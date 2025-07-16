Відставка уряду є незаконною. Це поганий сигнал РФ та суспільству, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Відставка Кабміну виглядає так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати,
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чітко порушуємо статтю 10 закону про воєнний стан, в який чітко сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти у відставку уряд", - пояснив парламентар.
Також, за словами Костенка, у статті йдеться про розвідувальні органи, голову Нацбанку та інших. Виглядає це так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати.
Водночас нардеп не вважає, що ця стаття на 100% потрібна в законі про воєнний час.
"Чи маємо ми право, якщо людина не справляється під час дії воєнного стану зі своїми обов'язками, чи можемо ми її поміняти? Ну, я думаю, що, звичайно, можемо на кращу, яка буде виконувати. Але робити це тоді, коли цьому суперечить закон про воєнний стан, я вважаю, злочинно і неправильно", - додав він.
Також Костенко вважає, що такими діями Україна дає Росії "карти в руки" казати про "нелегітимність уряду", який був проголосований у "протизаконний спосіб". Також порушення цієї статті є поганим сигналом для суспільства про те, що влада нібито може порушувати закон, якщо захоче, а от громадянам не можна.
Парламентар заявив, що цього можна було б уникнути, якби уряд змінив текст статті, прописавши, коли можна змінювати уряд під час воєнного стану. Знайшлася б потрібна кількість нардепів, які б проголосували за ці зміни.
"Або ми робимо це для чогось спеціально, щоб потім можна було це ви використати, що уряд, скажімо так, проголосований в неправильний, протизаконний спосіб. Ну, або хтось чітко не розуміє наслідків, які можуть з цього виникнути", - підсумував нардеп.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
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Але ж проблема - НІХТО з них з тим зеленим гімном справи мати не хоче, бо ж то гімно, зелене. То хіба такі як ти...
А що, країна його мрій так країна його мрій! Весело, па-пріколу... а дебіли, типу Деніс Войцеховський ржуть від щастя...
Ну не можна ставити ні Конституцію ні Закони на паузу, бо інакше маємо те, що маємо - країну його мрій!
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Тупий, не доходить?
Що каже Костенко: є Закон і порушувати його НЕ МОЖНА, бо інакше буде як на расєї.
Потрібно міняти персонажі в уряді, бо тупе і недолуге? Так треба. То з чого почати? Зі зміни Закону, довбню. Всього лиш! Щоб ніяких порушень і ніяких запитань в майбутньому.
Але ж ти тупе і недолуге, тому і... Тому і вибрало то зелене шобло, тому і маємо країну його мрій..
У вікно вигляни, тварюко, то ти зробив...
Нелегітимно створений уряд апріорі нелегітимний, а тому всі проблеми з ним попереду.
То для чого?! Якщо можна зробити то все законно? А значить, комусь то потрібно. Кому? Хто там в ОПі?
Якщо вони всі разом повиздихають - люди одразу відчують значне покращення в усіх сферах свого життя..
Давай його на довічне.
Тільки не у владу а в буцигарню.
Там симпатичних будут любити ще активніше
Його по суті - ніхто й не міняв . Людей просто переставили місцями .
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КС має чітко визначити,чи має право новий уряд підписувати міжнародні договори, так як сформувати його хочуть всупереч Конституції.
Для кого всі ті ігри з "паузою Конституції"?
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
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