Торговое соглашение между США и ЕС поможет Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей, - правительство ФРГ
Договоренность между Еврокомиссией и США поможет Европе достичь окончательной независимости от российских энергоносителей.
Об этом сказал заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о том, чтобы Германия и Европа становились еще более независимыми от поставок российских энергоносителей. Это можно увидеть в договоренности, достигнутой между ЕС и США. Мы поддерживаем пошаговое завершение энергетического импорта из России. Евросоюз будет диверсифицировать свои источники энергообеспечения", - сказал представитель правительства ФРГ.
Гилле отметил, что в целом Германия приветствует достижение договоренности между Еврокомиссией и США, ведь в центре ее стоит то, что удалось избежать ненужной эскалации и торгового конфликта.
"Благодаря этой договоренности удалось обеспечить ключевые интересы Германии и Европы", - сказал заместитель спикера.
Кроме этого, он назвал положительным то, что пошлины на европейский экспорт составят 15%. По его словам, для ФРГ это имеет особое значение, учитывая автомобильную промышленность, продукция которой сейчас облагается 27,5% пошлинами.
Однако Гилле отметил, что Германия хотела бы дальнейших смягчений относительно условий экспорта, и вспомнил металлургическую отрасль.
"Общая договоренность еще требует обсуждения деталей. Германия будет продолжать выступать за справедливую, безбарьерную международную торговлю", - добавил представитель немецкого правительства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.
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Гуйозна.
А от Америка свою копійчину точно заробе!
Ще одна чудова новина - у межах цієї угоди Європа зобов'язується купувати американські енергоносії. Чому вона чудова? А тому, що вона ставить крапку на намаганнях Кремля повернути собі європейський газовий та нафтовий ринки. США, згідно такої Угоди, замістять у тому числі обсяги скрапленого газу, який європейські країни досі купують у рф. І тепер у Європи абсолютно рохв'язані руки для того, щоби вивернути руки ФіцОрбанам - проти спільної євро-американськрої волі ці обидва покидьки не підуть по визначенню, також не буде такого очевидного спротиву введенню нових пакетів санкцій проти рф. Ну і інформація саме по цій темі.