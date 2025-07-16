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Комітет Ради схвали відставку Шмигаля з посади прем’єра, - Железняк
Комітет Верховної Ради з питань Держбудівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні парламент розглядатиме відставку прем'єра.
Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.
Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.
Топ коментарі
+5 віктор федорович #394174
показати весь коментар16.07.2025 10:30 Відповісти Посилання
+4 Влад Казарецький #551195
показати весь коментар16.07.2025 10:41 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.07.2025 10:51 Відповісти Посилання
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а що вона змінить???
шило на мило?
В итоге - она принимала решения в кабмине и как вершина всего - станет премьером,
а Шмыгаль на понижение - министром МО там, где совсем не разбирается.
Чтобы был повод у Зеленского отправить его в отставку "на законных основаниях".
А шмигаля, як лантух з старою макухою, совають по коморі!!!!
Але за своє сидіння, «НЕЗЛАМНЕ» і нікчемне для збереження України, під час московської війни, але дуже корисне для групи осіб щодо розкрадання України, він зобов'язаний понести ПОКАРАННЯ!
Кров Українців, не водиця, за неї шмигалю з оточенням, відповідати годиться!!! Тут, Регламентом КМУ і саботажем держсекретаря з КМУ та нікчемою немчиновим (держ секретар Міністерства молоді та спорту Україну. З 4 березня 2020 року - міністр Кабінету Міністрів України) не прикриєшся!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
Нарешті погана стара влада піде, а на їх місце сядуть справжні реформатори, що під мудрим керівництвом Зеленського, котре реалізує геніальний Єрмак, країна переможе! Ура!
Ось новий. Перший день Свириденко на посту прем'єра. Освоюється в кабінеті, раптом стук в двері...
- Хто там?
- Це я Шмигаль,Юлия Анатольевна, хочу забрати особисті речі.
- Та забирайте Шмигаль...міністр оборони. З іронію в голосі.
Заходить Шмигаль, забирає із кутка рюкзак.
Свириденко з цікавістю - А що там?
Шмигаль з іронією, подивившись на Свириденко - п а р а ш у т.
Ставлять мабуть корабельні сосни,щоб своя в дошку була
Можливо,Шмигаль відгризнутись міг,а ця буде 100% під Єрмаком