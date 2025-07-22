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Новости Давление на НАБУ
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То, что произошло в Верховной Раде, – акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны, – Стерненко

Стерненко о законе

Принятие закона, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, - это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Сергей Стерненко в фейсбуке.

"То, что произошло в Верховной Раде - акт внутренней подрывной деятельности в условиях войны.

Уже сейчас вижу тотальное неприятие обществом этой инициативы. Военные, волонтеры, общественные деятели, абсолютное большинство возмущено действиями нардепов.

Такое решение ВР значительно деморализует людей и создает почву для внутреннего раздора и противостояния. Подрывает доверие к государственным институтам", - написал он.

Также читайте: Климпуш-Цинцадзе о законопроекте №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП: "Слуги" окончательно разворачивают страну от евроинтеграционного курса

Во время войны выстоять можно только объединяясь. Страна, в которой власть теряет поддержку граждан, не может эффективно противостоять агрессору. Это аксиома", - подчеркнул Стерненко.

По словам активиста, это подарок Москве, лучше любых ИПСО вместе взятых.

"Еще не все потеряно. Президент может ветировать или не подписать законопроект. Надеюсь на это. НАБУ и САП должны быть независимыми институтами", - резюмировал Стерненко.

Также читайте: Предателей разоблачали в разных органах, но это не повод уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, - Кривонос

Законопроект № 12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) закон (3183) Стерненко Сергей (408) САП (2093)


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Топ комментарии
+15
Одне слово - зелені під@ри і кацапські під@ри вороги українського народу...
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22.07.2025 14:33 Ответить
+15
Ти не людина , ти - підкацапний виродок
Тому якось пох на твою думку

А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
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22.07.2025 14:35 Ответить
+9
Це ми побачили. А скільки таких актів щохвилини твориться в кабінеті зеленського.
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
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22.07.2025 14:33 Ответить
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Мені як для людини простої абсолютно по барабану на те сап чи набу. хоч би їх не було ні холодно не жарко. вони все одно були як ширма і плясали під дудку зеленського і так.
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22.07.2025 14:32 Ответить
Ти не людина , ти - підкацапний виродок
Тому якось пох на твою думку

А от на думку ЄС ,які , я сподіваюсь - припинять фінансування
На думку хлопців - які воюють/волонтерять
Або на думку таких людей як я - що фінансово підтримують їх , замість держави
На них - не пофіг
І МИ - проти
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22.07.2025 14:35 Ответить
Син зрадника Андрія молочного в ніч на неділю вбив жінку, а він не остання людина в Плокулатурі. І так віздє. І в НАБУ і в САП. Вони там просто всі рублять бабло. Я б їх взагалі всіх розформував та відправив на фронт. НАБУ, доречі, 700 рил. Норм можна якийсь напрямок посилити і вони давали присягу
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22.07.2025 14:37 Ответить
Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос Джерело: https://censor.net/ua/n3564615
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22.07.2025 14:39 Ответить
Україна і корупція на сьогодні це слова синоніми. Ці органи за часів правління Володимера Зеленського себе ізжили
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22.07.2025 14:41 Ответить
А ти проти де, це по перше, а по друге ЄС не припиняє фінансування
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22.07.2025 15:05 Ответить
Если не разбираетесь, надо ориентироваться на мнение союзников и проукраинской оппозиции. Они все однозначно за НАБУ
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22.07.2025 14:35 Ответить
зелена срань дуже хоча щоб більшість посполитих так і думала - що влада всесильна і всіх давно скупила. Як колись було на рашці.
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22.07.2025 14:35 Ответить
А що? Не всесильна? Коли зеля приїзжає на якийсь захід він першим ділом отсікає гражданскіх, шоб і миша не проскочила. І що ви зробите Єрмаку? Вони хазяї цієї країни під назвою Україна!
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22.07.2025 14:39 Ответить
мені як людині *****,,,,(какая разніца).а це вже не людина.
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22.07.2025 14:39 Ответить
Ну то піди та попротестуй, одразу повістку *******)
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22.07.2025 14:40 Ответить
не переводи стрілки ....проходь
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22.07.2025 14:47 Ответить
Під будь яку владу, вони з кожною порєшають...і будуть разом з кримінальною верхівкою жерти в генделиках..
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22.07.2025 15:20 Ответить
Чел, который кормится из ОПешки вынужден обманывать своих поклонников, которые ничего не понимают как же так.
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22.07.2025 14:32 Ответить
А що не так він зараз сказав. Давай поясни нам , рабсійськощелеповий
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22.07.2025 14:36 Ответить
Все он правильно сказал. Это как российская оппозиция которая десятилетиями борется против Путина, получая пухлые конвертики из Кремля.
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22.07.2025 14:36 Ответить
Ну то давай будемо йому пред'являти лише тоді , коли він несе дурню
Зараз же він каже по суті
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22.07.2025 14:40 Ответить
Та, просто забув маленьку дрібничку - прізвище замовника того законопроекту. Знову намагається відбілювати ЗЄ.
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22.07.2025 14:42 Ответить
Одне слово - зелені під@ри і кацапські під@ри вороги українського народу...
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22.07.2025 14:33 Ответить
Президент сьогодні ж його підпише)
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22.07.2025 14:33 Ответить
Це ми побачили. А скільки таких актів щохвилини твориться в кабінеті зеленського.
Вони вороги. Вони вкрали майбутнє в мільйонів українців.
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22.07.2025 14:33 Ответить
263 так званих "депутатів" не згодні з тобою, в них тємки мутки, офшори, і дерибан, і фальшивий патріотизм... і звісно не забуваймо одягнути вишиванку.
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22.07.2025 14:34 Ответить
Антикоррупционные органы нужно отдать под контроль Англии и Германии, так будет надёжнее.
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22.07.2025 14:34 Ответить
Та ти шо )))
Сходи попроси своїх кураторів із СБУ повпливати на тих поганих депутатів. І реєстрова бігусятня теж хай слівце замовить.
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22.07.2025 14:34 Ответить
що мені здається...,а може й не тільки мені... знищити здобутки Революціїї гідності це саме за чим прийшла нинішня влада..., треба було тільки дочекатися слушного моменту..., вочевидь, ось він..., країна максимально ослаблена, нема грошей, або вони нераціонально використовуються..., більшість активістів загинуло або їм просто не до того..., більшості людей теж не до того, їм навіть байдуже..., армія виснажена..., вони дочекалися...
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22.07.2025 14:36 Ответить
Знищили ще тоді, коли безпідставно розігнали Верховну Раду. Прокиньтесь вже.
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22.07.2025 15:45 Ответить
Коли детективами НАБУ керує якийсь дагестанець, чий батько живе в Дагестані... мені тоді не зрозуміло яка незалежність? Агент кремля в НАБУ. Навіть якщо він не агент, але він все одно РИЗИКОВАНА особистість. Тому НАБУ вже з цього факту - для мене абсолютно гнила конторка.

