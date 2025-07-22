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Новини Тиск на НАБУ
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Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко

Стерненко про закон

Ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, - це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Сергій Стерненко у фейсбуці.

"Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни.

Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів.

Таке рішення ВР значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння. Підриває довіру до державних інституцій", - написав він.

Також читайте: Климпуш-Цинцадзе про законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП: "Слуги" остаточно розвертають країну від євроінтеграційного курсу

Під час війни вистояти можна лише обʼєднуючись. Країна, у якій влада втрачає підтримку громадян, не може ефективно протистояти агресору. Це аксіома", - наголосив Стерненко.

За словами активіста, це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.

"Ще не все втрачено. Президент може ветувати або не підписати законопроєкт. Сподіваюсь на це. НАБУ та САП мають бути незалежними інституціями", - резюмував Стерненко.

Також читайте: Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Законопроєкт № 12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) закон (2852) Стерненко Сергій (398) САП (2259)


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Топ коментарі
+12
Одне слово - зелені під@ри і кацапські під@ри вороги українського народу...
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22.07.2025 14:33 Відповісти
+8
Ти не людина , ти - підкацапний виродок
Тому якось пох на твою думку

А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
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22.07.2025 14:35 Відповісти
+6
Це ми побачили. А скільки таких актів щохвилини твориться в кабінеті зеленського.
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
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22.07.2025 14:33 Відповісти
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Мені як для людини простої абсолютно по барабану на те сап чи набу. хоч би їх не було ні холодно не жарко. вони все одно були як ширма і плясали під дудку зеленського і так.
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22.07.2025 14:32 Відповісти
Ти не людина , ти - підкацапний виродок
Тому якось пох на твою думку

А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
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22.07.2025 14:35 Відповісти
Син зрадника Андрія молочного в ніч на неділю вбив жінку, а він не остання людина в Плокулатурі. І так віздє. І в НАБУ і в САП. Вони там просто всі рублять бабло. Я б їх взагалі всіх розформував та відправив на фронт. НАБУ, доречі, 700 рил. Норм можна якийсь напрямок посилити і вони давали присягу
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22.07.2025 14:37 Відповісти
Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос Джерело: https://censor.net/ua/n3564615
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22.07.2025 14:39 Відповісти
Україна і корупція на сьогодні це слова синоніми. Ці органи за часів правління Володимера Зеленського себе ізжили
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22.07.2025 14:41 Відповісти
А ти проти де, це по перше, а по друге ЄС не припиняє фінансування
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22.07.2025 15:05 Відповісти
Если не разбираетесь, надо ориентироваться на мнение союзников и проукраинской оппозиции. Они все однозначно за НАБУ
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22.07.2025 14:35 Відповісти
зелена срань дуже хоча щоб більшість посполитих так і думала - що влада всесильна і всіх давно скупила. Як колись було на рашці.
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22.07.2025 14:35 Відповісти
А що? Не всесильна? Коли зеля приїзжає на якийсь захід він першим ділом отсікає гражданскіх, шоб і миша не проскочила. І що ви зробите Єрмаку? Вони хазяї цієї країни під назвою Україна!
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22.07.2025 14:39 Відповісти
мені як людині *****,,,,(какая разніца).а це вже не людина.
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22.07.2025 14:39 Відповісти
Ну то піди та попротестуй, одразу повістку *******)
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22.07.2025 14:40 Відповісти
не переводи стрілки ....проходь
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22.07.2025 14:47 Відповісти
Чел, который кормится из ОПешки вынужден обманывать своих поклонников, которые ничего не понимают как же так.
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22.07.2025 14:32 Відповісти
А що не так він зараз сказав. Давай поясни нам , рабсійськощелеповий
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22.07.2025 14:36 Відповісти
Все он правильно сказал. Это как российская оппозиция которая десятилетиями борется против Путина, получая пухлые конвертики из Кремля.
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22.07.2025 14:36 Відповісти
Ну то давай будемо йому пред'являти лише тоді , коли він несе дурню
Зараз же він каже по суті
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22.07.2025 14:40 Відповісти
Та, просто забув маленьку дрібничку - прізвище замовника того законопроекту. Знову намагається відбілювати ЗЄ.
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22.07.2025 14:42 Відповісти
Одне слово - зелені під@ри і кацапські під@ри вороги українського народу...
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22.07.2025 14:33 Відповісти
Президент сьогодні ж його підпише)
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22.07.2025 14:33 Відповісти
Це ми побачили. А скільки таких актів щохвилини твориться в кабінеті зеленського.
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
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22.07.2025 14:33 Відповісти
263 так званих "депутатів" не згодні з тобою, в них тємки мутки, офшори, і дерибан, і фальшивий патріотизм... і звісно не забуваймо одягнути вишиванку.
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22.07.2025 14:34 Відповісти
Антикоррупционные органы нужно отдать под контроль Англии и Германии, так будет надёжнее.
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22.07.2025 14:34 Відповісти
Та ти шо )))
Сходи попроси своїх кураторів із СБУ повпливати на тих поганих депутатів. І реєстрова бігусятня теж хай слівце замовить.
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22.07.2025 14:34 Відповісти
що мені здається...,а може й не тільки мені... знищити здобутки Революціїї гідності це саме за чим прийшла нинішня влада..., треба було тільки дочекатися слушного моменту..., вочевидь, ось він..., країна максимально ослаблена, нема грошей, або вони нераціонально використовуються..., більшість активістів загинуло або їм просто не до того..., більшості людей теж не до того, їм навіть байдуже..., армія виснажена..., вони дочекалися...
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22.07.2025 14:36 Відповісти
Коли детективами НАБУ керує якийсь дагестанець, чий батько живе в Дагестані... мені тоді не зрозуміло яка незалежність? Агент кремля в НАБУ. Навіть якщо він не агент, але він все одно РИЗИКОВАНА особистість. Тому НАБУ вже з цього факту - для мене абсолютно гнила конторка.

