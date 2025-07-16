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Новини Новий Кабмін Відставка уряду
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Відставка уряду є незаконною. Це поганий сигнал РФ та суспільству, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Заміна уряду Костенко каже про незаконність

Відставка Кабміну виглядає так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати,

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чітко порушуємо статтю 10 закону про воєнний стан, в який чітко сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти у відставку уряд", - пояснив парламентар.

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Також, за словами Костенка, у статті йдеться про розвідувальні органи, голову Нацбанку та інших. Виглядає це так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати.

Водночас нардеп не вважає, що ця стаття на 100% потрібна в законі про воєнний час.

"Чи маємо ми право, якщо людина не справляється під час дії воєнного стану зі своїми обов'язками, чи можемо ми її поміняти? Ну, я думаю, що, звичайно, можемо на кращу, яка буде виконувати. Але робити це тоді, коли цьому суперечить закон про воєнний стан, я вважаю, злочинно і неправильно", - додав він.

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Також Костенко вважає, що такими діями Україна дає Росії "карти в руки" казати про "нелегітимність уряду", який був проголосований у "протизаконний спосіб". Також порушення цієї статті є поганим сигналом для суспільства про те, що влада нібито може порушувати закон, якщо захоче, а от громадянам не можна.

Парламентар заявив, що цього можна було б уникнути, якби уряд змінив текст статті, прописавши, коли можна змінювати уряд під час воєнного стану. Знайшлася б потрібна кількість нардепів, які б проголосували за ці зміни.

"Або ми робимо це для чогось спеціально, щоб потім можна було це ви використати, що уряд, скажімо так, проголосований в неправильний, протизаконний спосіб. Ну, або хтось чітко не розуміє наслідків, які можуть з цього виникнути", - підсумував нардеп.

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Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Автор: 

