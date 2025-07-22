Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко
Ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, - це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Сергій Стерненко у фейсбуці.
"Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни.
Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів.
Таке рішення ВР значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння. Підриває довіру до державних інституцій", - написав він.
Під час війни вистояти можна лише обʼєднуючись. Країна, у якій влада втрачає підтримку громадян, не може ефективно протистояти агресору. Це аксіома", - наголосив Стерненко.
За словами активіста, це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.
"Ще не все втрачено. Президент може ветувати або не підписати законопроєкт. Сподіваюсь на це. НАБУ та САП мають бути незалежними інституціями", - резюмував Стерненко.
Законопроєкт № 12414
Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Тому якось пох на твою думку
А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
Зараз же він каже по суті
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
Сходи попроси своїх кураторів із СБУ повпливати на тих поганих депутатів. І реєстрова бігусятня теж хай слівце замовить.
Як і прокуратура, де працює прокур - син Молочного, який втік в Рашку і накидає кремлівську пропаганду на власну державу, власний народ.
Чомусь якщо батько має кримінальну історію, то дітей вже не беруть в такі струкрути. А коли батько в Рашці - чомусь немає ніяких з цим проблем.
А коли напевно по вказівці з заходу почали реальну роботу проти вищих політичних фігур, балансування завершилось і почалась війна корупціонерів проти них, які добре розуміють що в теперішній ситуації захід на це закриє очі, їм ще треба протягнути час хоча б на 2-3 роки, щоб орки не загрожували та були зайняті війною в Україні.
інша справа коли батько агент ФСБ або коли батько голови ГШ живе на рашці, правда ?
а, шабуня, зажрався, сподівався що сорос врятує. а, ніфіга. нісан відібрали, мєнта приставили. рота заткнули його ж брудними труселями.
селя ві, як каже емануель макрон.