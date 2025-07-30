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Новости Нападение на Стерненко
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Суд продлил арест обвиняемой в покушении на Стерненко до 27 сентября

меры пресечения нападавшей на Стерненко

Киевский районный суд продлил содержание под стражей Людмилы Чимерской, которую обвиняют в покушении на волонтера и блогера Сергея Стерненко, до 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокуратура просила оставить Чимерскую под стражей, аргументируя это риском побега и тяжестью статьи, предусматривающей возможное пожизненное заключение.

Защита заявила, что обвиняемая была введена в заблуждение: она якобы поверила, что сотрудничает с СБУ, получила "яд", который оказался взрывчаткой, и выполняла задание после вербовки. По словам адвоката, Чимерская имеет инвалидность первой группы, регулярно проходит гемодиализ и признала вину.

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Также продлили арест второму фигуранту дела - Николаю Поповичу, обвиняемому в государственной измене. Обоим продлены сроки досудебного расследования на 6 месяцев. Заседание проходило в закрытом режиме из-за деталей расследования.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

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Автор: 

Стерненко Сергей (409) мера пресечения (494)


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Топ комментарии
+12
Знайшли якусь дурочку щоб пропіарить Сперменка, шапіто ***** ))))
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30.07.2025 12:39 Ответить
+9
Дивнюща історія. Баба жила декілька тижнів поруч з "жертвою", ходила там, світилась під купою камер, і спробувала напасти, не дивлячись на трьох озброєних охоронців. Хтось вірить у таких кіллерів?
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30.07.2025 12:50 Ответить
+4
Була інформація,що Стерненко дуже просився на фронт захищати Україну...Але Мирський скасував вимоги ТЦК та дозволив лише сфотографуватися з ним! Героям Слава!
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30.07.2025 12:41 Ответить
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А что там Кулинич,никак не сдаст своих подельников в сэбэушке? я бы его за десять минут расколол.
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30.07.2025 12:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rm0kI4-ZjQ0

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30.07.2025 12:51 Ответить
коломойський чіліт десь на секретній дачі сбу.
може і ця замахувачка теж десь на базі сбу нормально собі "відбуває термін"?
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30.07.2025 12:36 Ответить
Знайшли якусь дурочку щоб пропіарить Сперменка, шапіто ***** ))))
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30.07.2025 12:39 Ответить
Була інформація,що Стерненко дуже просився на фронт захищати Україну...Але Мирський скасував вимоги ТЦК та дозволив лише сфотографуватися з ним! Героям Слава!
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30.07.2025 12:41 Ответить
Дивнюща історія. Баба жила декілька тижнів поруч з "жертвою", ходила там, світилась під купою камер, і спробувала напасти, не дивлячись на трьох озброєних охоронців. Хтось вірить у таких кіллерів?
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30.07.2025 12:50 Ответить
Ідіоти вірять.А так як дурні та дебіли при будь яких часах,суспільствах складають більшість то піар розрахований в основному на них.Тим паче на нас,українців,де всього не дотягнули три відсотка до абсолютної більшості...тобто до двох третіх...
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30.07.2025 13:02 Ответить
театр, у головній ролі мученик стерненко
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30.07.2025 13:03 Ответить
Більш простецької операції по "замаху" годі придумати.Люди пишуть,що обоє є позаштатними цього відомства,та і сам Сергій колись опише деталі "замаху" інваліда 1 групи на нього.
Як відомо,раніше він розквитався з двома молодиками,які напали на нього з ножем,та він відібрав і цим ножем смертельно ранив одного нападника,пройшов суди,типу забагато вибрав необхідної самооборони. А тут...напав інвалід першої групи плюс охорона сбу і пострадав трошки.
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30.07.2025 13:13 Ответить
Цікаво, скільки коштує організувати замах на себе, під пильним оком СБУ. Там розцінки не чотирьохзначні $ однозначно, мало хто таке собі може дозволити.
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30.07.2025 13:43 Ответить
Нешановні п#дари і корисні ідіоти, які писали вище! Що, пече вас там знизу, димить? Стерненко живий і далі збирає на різноманітні дрони (і не тільки), які будуть вбивати п#дарів і захищати нас (в тому числі і вас корисних ідіотів) від шахедів. Русоріз триває, шахедоріз наберає обертів! Всім вам, п#дари, на зло!
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30.07.2025 13:44 Ответить
 
 