Кабмін (14230) відставка (1479) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+28
Свириденко - це стюардеса Єрмака... Посада Єрмака не дозволяє користуватися урядовим літаком, тому закордонні поїздки він постійно брав її з собою, щоб на неї оформити літак))
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16.07.2025 09:29 Відповісти
+25
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16.07.2025 09:25 Відповісти
+23
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16.07.2025 09:34 Відповісти
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16.07.2025 09:25 Відповісти
Свириденко - це стюардеса Єрмака... Посада Єрмака не дозволяє користуватися урядовим літаком, тому закордонні поїздки він постійно брав її з собою, щоб на неї оформити літак))
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16.07.2025 09:29 Відповісти
Зараз ця дамочка стала називатися "стюардеса"? Раніше подібні дамочки звалися більш зрозуміло за їх змістом!
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16.07.2025 11:02 Відповісти
Дама для поміньєту.
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16.07.2025 11:40 Відповісти
Найбільший анекдот - з існуючих фракцій створити уряд нац. єдності. Лебідь, раки і щука були б взірцем поєднання зусиль.
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16.07.2025 09:41 Відповісти
Придурку, уряд створють не з фракцій, а з професійних і грамотних людей. Не з паяців, шоуменів і курвів , а з професіоналів, дебіле...
Але ж проблема - НІХТО з них з тим зеленим гімном справи мати не хоче, бо ж то гімно, зелене. То хіба такі як ти...
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16.07.2025 10:07 Відповісти
Де ти там бачив професіоналів.
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16.07.2025 11:29 Відповісти
Так про то й мова, що ТАМ, в тій зеленій задниці, їх нема...
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16.07.2025 11:39 Відповісти
На слова росії про "легітимність" зараз звертають увагу хіба що її посіпаки на кшталт фіцорбанів.
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16.07.2025 09:28 Відповісти
А тому зелена шобла може собі дозволити па-бєспрєдєлу?
А що, країна його мрій так країна його мрій! Весело, па-пріколу... а дебіли, типу Деніс Войцеховський ржуть від щастя...
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16.07.2025 09:35 Відповісти
Давайте ще на росію озиратись, так ми взагалі з ними адіннарот, аднастрана.
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16.07.2025 09:49 Відповісти
А може краще на Конституцію і закони України озиратися?
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16.07.2025 10:00 Відповісти
Зараз мова йде лише про реакцію росії. На яку нам має бути так само профіг, як на проблеми вирощування маїсу в джунглях Борнео.
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16.07.2025 10:03 Відповісти
Ще раз, дебіле: мова про легітимність НАШОГО уряду! Не кацапського, а нашого!
Ну не можна ставити ні Конституцію ні Закони на паузу, бо інакше маємо те, що маємо - країну його мрій!
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16.07.2025 10:12 Відповісти
Придурку! Мова не про росію, мова про нашу Конституцію, про наші закони, про наше, дебіле, життя! А саме ти і тобі подібне бидло хоче, щоб як на расєє.
Тупий, не доходить?
Що каже Костенко: є Закон і порушувати його НЕ МОЖНА, бо інакше буде як на расєї.
Потрібно міняти персонажі в уряді, бо тупе і недолуге? Так треба. То з чого почати? Зі зміни Закону, довбню. Всього лиш! Щоб ніяких порушень і ніяких запитань в майбутньому.
Але ж ти тупе і недолуге, тому і... Тому і вибрало то зелене шобло, тому і маємо країну його мрій..
У вікно вигляни, тварюко, то ти зробив...
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16.07.2025 10:02 Відповісти
Ще раз перечитайте мій коментар, може, дійде його сенс.
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16.07.2025 10:04 Відповісти
Сенс, довбню в тому, що все має бути по-Закону. Навіть з росією, бо інакше, а какая разніца?
Нелегітимно створений уряд апріорі нелегітимний, а тому всі проблеми з ним попереду.
То для чого?! Якщо можна зробити то все законно? А значить, комусь то потрібно. Кому? Хто там в ОПі?
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16.07.2025 10:11 Відповісти
То цей уряд далеко не йде, просто міняються ліжками. Так що все легітимно, потужно і чудово!
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16.07.2025 09:32 Відповісти
нічого дивного-бо у країні перед законом всі рівні але є деякі ті що рівніші...
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16.07.2025 09:33 Відповісти
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16.07.2025 09:34 Відповісти
А для чого ви там сидите 450 дармоїдів? Щоб законрдавство вдосконалювати, чи голосувати за нужниє закони, які підсовують большиє люді разом з хабарями?
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16.07.2025 09:34 Відповісти
А тому, що 73% дебілів 6 років тому прикололись і поржали, придурку! До тебе то ніяк так і не дійде?
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16.07.2025 09:37 Відповісти
Тільки дебіли досі не бачать різниці.
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16.07.2025 10:27 Відповісти
Що у нас зараз взагалі законного? Анархія.
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16.07.2025 09:36 Відповісти
Анархія, Арахамія, какая разніца
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16.07.2025 09:38 Відповісти
З усіх цих урядів-шмурядів , президентів - резидентів для людей не то, що немає ніякої користі - а є тільки збитки і загроза.
Якщо вони всі разом повиздихають - люди одразу відчують значне покращення в усіх сферах свого життя..
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16.07.2025 09:36 Відповісти
А що смішного? Він ще в часи АТО воював - був кіборгом в донецькому аеропорті...
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16.07.2025 09:43 Відповісти
Ну погперше Свириденко симпатичніша за Шмигаля!!!
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16.07.2025 09:36 Відповісти
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16.07.2025 09:40 Відповісти
