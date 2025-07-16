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Новости Отставка правительства
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Комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля с поста премьера, - Железняк

Комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля Что известно

Комитет Верховной Рады по вопросам Госстроительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня парламент будет рассматривать отставку премьера.

Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

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Комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля Что известно

Автор: 

отставка (3167) Железняк Ярослав (445) Шмыгаль Денис (2760)


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Топ комментарии
+3
17 лют. 2025 р. - Малюк і Шмигаль відмовили Зеленському узгодити санкції проти Порошенка
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16.07.2025 10:30 Ответить
+2
А его замка Свириденко была активно за санкции против Порошенко.
В итоге - она принимала решения в кабмине и как вершина всего - станет премьером,
а Шмыгаль на понижение - министром МО там, где совсем не разбирается.
Чтобы был повод у Зеленского отправить его в отставку "на законных основаниях".
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16.07.2025 10:39 Ответить
+1
Рокіровка….
а що вона змінить???
шило на мило?
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16.07.2025 10:23 Ответить
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Рокіровка….
а що вона змінить???
шило на мило?
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16.07.2025 10:23 Ответить
17 лют. 2025 р. - Малюк і Шмигаль відмовили Зеленському узгодити санкції проти Порошенка
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16.07.2025 10:30 Ответить
А его замка Свириденко была активно за санкции против Порошенко.
В итоге - она принимала решения в кабмине и как вершина всего - станет премьером,
а Шмыгаль на понижение - министром МО там, где совсем не разбирается.
Чтобы был повод у Зеленского отправить его в отставку "на законных основаниях".
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16.07.2025 10:39 Ответить
Та ні. Не шило на мило. Буде гірше. Бо дует Свириденко - Федоров це щось із чимось.
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16.07.2025 10:53 Ответить
*махнув рукою*....
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16.07.2025 10:31 Ответить
Пойшла любоффь , пропали помідори, ботинку жмуть, і на не по путі. (Зє).
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16.07.2025 10:41 Ответить
Поки що ця циркова вистава триває,з нетерпінням чекаємо на АПОФЕОЗ
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16.07.2025 10:41 Ответить
Яка купа невідповідностей, З нормами Законів та Конституції, у діях зеленського та моноШобли приблуд95 з ВРУ, з дивною групою осіб, що обліпили кімнати в Урядовому кварталі, починаючи від 2019 року і по сьогоденні!!
А шмигаля, як лантух з старою макухою, совають по коморі!!!!
Але за своє сидіння, «НЕЗЛАМНЕ» і нікчемне для збереження України, під час московської війни, але дуже корисне для групи осіб щодо розкрадання України, він зобов'язаний понести ПОКАРАННЯ!
Кров Українців, не водиця, за неї шмигалю з оточенням, відповідати годиться!!! Тут, Регламентом КМУ і саботажем держсекретаря з КМУ та нікчемою немчиновим (держ секретар Міністерства молоді та спорту Україну. З 4 березня 2020 року - міністр Кабінету Міністрів України) не прикриєшся!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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16.07.2025 10:51 Ответить
Чем *** слово "позиция" отличается от "посады",тем что автор никогда в жизни не открывал словарь или,тем,что это слово ближе к порнобизнесу,чем к держуправлению?
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16.07.2025 10:53 Ответить
Та а Зе, теж можна замінити? Хуже не буде.
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16.07.2025 10:58 Ответить
І вся країна завмерла в очікуванні доленосного рішення! Нарешті, нарешті все ближче момент, коли до влади прийдуть нові обличчя! Які реформують, перебудують, відновлять........
Нарешті погана стара влада піде, а на їх місце сядуть справжні реформатори, що під мудрим керівництвом Зеленського, котре реалізує геніальний Єрмак, країна переможе! Ура!
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16.07.2025 11:03 Ответить
 
 