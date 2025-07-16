Комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля с поста премьера, - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам Госстроительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня парламент будет рассматривать отставку премьера.
Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.
Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
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а що вона змінить???
шило на мило?
В итоге - она принимала решения в кабмине и как вершина всего - станет премьером,
а Шмыгаль на понижение - министром МО там, где совсем не разбирается.
Чтобы был повод у Зеленского отправить его в отставку "на законных основаниях".
А шмигаля, як лантух з старою макухою, совають по коморі!!!!
Але за своє сидіння, «НЕЗЛАМНЕ» і нікчемне для збереження України, під час московської війни, але дуже корисне для групи осіб щодо розкрадання України, він зобов'язаний понести ПОКАРАННЯ!
Кров Українців, не водиця, за неї шмигалю з оточенням, відповідати годиться!!! Тут, Регламентом КМУ і саботажем держсекретаря з КМУ та нікчемою немчиновим (держ секретар Міністерства молоді та спорту Україну. З 4 березня 2020 року - міністр Кабінету Міністрів України) не прикриєшся!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
Нарешті погана стара влада піде, а на їх місце сядуть справжні реформатори, що під мудрим керівництвом Зеленського, котре реалізує геніальний Єрмак, країна переможе! Ура!