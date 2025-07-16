Комітет Ради схвали відставку Шмигаля з посади прем’єра, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань Держбудівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні парламент розглядатиме відставку прем'єра.

Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

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