Торговельна угода між США та ЄС допоможе Європі позбутися залежності від російських енергоносіїв, - уряд ФРН
Домовленість міє Єврокомісією та США допоможе Європі досягти остаточної незалежності від російських енергоносіїв.
Про це сказав заступник речника Федерального уряду Німеччини Себастьян Гілле, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Йдеться про те, щоб Німеччина та Європа ставали ще більш незалежними від постачання російських енергоносіїв. Це можна побачити в домовленості, досягнутій між ЄС і США. Ми підтримуємо покрокове завершення енергетичного імпорту з Росії. Євросоюз диверсифікуватиме свої джерела енергозабезпечення", - сказав представник уряду ФРН.
Гілле зазначив, що в цілому Німеччина вітає досягнення домовленості між Єврокомісією і США, адже в центрі її стоїть те, що вдалося уникнути непотрібної ескалації та торговельного конфлікту.
"Завдяки цій домовленості вдалося забезпечити ключові інтереси Німеччини та Європи", - сказав заступник речника.
Окрім цього, він назвав позитивним те, що мита на європейський експорт становитимуть 15%. За його словами, для ФРН це має особливе значення з огляду на автомобільну промисловість, продукція якої наразі обкладається 27,5% митами.
Однак Гілле зауважив, що Німеччина хотіла б подальших пом’якшень щодо умов експорту, та згадав металургійну галузь.
"Загальна домовленість ще потребує обговорення деталей. Німеччина продовжуватиме виступати за справедливу, безбар’єрну міжнародну торгівлю", - додав представник німецького уряду.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.
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Гуйозна.
А от Америка свою копійчину точно заробе!
Ще одна чудова новина - у межах цієї угоди Європа зобов'язується купувати американські енергоносії. Чому вона чудова? А тому, що вона ставить крапку на намаганнях Кремля повернути собі європейський газовий та нафтовий ринки. США, згідно такої Угоди, замістять у тому числі обсяги скрапленого газу, який європейські країни досі купують у рф. І тепер у Європи абсолютно рохв'язані руки для того, щоби вивернути руки ФіцОрбанам - проти спільної євро-американськрої волі ці обидва покидьки не підуть по визначенню, також не буде такого очевидного спротиву введенню нових пакетів санкцій проти рф. Ну і інформація саме по цій темі.