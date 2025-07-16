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Новини Відставка уряду
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Комітет Ради схвали відставку Шмигаля з посади прем’єра, - Железняк

Комітет Ради схвали відставку Шмигаля Що відомо

Комітет Верховної Ради з питань Держбудівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні парламент розглядатиме відставку прем'єра.

Нагадаємо, прем'єр Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем’єра.

Зеленський висловив переконання, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Згодом Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Читайте: Комісія з добору директора БЕБ збереться 14 липня знову, щоб розглянути звернення Кабміну, - Железняк

Комітет Ради схвали відставку Шмигаля Що відомо

Автор: 

відставка (1479) Железняк Ярослав (578) Шмигаль Денис (4709)


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Топ коментарі
+5
17 лют. 2025 р. - Малюк і Шмигаль відмовили Зеленському узгодити санкції проти Порошенка
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16.07.2025 10:30 Відповісти
+4
Поки що ця циркова вистава триває,з нетерпінням чекаємо на АПОФЕОЗ
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16.07.2025 10:41 Відповісти
+4
Яка купа невідповідностей, З нормами Законів та Конституції, у діях зеленського та моноШобли приблуд95 з ВРУ, з дивною групою осіб, що обліпили кімнати в Урядовому кварталі, починаючи від 2019 року і по сьогоденні!!
А шмигаля, як лантух з старою макухою, совають по коморі!!!!
Але за своє сидіння, «НЕЗЛАМНЕ» і нікчемне для збереження України, під час московської війни, але дуже корисне для групи осіб щодо розкрадання України, він зобов'язаний понести ПОКАРАННЯ!
Кров Українців, не водиця, за неї шмигалю з оточенням, відповідати годиться!!! Тут, Регламентом КМУ і саботажем держсекретаря з КМУ та нікчемою немчиновим (держ секретар Міністерства молоді та спорту Україну. З 4 березня 2020 року - міністр Кабінету Міністрів України) не прикриєшся!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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16.07.2025 10:51 Відповісти
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Рокіровка….
а що вона змінить???
шило на мило?
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16.07.2025 10:23 Відповісти
17 лют. 2025 р. - Малюк і Шмигаль відмовили Зеленському узгодити санкції проти Порошенка
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16.07.2025 10:30 Відповісти
А его замка Свириденко была активно за санкции против Порошенко.
В итоге - она принимала решения в кабмине и как вершина всего - станет премьером,
а Шмыгаль на понижение - министром МО там, где совсем не разбирается.
Чтобы был повод у Зеленского отправить его в отставку "на законных основаниях".
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16.07.2025 10:39 Відповісти
Та ні. Не шило на мило. Буде гірше. Бо дует Свириденко - Федоров це щось із чимось.
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16.07.2025 10:53 Відповісти
*махнув рукою*....
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16.07.2025 10:31 Відповісти
Пойшла любоффь , пропали помідори, ботинку жмуть, і на не по путі. (Зє).
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16.07.2025 10:41 Відповісти
Поки що ця циркова вистава триває,з нетерпінням чекаємо на АПОФЕОЗ
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16.07.2025 10:41 Відповісти
Яка купа невідповідностей, З нормами Законів та Конституції, у діях зеленського та моноШобли приблуд95 з ВРУ, з дивною групою осіб, що обліпили кімнати в Урядовому кварталі, починаючи від 2019 року і по сьогоденні!!
А шмигаля, як лантух з старою макухою, совають по коморі!!!!
Але за своє сидіння, «НЕЗЛАМНЕ» і нікчемне для збереження України, під час московської війни, але дуже корисне для групи осіб щодо розкрадання України, він зобов'язаний понести ПОКАРАННЯ!
Кров Українців, не водиця, за неї шмигалю з оточенням, відповідати годиться!!! Тут, Регламентом КМУ і саботажем держсекретаря з КМУ та нікчемою немчиновим (держ секретар Міністерства молоді та спорту Україну. З 4 березня 2020 року - міністр Кабінету Міністрів України) не прикриєшся!!
АРМІЯ! МОВА!! ВІРА!!!
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16.07.2025 10:51 Відповісти
Чем *** слово "позиция" отличается от "посады",тем что автор никогда в жизни не открывал словарь или,тем,что это слово ближе к порнобизнесу,чем к держуправлению?
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16.07.2025 10:53 Відповісти
Та а Зе, теж можна замінити? Хуже не буде.
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16.07.2025 10:58 Відповісти
І вся країна завмерла в очікуванні доленосного рішення! Нарешті, нарешті все ближче момент, коли до влади прийдуть нові обличчя! Які реформують, перебудують, відновлять........
Нарешті погана стара влада піде, а на їх місце сядуть справжні реформатори, що під мудрим керівництвом Зеленського, котре реалізує геніальний Єрмак, країна переможе! Ура!
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16.07.2025 11:03 Відповісти
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16.07.2025 11:26 Відповісти
Може знову політичний анекдот про бордель в Києві написати? Старий...
Ось новий. Перший день Свириденко на посту прем'єра. Освоюється в кабінеті, раптом стук в двері...
- Хто там?
- Це я Шмигаль,Юлия Анатольевна, хочу забрати особисті речі.
- Та забирайте Шмигаль...міністр оборони. З іронію в голосі.
Заходить Шмигаль, забирає із кутка рюкзак.
Свириденко з цікавістю - А що там?
Шмигаль з іронією, подивившись на Свириденко - п а р а ш у т.
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16.07.2025 11:43 Відповісти
Якщо робив задовільно,навіщо звільнять?Якщо незадовільно відправить в вільне плавання.Хай на біржу стане(центр зайнятості).
Ставлять мабуть корабельні сосни,щоб своя в дошку була
Можливо,Шмигаль відгризнутись міг,а ця буде 100% під Єрмаком
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16.07.2025 11:44 Відповісти
Кацап, ты чего под британским флагом сидишь?
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16.07.2025 11:53 Відповісти
Якогось іншого покидька поставлять щоб він поставив вже крапку не країні.
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16.07.2025 12:01 Відповісти
ЗЕлені більшовики кремля міняють ліжка у своєму борделі!
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16.07.2025 13:29 Відповісти
 
 