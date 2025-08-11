Позиція Росії щодо територіального обміну виглядає односторонньою, - Euractiv

Європейські посадовці висловлюють занепокоєння, що під час майбутнього саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна може бути укладена угода про Україну без участі ЄС і Києва.

Високопоставлений представник Єврокомісії наголосив, що гарантії безпеки для України мають першочергове значення. Він додав, що позиція Росії щодо територіального обміну виглядає односторонньою і неприпустимою.

Інший дипломат зазначив, що США демонструють більшу готовність узгоджувати свої позиції з Європою. Зокрема, це пов’язують із візитом радника з національної безпеки Джейка Венса до Великої Британії.

Посадовці ЄС закликають американську адміністрацію протистояти будь-якому "односторонньому" обміну територіями з Росією, наголошуючи, що будь-які домовленості мають базуватися на чинній лінії фронту і містити надійні гарантії безпеки для України.

Під гарантіями розуміють продовження підтримки України від третіх країн, зокрема постачання зброї без обмежень на чисельність Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