Як і прокуратура, де працює прокур - син Молочного, який втік в Рашку і накидає кремлівську пропаганду на власну державу, власний народ.

Чомусь якщо батько має кримінальну історію, то дітей вже не беруть в такі струкрути. А коли батько в Рашці - чомусь немає ніяких з цим проблем.
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22.07.2025 14:37 Ответить
хио керує ОП.?
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22.07.2025 14:41 Ответить
Я кажу про директора НАБУ. Нехай спочатку за себе відповість.
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22.07.2025 14:46 Ответить
Все вірно як на мене вони самі себе дали обіграти, взявши в 2019 році до себе таку особистість, думаю що їх "попросили" з вище, він же проходив перевірки і за ним постійно стежили. Вони просто "балансували" оминаючи йти в конфронтацію з владою, та робили спортивну риболовлю щодо близьких людей, для затуманення очей на заході.

А коли напевно по вказівці з заходу почали реальну роботу проти вищих політичних фігур, балансування завершилось і почалась війна корупціонерів проти них, які добре розуміють що в теперішній ситуації захід на це закриє очі, їм ще треба протягнути час хоча б на 2-3 роки, щоб орки не загрожували та були зайняті війною в Україні.
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22.07.2025 14:59 Ответить
"Коли детективами НАБУ керує якийсь дагестанець, чий батько живе в Дагестані."

інша справа коли батько агент ФСБ або коли батько голови ГШ живе на рашці, правда ?
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22.07.2025 15:00 Ответить
стерненко красавчик, своєчасно перевзувся. тепер броньований ренж з охороною від сбу, шикарні апартаменти, хавчик, дорогий шмот.
а, шабуня, зажрався, сподівався що сорос врятує. а, ніфіга. нісан відібрали, мєнта приставили. рота заткнули його ж брудними труселями.
селя ві, як каже емануель макрон.
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22.07.2025 14:37 Ответить
Через це можуть відмінити безвіз? Чи він вже нікому не потрібен?
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22.07.2025 14:38 Ответить
Европа буквально завтра может отрубить всю помощь. Но она этого не сделает, так как её все устраивает в украинской власти.
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22.07.2025 14:39 Ответить
А хто ті організації фінансував? Хто?
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22.07.2025 14:41 Ответить
а хто розробляв і фінансував сьогодні проголосоване верховно зрадниками рішення , яке ,цілком можливо і буде справедливим .що поставить крапку на ЄС .його ФІНАНСОВО ВІЙСКОВУ допомогу.а також ФІНАНСОВО-ВІЙСКОВУ допомогу США І НАТО???
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22.07.2025 14:45 Ответить
ЄС вже пояснило, зо в звʼязку з цією темою не збирається припиняти допомогу.
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22.07.2025 15:12 Ответить
ЄС пояснило "наразі" ...
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22.07.2025 16:02 Ответить
зелених гнид потрібно гнати -потрібні вибори в умовах війни
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22.07.2025 14:41 Ответить
Здається, що Україну поступово руйнують більше дедалі зростаючі внутрішні конфлікти, ніж зовнішній агресор.
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22.07.2025 14:45 Ответить
Загнути зелених крадіїв можливо тільки у болючій спосіб як це робив Трамп.
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22.07.2025 14:46 Ответить
Тепер ясно, коли ми будемо в ЄС та НАТО?
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22.07.2025 14:48 Ответить
А нас в НАТО і ЄС ніхто не брав, не бере і не буде брати
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22.07.2025 15:11 Ответить
"Президент може ветувати або не підписати законопроєкт."

Яка краса! Який талант!
"Він просто не знав! Він не підпише!".
Хоча автор знає, що така швидкість, з прийняттям депутатами і підписанням спікером, можлива лише за вказівкою ЗЄ.
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22.07.2025 15:19 Ответить
Як варіант, можна підписати симпатичними чорнилами).
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22.07.2025 16:07 Ответить
 
 