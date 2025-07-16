Отставка правительства является незаконной. Это плохой сигнал РФ и обществу, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Отставка Кабмина выглядит так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать,

Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко нарушаем статью 10 закона о военном положении, в который четко сказано, что запрещено во время действия военного положения отправлять в отставку правительство", - пояснил парламентарий.

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Также, по словам Костенко, в статье говорится о разведывательных органах, главе Нацбанка и других. Выглядит это так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать.

В то же время нардеп не считает, что эта статья на 100% нужна в законе о военном времени.

"Имеем ли мы право, если человек не справляется во время действия военного положения со своими обязанностями, можем ли мы его поменять? Ну, я думаю, что, конечно, можем на лучшего, который будет выполнять. Но делать это тогда, когда этому противоречит закон о военном положении, я считаю, преступно и неправильно", - добавил он.

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Также Костенко считает, что такими действиями Украина дает России "карты в руки" говорить о "нелегитимности правительства", которое было проголосовано "противозаконным способом". Также нарушение этой статьи является плохим сигналом для общества о том, что власть якобы может нарушать закон, если захочет, а вот гражданам нельзя.

Парламентарий заявил, что этого можно было бы избежать, если бы правительство изменило текст статьи, прописав, когда можно менять правительство во время военного положения. Нашлось бы нужное количество нардепов, которые бы проголосовали за эти изменения.

"Или мы делаем это для чего-то специально, чтобы потом можно было это использовать, что правительство, скажем так, проголосовано неправильным, противозаконным способом. Ну, или кто-то четко не понимает последствий, которые могут из этого возникнуть", - подытожил нардеп.

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Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.