До тебе то ніяк так і не дійде?
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16.07.2025 09:37 Ответить
Таке саме було задовго до зелених придурків. Навіть закон приймали, щоб кума генплокулолом зробити.
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16.07.2025 10:24 Ответить
Тільки дебіли досі не бачать різниці.
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16.07.2025 10:27 Ответить
Що у нас зараз взагалі законного? Анархія.
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16.07.2025 09:36 Ответить
Анархія, Арахамія, какая разніца
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16.07.2025 09:38 Ответить
З усіх цих урядів-шмурядів , президентів - резидентів для людей не то, що немає ніякої користі - а є тільки збитки і загроза.
Якщо вони всі разом повиздихають - люди одразу відчують значне покращення в усіх сферах свого життя..
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16.07.2025 09:36 Ответить
А що смішного? Він ще в часи АТО воював - був кіборгом в донецькому аеропорті...
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16.07.2025 09:43 Ответить
Ну погперше Свириденко симпатичніша за Шмигаля!!!
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16.07.2025 09:36 Ответить
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16.07.2025 09:40 Ответить
А бубочка - то взагалі симпатюля в порівнянні з папєрєдніками.
Давай його на довічне.
Тільки не у владу а в буцигарню.
Там симпатичних будут любити ще активніше
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16.07.2025 09:44 Ответить
Справа не в зовнішній оболонці
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16.07.2025 09:47 Ответить
Ніт. Якраз в зовнішній. Он який Єрмак мужній у нас. Красівий мужчіна. Навіть бойовий гєнєрал Кєлог йому честь віддає!!!
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16.07.2025 09:52 Ответить
кагал должен занять все, украинец должен стачиваться на фронте
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16.07.2025 09:39 Ответить
Такова жизнь, выживает сильнейший
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16.07.2025 09:46 Ответить
Чи хітрєйший?
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16.07.2025 10:20 Ответить
Він не правий, не може бути чогось незаконного в країні беззаконня
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16.07.2025 09:42 Ответить
А де зміна уряду ? Де ??
Його по суті - ніхто й не міняв . Людей просто переставили місцями .
.
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16.07.2025 09:42 Ответить
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16.07.2025 09:51 Ответить
Тобто і виборои теж можна провести, так?
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16.07.2025 09:44 Ответить
Конституційний суд, згідно своїх обов'язків і повноважень, мав би чітко визначити,чи має право зе,як през., підписувати міжнародні договори,так як строк його повноважень давно минув.
КС має чітко визначити,чи має право новий уряд підписувати міжнародні договори, так як сформувати його хочуть всупереч Конституції.
Для кого всі ті ігри з "паузою Конституції"?
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16.07.2025 09:44 Ответить
Внесуть зміни ....а потім поміняють уряд.
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16.07.2025 09:44 Ответить
А существование этой рады законно?Складывайте мандаты и нах на фронт хитрозадые балаболки.
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16.07.2025 09:46 Ответить
Та хай змiнюють той уряд, не велика втрата, чесно кажучi. Тим скорiше вiдбудуться i президентськи i парламентськi вибори, бо США не надаватимуть фiнансування на вiдновлення при такому правовому бедламi.
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16.07.2025 09:48 Ответить
Або розворот на 180 градусів. Як при Януковичу.
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16.07.2025 09:58 Ответить
Партнери зупинили фінансову підтримку, і мудрий народ запитує у найвеличнішого лідера **********: «пане преЗЕденте, тепер нарешті відбудуться вибори?» - «Ні, - відповідає преЗЕдент, - тепер ви менше їстимете...» (с)
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16.07.2025 10:05 Ответить
...тепер ви менше їстимете і більше говоритиме російською.
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16.07.2025 10:19 Ответить
А чому тут дивуватися? Україна вже давно перетворилася на черговий бандустан. Ніякі закони не діють, хто сильніший, той і правий.
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16.07.2025 09:52 Ответить
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16.07.2025 09:54 Ответить
А от симбіоз жидобільшовизму - Зєлєнскій з Єрмаком, згідно Костенко (утриманцем Пінчука як і весь "Голос") це гарний знак? Шмігаль нагадує сектанта який пять років іпав мізки суспільству обіцяючи побудувати патронний завод замість того який вкрали кацапи з Луганська... Що там з "дронами Роєнблата"? Протягом війни мільйони українців стали голодранцями, а депутати за цей час стали мільйонерами...
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16.07.2025 09:54 Ответить
Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану-
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
🤓
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16.07.2025 10:07 Ответить
Це Стаття 10 чого?
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16.07.2025 10:17 Ответить
це стаття на яку посилається Роман Костенко
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16.07.2025 10:22 Ответить
Знайшов...{Стаття 10 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#n48 № 2259-IX від 12.05.2022}
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16.07.2025 10:28 Ответить
Україна парламентсько-президентська держава!!!Чи не так?Уряд це окрема структура.І ви маєте волати про це на весь світ 24/7,а не жувати соплі тут в середені!
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16.07.2025 10:25 Ответить
З якого перепою цього типа величають ВОЇН. Він завжди сидить у ВРУ. Цензор, може досить цього тилового полковника величати ВОЇН.
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16.07.2025 10:42 Ответить
 
 