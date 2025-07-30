Суд продовжив арешт обвинуваченої у замаху на Стерненка до 27 вересня

Київський районний суд продовжив тримання під вартою Людмили Чимерської, яку обвинувачують у замаху на волонтера та блогера Сергія Стерненка, до 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокуратура просила залишити Чимерську під вартою, аргументуючи це ризиком втечі та тяжкістю статті, що передбачає можливе довічне ув’язнення.

Захист заявив, що обвинувачена була введена в оману: вона нібито повірила, що співпрацює з СБУ, отримала "отруту", яка виявилась вибухівкою, та виконувала завдання після вербування. За словами адвоката, Чимерська має інвалідність першої групи, регулярно проходить гемодіаліз і визнала провину.

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Також продовжили арешт другому фігуранту справи - Миколі Поповичу, обвинуваченому у державній зраді. Обом продовжено строки досудового розслідування на 6 місяців. Засідання відбувалось у закритому режимі через деталі розслідування.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави.

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