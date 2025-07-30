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Новини Напад на Стерненка
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Суд продовжив арешт обвинуваченої у замаху на Стерненка до 27 вересня

запобіжний захід нападниці на стерненка

Київський районний суд продовжив тримання під вартою Людмили Чимерської, яку обвинувачують у замаху на волонтера та блогера Сергія Стерненка, до 27 вересня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прокуратура просила залишити Чимерську під вартою, аргументуючи це ризиком втечі та тяжкістю статті, що передбачає можливе довічне ув’язнення.

Захист заявив, що обвинувачена була введена в оману: вона нібито повірила, що співпрацює з СБУ, отримала "отруту", яка виявилась вибухівкою, та виконувала завдання після вербування. За словами адвоката, Чимерська має інвалідність першої групи, регулярно проходить гемодіаліз і визнала провину.

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Також продовжили арешт другому фігуранту справи - Миколі Поповичу, обвинуваченому у державній зраді. Обом продовжено строки досудового розслідування на 6 місяців. Засідання відбувалось у закритому режимі через деталі розслідування.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

2 травня підозрюваній у замаху на вбивство волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід без права внесення застави.

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Автор: 

Стерненко Сергій (399) запобіжний захід (526)


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А что там Кулинич,никак не сдаст своих подельников в сэбэушке? я бы его за десять минут расколол.
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30.07.2025 12:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rm0kI4-ZjQ0

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30.07.2025 12:51 Відповісти
коломойський чіліт десь на секретній дачі сбу.
може і ця замахувачка теж десь на базі сбу нормально собі "відбуває термін"?
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30.07.2025 12:36 Відповісти
Знайшли якусь дурочку щоб пропіарить Сперменка, шапіто ***** ))))
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30.07.2025 12:39 Відповісти
Була інформація,що Стерненко дуже просився на фронт захищати Україну...Але Мирський скасував вимоги ТЦК та дозволив лише сфотографуватися з ним! Героям Слава!
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30.07.2025 12:41 Відповісти
Дивнюща історія. Баба жила декілька тижнів поруч з "жертвою", ходила там, світилась під купою камер, і спробувала напасти, не дивлячись на трьох озброєних охоронців. Хтось вірить у таких кіллерів?
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30.07.2025 12:50 Відповісти
Ідіоти вірять.А так як дурні та дебіли при будь яких часах,суспільствах складають більшість то піар розрахований в основному на них.Тим паче на нас,українців,де всього не дотягнули три відсотка до абсолютної більшості...тобто до двох третіх...
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30.07.2025 13:02 Відповісти
театр, у головній ролі мученик стерненко
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30.07.2025 13:03 Відповісти
Більш простецької операції по "замаху" годі придумати.Люди пишуть,що обоє є позаштатними цього відомства,та і сам Сергій колись опише деталі "замаху" інваліда 1 групи на нього.
Як відомо,раніше він розквитався з двома молодиками,які напали на нього з ножем,та він відібрав і цим ножем смертельно ранив одного нападника,пройшов суди,типу забагато вибрав необхідної самооборони. А тут...напав інвалід першої групи плюс охорона сбу і пострадав трошки.
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30.07.2025 13:13 Відповісти
 
 