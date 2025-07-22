То, что произошло в Верховной Раде, – акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны, – Стерненко
Принятие закона, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, - это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Сергей Стерненко в фейсбуке.
"То, что произошло в Верховной Раде - акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны.
Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов.
Такое решение ВР значительно деморализует людей и создает почву для внутреннего раздора и противостояния. Подрывает доверие к государственным институтам", - написал он.
Во время войны выстоять можно только объединяясь. Страна, в которой власть теряет поддержку граждан, не может эффективно противостоять агрессору. Это аксиома", - подчеркнул Стерненко.
По словам активиста, это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.
"Еще не все потеряно. Президент может ветировать или не подписать законопроект. Надеюсь на это. НАБУ и САП должны быть независимыми институтами", - резюмировал Стерненко.
Законопроект № 12414
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Тому якось пох на твою думку
А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
Зараз же він каже по суті
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
Сходи попроси своїх кураторів із СБУ повпливати на тих поганих депутатів. І реєстрова бігусятня теж хай слівце замовить.
Як і прокуратура, де працює прокур - син Молочного, який втік в Рашку і накидає кремлівську пропаганду на власну державу, власний народ.
Чомусь якщо батько має кримінальну історію, то дітей вже не беруть в такі струкрути. А коли батько в Рашці - чомусь немає ніяких з цим проблем.
А коли напевно по вказівці з заходу почали реальну роботу проти вищих політичних фігур, балансування завершилось і почалась війна корупціонерів проти них, які добре розуміють що в теперішній ситуації захід на це закриє очі, їм ще треба протягнути час хоча б на 2-3 роки, щоб орки не загрожували та були зайняті війною в Україні.
інша справа коли батько агент ФСБ або коли батько голови ГШ живе на рашці, правда ?
а, шабуня, зажрався, сподівався що сорос врятує. а, ніфіга. нісан відібрали, мєнта приставили. рота заткнули його ж брудними труселями.
селя ві, як каже емануель макрон.
Яка краса! Який талант!
"Він просто не знав! Він не підпише!".
Хоча автор знає, що така швидкість, з прийняттям депутатами і підписанням спікером, можлива лише за вказівкою ЗЄ.