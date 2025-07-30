Суд продлил арест обвиняемой в покушении на Стерненко до 27 сентября

Киевский районный суд продлил содержание под стражей Людмилы Чимерской, которую обвиняют в покушении на волонтера и блогера Сергея Стерненко, до 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокуратура просила оставить Чимерскую под стражей, аргументируя это риском побега и тяжестью статьи, предусматривающей возможное пожизненное заключение.

Защита заявила, что обвиняемая была введена в заблуждение: она якобы поверила, что сотрудничает с СБУ, получила "яд", который оказался взрывчаткой, и выполняла задание после вербовки. По словам адвоката, Чимерская имеет инвалидность первой группы, регулярно проходит гемодиализ и признала вину.

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Также продлили арест второму фигуранту дела - Николаю Поповичу, обвиняемому в государственной измене. Обоим продлены сроки досудебного расследования на 6 месяцев. Заседание проходило в закрытом режиме из-за деталей расследования.

Покушение на Сергея Стерненко

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

2 мая подозреваемой в покушении на убийство волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения без права внесения залога.

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