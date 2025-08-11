УКР
Позиція Росії щодо територіального обміну виглядає односторонньою, - Euractiv

Європейські посадовці висловлюють занепокоєння, що під час майбутнього саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна може бути укладена угода про Україну без участі ЄС і Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Високопоставлений представник Єврокомісії наголосив, що гарантії безпеки для України мають першочергове значення. Він додав, що позиція Росії щодо територіального обміну виглядає односторонньою і неприпустимою.

Інший дипломат зазначив, що США демонструють більшу готовність узгоджувати свої позиції з Європою. Зокрема, це пов’язують із візитом радника з національної безпеки Джейка Венса до Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні переговори щодо України не можна проводити без участі Києва, - Туск

Посадовці ЄС закликають американську адміністрацію протистояти будь-якому "односторонньому" обміну територіями з Росією, наголошуючи, що будь-які домовленості мають базуватися на чинній лінії фронту і містити надійні гарантії безпеки для України.

Під гарантіями розуміють продовження підтримки України від третіх країн, зокрема постачання зброї без обмежень на чисельність Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Макеєв відповів ультраправим ФРН на пропозицію віддати РФ території України: Віддавайте лише те, що належить вам

Ці два чорти взагалі з глузду зїхали! Вони не мають права ділити чужі країни. Це немов би в Цюріху зібрались якісь європейці і прийняли рішення віддати Аляску Канаді "бо так їм хочеться"...
показати весь коментар
11.08.2025 15:35 Відповісти
Рижийй п.дор ***** балдіє, на шару продав падло Украаїну.
показати весь коментар
11.08.2025 15:28 Відповісти
Зараз Україні потрібна не мирна угода, а більше зброї і підтримки з боку Заходу. Бо ще 5-10, від сили 20-25 років такої війни росія точно не витримає, про це кажуть всі українські і європейські експерти - тому треба триматись і воювати.
показати весь коментар
11.08.2025 15:36 Відповісти
11.08.2025 15:26 Відповісти
Це так само як кацапи "вписали" частину України до своєї конпроституції.
показати весь коментар
11.08.2025 16:07 Відповісти
Абсолютно погоджуюся. Це злочин. Фраза "висловлюють занепокоэння" взагалі не доречна, бо трамп на очах уього світу скоює злочин, навіть, натякаючи, що він планує щось міняти. Він може обміняти Аляску, якщо йому дозволять. Дивує, що мовчать журналісти з цього приводу і мовчить МКС.
показати весь коментар
11.08.2025 16:55 Відповісти
рашистський бот
показати весь коментар
11.08.2025 15:39 Відповісти
Ще 5 років і України не буде!Їй вже почти гайка дякуючи потужномц ішаку
показати весь коментар
11.08.2025 15:51 Відповісти
Америка на іншому континенті. ********* це Азія. Якого біса ці диктатори лізуть в Європу?
показати весь коментар
11.08.2025 15:42 Відповісти
Що значить закликають?? Гукають "АУ"!? Чи в унітаз??
показати весь коментар
11.08.2025 15:54 Відповісти
Так звану "угоду" трампа з путіним про Україну без України - і трамп і уйло можуть засунути у свої старческі дупи!
показати весь коментар
11.08.2025 16:09 Відповісти
 
 