Відставка уряду є незаконною. Це поганий сигнал РФ та суспільству, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Відставка Кабміну виглядає так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати,

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чітко порушуємо статтю 10 закону про воєнний стан, в який чітко сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти у відставку уряд", - пояснив парламентар.

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Також, за словами Костенка, у статті йдеться про розвідувальні органи, голову Нацбанку та інших. Виглядає це так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати.

Водночас нардеп не вважає, що ця стаття на 100% потрібна в законі про воєнний час.

"Чи маємо ми право, якщо людина не справляється під час дії воєнного стану зі своїми обов'язками, чи можемо ми її поміняти? Ну, я думаю, що, звичайно, можемо на кращу, яка буде виконувати. Але робити це тоді, коли цьому суперечить закон про воєнний стан, я вважаю, злочинно і неправильно", - додав він.

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Також Костенко вважає, що такими діями Україна дає Росії "карти в руки" казати про "нелегітимність уряду", який був проголосований у "протизаконний спосіб". Також порушення цієї статті є поганим сигналом для суспільства про те, що влада нібито може порушувати закон, якщо захоче, а от громадянам не можна.

Парламентар заявив, що цього можна було б уникнути, якби уряд змінив текст статті, прописавши, коли можна змінювати уряд під час воєнного стану. Знайшлася б потрібна кількість нардепів, які б проголосували за ці зміни.

"Або ми робимо це для чогось спеціально, щоб потім можна було це ви використати, що уряд, скажімо так, проголосований в неправильний, протизаконний спосіб. Ну, або хтось чітко не розуміє наслідків, які можуть з цього виникнути", - підсумував нардеп.

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Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.