А бубочка - то взагалі симпатюля в порівнянні з папєрєдніками.
Давай його на довічне.
Тільки не у владу а в буцигарню.
Там симпатичних будут любити ще активніше
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16.07.2025 09:44 Відповісти
Справа не в зовнішній оболонці
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16.07.2025 09:47 Відповісти
Ніт. Якраз в зовнішній. Он який Єрмак мужній у нас. Красівий мужчіна. Навіть бойовий гєнєрал Кєлог йому честь віддає!!!
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16.07.2025 09:52 Відповісти
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16.07.2025 11:17 Відповісти
кагал должен занять все, украинец должен стачиваться на фронте
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16.07.2025 09:39 Відповісти
Чи хітрєйший?
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16.07.2025 10:20 Відповісти
Він не правий, не може бути чогось незаконного в країні беззаконня
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16.07.2025 09:42 Відповісти
А де зміна уряду ? Де ??
Його по суті - ніхто й не міняв . Людей просто переставили місцями .
.
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16.07.2025 09:42 Відповісти
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16.07.2025 09:51 Відповісти
Тобто і виборои теж можна провести, так?
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16.07.2025 09:44 Відповісти
Конституційний суд, згідно своїх обов'язків і повноважень, мав би чітко визначити,чи має право зе,як през., підписувати міжнародні договори,так як строк його повноважень давно минув.
КС має чітко визначити,чи має право новий уряд підписувати міжнародні договори, так як сформувати його хочуть всупереч Конституції.
Для кого всі ті ігри з "паузою Конституції"?
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16.07.2025 09:44 Відповісти
Внесуть зміни ....а потім поміняють уряд.
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16.07.2025 09:44 Відповісти
А существование этой рады законно?Складывайте мандаты и нах на фронт хитрозадые балаболки.
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16.07.2025 09:46 Відповісти
Який фронт,за те шо вони нахерували,місце на нарах,а бо під нарами,так краще... .
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16.07.2025 11:18 Відповісти
Та хай змiнюють той уряд, не велика втрата, чесно кажучi. Тим скорiше вiдбудуться i президентськи i парламентськi вибори, бо США не надаватимуть фiнансування на вiдновлення при такому правовому бедламi.
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16.07.2025 09:48 Відповісти
Або розворот на 180 градусів. Як при Януковичу.
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16.07.2025 09:58 Відповісти
Партнери зупинили фінансову підтримку, і мудрий народ запитує у найвеличнішого лідера **********: «пане преЗЕденте, тепер нарешті відбудуться вибори?» - «Ні, - відповідає преЗЕдент, - тепер ви менше їстимете...» (с)
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16.07.2025 10:05 Відповісти
...тепер ви менше їстимете і більше говоритиме російською.
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16.07.2025 10:19 Відповісти
У нас i без того насаждения росiйского жаргону у виглядi матюкiв. Особливо "смачно" чомусь матюкаються cаме пiдлiтки, тобто дiти, та жiнки, i нiяких дiй з боку мовних омбутсменiв з цього приводу.
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16.07.2025 11:57 Відповісти
Та ще й як називають - "крєпкає слова"! фактично російські матюки є пропагандою статевих збочень...дуже ефективний засіб знищення української культури разом з українцями.
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16.07.2025 12:09 Відповісти
А чому тут дивуватися? Україна вже давно перетворилася на черговий бандустан. Ніякі закони не діють, хто сильніший, той і правий.
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16.07.2025 09:52 Відповісти
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16.07.2025 09:54 Відповісти
А от симбіоз жидобільшовизму - Зєлєнскій з Єрмаком, згідно Костенко (утриманцем Пінчука як і весь "Голос") це гарний знак? Шмігаль нагадує сектанта який пять років іпав мізки суспільству обіцяючи побудувати патронний завод замість того який вкрали кацапи з Луганська... Що там з "дронами Роєнблата"? Протягом війни мільйони українців стали голодранцями, а депутати за цей час стали мільйонерами...
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16.07.2025 09:54 Відповісти
Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану-
1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.
🤓
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16.07.2025 10:07 Відповісти
Це Стаття 10 чого?
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16.07.2025 10:17 Відповісти
це стаття на яку посилається Роман Костенко
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16.07.2025 10:22 Відповісти
Знайшов...{Стаття 10 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#n48 № 2259-IX від 12.05.2022}
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16.07.2025 10:28 Відповісти
Україна парламентсько-президентська держава!!!Чи не так?Уряд це окрема структура.І ви маєте волати про це на весь світ 24/7,а не жувати соплі тут в середені!
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16.07.2025 10:25 Відповісти
З якого перепою цього типа величають ВОЇН. Він завжди сидить у ВРУ. Цензор, може досить цього тилового полковника величати ВОЇН.
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16.07.2025 10:42 Відповісти
В Україні непотріб при владі. Зеляля це злопам'ятний , заздрісний і дуже легко ображається точно такій персонаж в сусідній країні
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16.07.2025 11:53 Відповісти
Пазли зійшлися.Недолугий правитель і недолуге рішення.Ця ЗЕлена сволота ще в 2019 року почала гвалтувати Конституцію.Коли Веніславський представник ЗЕбіла в Конституційному суді добились судового рішення ,коли розпустив придурок всупереч закону Верховну Раду.Правляча коаліція могла міняти уряд,а не особисте бажання Наполіончика.
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16.07.2025 11:55 Відповісти
 
 