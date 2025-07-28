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Новости Торговое соглашение между США и ЕС
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Торговое соглашение между США и ЕС поможет Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей, - правительство ФРГ

Правительство ФРГ о торговом соглашении

Договоренность между Еврокомиссией и США поможет Европе достичь окончательной независимости от российских энергоносителей.

Об этом сказал заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, чтобы Германия и Европа становились еще более независимыми от поставок российских энергоносителей. Это можно увидеть в договоренности, достигнутой между ЕС и США. Мы поддерживаем пошаговое завершение энергетического импорта из России. Евросоюз будет диверсифицировать свои источники энергообеспечения", - сказал представитель правительства ФРГ.

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Гилле отметил, что в целом Германия приветствует достижение договоренности между Еврокомиссией и США, ведь в центре ее стоит то, что удалось избежать ненужной эскалации и торгового конфликта.

"Благодаря этой договоренности удалось обеспечить ключевые интересы Германии и Европы", - сказал заместитель спикера.

Кроме этого, он назвал положительным то, что пошлины на европейский экспорт составят 15%. По его словам, для ФРГ это имеет особое значение, учитывая автомобильную промышленность, продукция которой сейчас облагается 27,5% пошлинами.

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Однако Гилле отметил, что Германия хотела бы дальнейших смягчений относительно условий экспорта, и вспомнил металлургическую отрасль.

"Общая договоренность еще требует обсуждения деталей. Германия будет продолжать выступать за справедливую, безбарьерную международную торговлю", - добавил представитель немецкого правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Европейский Союз заключили торговое соглашение.

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Торговельна угода між США та ЄС допоможе Європі позбутися залежності від російських енергоносіїв, - уряд ФРН

Гуйозна.
А от Америка свою копійчину точно заробе!
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28.07.2025 17:05 Ответить
https://t.me/Mccartneyser68/1469 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Ще одна чудова новина - у межах цієї угоди Європа зобов'язується купувати американські енергоносії. Чому вона чудова? А тому, що вона ставить крапку на намаганнях Кремля повернути собі європейський газовий та нафтовий ринки. США, згідно такої Угоди, замістять у тому числі обсяги скрапленого газу, який європейські країни досі купують у рф. І тепер у Європи абсолютно рохв'язані руки для того, щоби вивернути руки ФіцОрбанам - проти спільної євро-американськрої волі ці обидва покидьки не підуть по визначенню, також не буде такого очевидного спротиву введенню нових пакетів санкцій проти рф. Ну і інформація саме по цій темі.
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28.07.2025 17:07 Ответить
Просветляющие сознание тарифы Трампа подействовали,а еще совсем недавно всякие штазиевские меркельши покупали нефть и газ у путина и весело посылали американцев.
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28.07.2025 18:32 Ответить
 
 