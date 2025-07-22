То, что произошло в Верховной Раде, – акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны, – Стерненко

Принятие закона, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, - это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Сергей Стерненко в фейсбуке.

"То, что произошло в Верховной Раде - акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны.

Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов.

Такое решение ВР значительно деморализует людей и создает почву для внутреннего раздора и противостояния. Подрывает доверие к государственным институтам", - написал он.

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Во время войны выстоять можно только объединяясь. Страна, в которой власть теряет поддержку граждан, не может эффективно противостоять агрессору. Это аксиома", - подчеркнул Стерненко.

По словам активиста, это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.

"Еще не все потеряно. Президент может ветировать или не подписать законопроект. Надеюсь на это. НАБУ и САП должны быть независимыми институтами", - резюмировал Стерненко.

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Законопроект № 12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.