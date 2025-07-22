Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко

Ухвалення закону, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, - це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Сергій Стерненко у фейсбуці.

"Те, що відбулося у Верховній Раді – акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни.

Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів.

Таке рішення ВР значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння. Підриває довіру до державних інституцій", - написав він.

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Під час війни вистояти можна лише обʼєднуючись. Країна, у якій влада втрачає підтримку громадян, не може ефективно протистояти агресору. Це аксіома", - наголосив Стерненко.

За словами активіста, це подарунок Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті.

"Ще не все втрачено. Президент може ветувати або не підписати законопроєкт. Сподіваюсь на це. НАБУ та САП мають бути незалежними інституціями", - резюмував Стерненко.

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Законопроєкт № 12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.