Як і прокуратура, де працює прокур - син Молочного, який втік в Рашку і накидає кремлівську пропаганду на власну державу, власний народ.

Чомусь якщо батько має кримінальну історію, то дітей вже не беруть в такі струкрути. А коли батько в Рашці - чомусь немає ніяких з цим проблем.
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22.07.2025 14:37 Відповісти
хио керує ОП.?
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22.07.2025 14:41 Відповісти
Я кажу про директора НАБУ. Нехай спочатку за себе відповість.
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22.07.2025 14:46 Відповісти
Все вірно як на мене вони самі себе дали обіграти, взявши в 2019 році до себе таку особистість, думаю що їх "попросили" з вище, він же проходив перевірки і за ним постійно стежили. Вони просто "балансували" оминаючи йти в конфронтацію з владою, та робили спортивну риболовлю щодо близьких людей, для затуманення очей на заході.

А коли напевно по вказівці з заходу почали реальну роботу проти вищих політичних фігур, балансування завершилось і почалась війна корупціонерів проти них, які добре розуміють що в теперішній ситуації захід на це закриє очі, їм ще треба протягнути час хоча б на 2-3 роки, щоб орки не загрожували та були зайняті війною в Україні.
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22.07.2025 14:59 Відповісти
"Коли детективами НАБУ керує якийсь дагестанець, чий батько живе в Дагестані."

інша справа коли батько агент ФСБ або коли батько голови ГШ живе на рашці, правда ?
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22.07.2025 15:00 Відповісти
стерненко красавчик, своєчасно перевзувся. тепер броньований ренж з охороною від сбу, шикарні апартаменти, хавчик, дорогий шмот.
а, шабуня, зажрався, сподівався що сорос врятує. а, ніфіга. нісан відібрали, мєнта приставили. рота заткнули його ж брудними труселями.
селя ві, як каже емануель макрон.
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22.07.2025 14:37 Відповісти
Через це можуть відмінити безвіз? Чи він вже нікому не потрібен?
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22.07.2025 14:38 Відповісти
Европа буквально завтра может отрубить всю помощь. Но она этого не сделает, так как её все устраивает в украинской власти.
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22.07.2025 14:39 Відповісти
А хто ті організації фінансував? Хто?
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22.07.2025 14:41 Відповісти
а хто розробляв і фінансував сьогодні проголосоване верховно зрадниками рішення , яке ,цілком можливо і буде справедливим .що поставить крапку на ЄС .його ФІНАНСОВО ВІЙСКОВУ допомогу.а також ФІНАНСОВО-ВІЙСКОВУ допомогу США І НАТО???
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22.07.2025 14:45 Відповісти
ЄС вже пояснило, зо в звʼязку з цією темою не збирається припиняти допомогу.
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22.07.2025 15:12 Відповісти
зелених гнид потрібно гнати -потрібні вибори в умовах війни
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22.07.2025 14:41 Відповісти
Здається, що Україну поступово руйнують більше дедалі зростаючі внутрішні конфлікти, ніж зовнішній агресор.
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22.07.2025 14:45 Відповісти
Загнути зелених крадіїв можливо тільки у болючій спосіб як це робив Трамп.
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22.07.2025 14:46 Відповісти
Тепер ясно, коли ми будемо в ЄС та НАТО?
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22.07.2025 14:48 Відповісти
А нас в НАТО і ЄС ніхто не брав, не бере і не буде брати
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22.07.2025 15:11 Відповісти
 
 