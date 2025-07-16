Комитет Рады одобрил отставку Шмыгаля с поста премьера, - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам Госстроительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня парламент будет рассматривать отставку премьера.

Напомним, премьер Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Впоследствии Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

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