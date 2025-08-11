РУС
Позиция России относительно территориального обмена выглядит односторонней, - Euractiv

Европейские чиновники выражают беспокойство, что во время предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может быть заключено соглашение об Украине без участия ЕС и Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Высокопоставленный представитель Еврокомиссии подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины имеют первоочередное значение. Он добавил, что позиция России относительно территориального обмена выглядит односторонней и недопустимой.

Другой дипломат отметил, что США демонстрируют большую готовность согласовывать свои позиции с Европой. В частности, это связывают с визитом советника по национальной безопасности Джейка Вэнса в Великобританию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирные переговоры по Украине нельзя проводить без участия Киева, - Туск

Чиновники ЕС призывают американскую администрацию противостоять любому "одностороннему" обмену территориями с Россией, подчеркивая, что любые договоренности должны базироваться на действующей линии фронта и содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

Под гарантиями понимают продолжение поддержки Украины от третьих стран, в частности поставки оружия без ограничений на численность Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Также читайте: Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP

территориальная целостность (249) война в Украине (5618)


+8
Ці два чорти взагалі з глузду зїхали! Вони не мають права ділити чужі країни. Це немов би в Цюріху зібрались якісь європейці і прийняли рішення віддати Аляску Канаді "бо так їм хочеться"...
показать весь комментарий
11.08.2025 15:35 Ответить
+4
Рижийй п.дор ***** балдіє, на шару продав падло Украаїну.
показать весь комментарий
11.08.2025 15:28 Ответить
+1
Зараз Україні потрібна не мирна угода, а більше зброї і підтримки з боку Заходу. Бо ще 5-10, від сили 20-25 років такої війни росія точно не витримає, про це кажуть всі українські і європейські експерти - тому треба триматись і воювати.
показать весь комментарий
11.08.2025 15:36 Ответить
