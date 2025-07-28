Торговельна угода між США та ЄС допоможе Європі позбутися залежності від російських енергоносіїв, - уряд ФРН

Домовленість міє Єврокомісією та США допоможе Європі досягти остаточної незалежності від російських енергоносіїв.

Про це сказав заступник речника Федерального уряду Німеччини Себастьян Гілле, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йдеться про те, щоб Німеччина та Європа ставали ще більш незалежними від постачання російських енергоносіїв. Це можна побачити в домовленості, досягнутій між ЄС і США. Ми підтримуємо покрокове завершення енергетичного імпорту з Росії. Євросоюз диверсифікуватиме свої джерела енергозабезпечення", - сказав представник уряду ФРН.

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Гілле зазначив, що в цілому Німеччина вітає досягнення домовленості між Єврокомісією і США, адже в центрі її стоїть те, що вдалося уникнути непотрібної ескалації та торговельного конфлікту.

"Завдяки цій домовленості вдалося забезпечити ключові інтереси Німеччини та Європи", - сказав заступник речника.

Окрім цього, він назвав позитивним те, що мита на європейський експорт становитимуть 15%. За його словами, для ФРН це має особливе значення з огляду на автомобільну промисловість, продукція якої наразі обкладається 27,5% митами.

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Однак Гілле зауважив, що Німеччина хотіла б подальших пом’якшень щодо умов експорту, та згадав металургійну галузь.

"Загальна домовленість ще потребує обговорення деталей. Німеччина продовжуватиме виступати за справедливу, безбар’єрну міжнародну торгівлю", - додав представник німецького уряду.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що США та Європейський Союз уклали торговельну угоду.

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