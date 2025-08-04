На півдні росіяни атакували на Придніпровському напрямку, продовжують тероризувати цивільне населення прифронтових територій, - Сили оборони

Ворог продовжує атакувати позиції наших захисників та тероризувати цивільне населення прифронтових населених пунктів на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Протягом доби противник здійснив замалим 150 обстрілів, використавши близько 600 боєприпасів. Під вогнем опинилися населені пункти Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Російські війська не припиняють атаки із застосуванням БпЛА. Впродовж доби зафіксовано понад 340 атак дронів-камікадзе та 120 випадків скидів боєприпасів.

Удари по цивільних

Ворожі сили завдали 2 авіаудари по населених пунктах Запоріжжя та Херсонщини. Було застосовано 6 коригованих авіабомб та 8 некерованих авіаційних ракет.

Три людини загинули внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду Запоріжжя. Загалом агресор завдав ударів по 10 населених пунктах області. Зруйновано квартири, нежитлові будівлі, мережі комунікацій, приватні будинки та автівки.

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення. російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 44 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

Ворог знову атакував Одесу безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на радіоринку та в недіючому гуртожитку. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Під ворожими ударами перебували і населені пункти Дніпропетровщини. Поранення дістали троє людей. Пошкоджені приватні підприємства, приватні та багатоповерхові будинки, лінія електропередач.

Потерпала від російської агресії Куцурубська громада Миколаївщини. Пошкоджено лінію електропередач та приватний будинок.

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