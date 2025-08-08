Около 100 обстрелов за сутки фиксируется в Сумской области. С начала месяца погибли три человека, - ОВА

В Сумской области с начала августа в результате вражеских обстрелов погибли трое жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

"Враг продолжает войну против гражданского населения, уничтожает частные дома, целится по объектам критической инфраструктуры. Больше всего страдают громады Сумского и Шосткинского районов. В среднем фиксируем около 100 обстрелов за сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала августа, к сожалению, в результате вражеских атак погибли три человека - двое работников сельхозпредприятия в Сумской громаде и 12-летний мальчик в Свесской громаде. В тот день также пострадал 13-летний парень. Его перевели из реанимационного отделения - врачи стабилизировали состояние ребенка.

Кроме того, за последние сутки ранены еще три человека. Состояние пострадавших - не тяжелое. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.



"Самыми горячими участками пока остаются Юнаковская и Хотинская общины, где объявлена эвакуация. ВСУ и все составляющие сил безопасности и обороны крепко держат позиции", - добавил Григоров.

