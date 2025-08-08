Близько 100 обстрілів на добу фіксується на Сумщині. Від початку місяця загинуло троє людей, - ОВА

У Сумській області від початку серпня внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог продовжує війну проти цивільного населення, знищує приватні будинки, цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Найбільше потерпають громади Сумського і Шосткинського районів. У середньому фіксуємо близько 100 обстрілів на добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку серпня, на жаль, внаслідок ворожих атак загинуло троє людей – двоє працівників сільгосппідприємства у Сумській громаді та 12-річний хлопчик у Свеській громаді. Того дня також постраждав 13-річний хлопець. Його перевели з реанімаційного відділення – лікарі стабілізували стан дитини.

Крім того, за останню добу поранені ще троє людей. Стан постраждалих – не важкий. Усім надали необхідну медичну допомогу.



"Найгарячішими ділянками наразі лишаються Юнаківська та Хотінська громади, де оголошена евакуація. ЗСУ і всі складові сил безпеки та оборони міцно тримають позиції", - додав Григоров.

