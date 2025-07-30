Россияне почти 50 раз атаковали позиции Сил обороны на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток произошло 159 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли пятьдесят авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1292 дрона-камикадзе и осуществили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 25 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 310 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении наши защитники отразили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часова Яра, Миньковки, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

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На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 - безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополье. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.

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На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС ВС Украины, которые стойко сдерживают противника.