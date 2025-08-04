На юге россияне атаковали на Приднепровском направлении, продолжают терроризировать гражданское население прифронтовых территорий, - Силы обороны

Враг продолжает атаковать позиции наших защитников и терроризировать гражданское население прифронтовых населенных пунктов на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

В течение суток противник совершил почти 150 обстрелов, использовав около 600 боеприпасов. Под огнем оказались населенные пункты Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Российские войска не прекращают атаки с применением БПЛА. В течение суток зафиксировано более 340 атак дронов-камикадзе и 120 случаев сбрасываний боеприпасов.

Удары по гражданским

Вражеские силы нанесли 2 авиаудара по населенным пунктам Запорожской области и Херсонщины. Было применено 6 корректируемых авиабомб и 8 неуправляемых авиационных ракет.

Три человека погибли в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду Запорожской области. В целом агрессор нанес удары по 10 населенным пунктам области. Разрушены квартиры, нежилые здания, сети коммуникаций, частные дома и автомобили.

На Херсонщине из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения. российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 10 многоэтажек и 44 частных дома. Также оккупанты побили газопровод и частные автомобили.

Враг снова атаковал Одессу беспилотниками. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на радиорынке и в недействующем общежитии. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Под вражескими ударами находились и населенные пункты Днепропетровщины. Ранения получили три человека. Повреждены частные предприятия, частные и многоэтажные дома, линия электропередач.

Пострадала от российской агрессии Куцурубская громада Николаевщины. Повреждена линия электропередач и частный дом.

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