Силы обороны ликвидировали 116 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
В общем, с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 528 дронов-камикадзе и осуществили 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательные действия в районе населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска - украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголово и Серебрянки. Три боестолкновения не утихают до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск в районах Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районах Александро-Шультино и Ступочек. Силы обороны успешно отбили обе атаки захватчиков.
Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.
На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах Попова Яра, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Нового Шахматного, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлении Родинского и Променя. Наши защитники остановили 33 штурмовые действия противника, еще два боестолкновения продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 167 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, 85 беспилотных летательных аппаратов, шесть автомобилей, две антенны беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении враг наступал в направлении Полтавки, нанес авиационный удар по району населенного пункта Белогорье.
На Ореховском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.
На Приднепровском направлении враг шесть раз атаковал в сторону позиций наших защитников. В то же время противник нанес авиаудар по Одрадокаменке.
Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые наносят врагу наибольшие потери в живой силе и технике.
Виглядає це так: підари кладуть на землю маскувальні теплоізоляційні пончо, охолоджують їх й потім рухаються в них вночі двійками. Майже кожне пересування між позиціями контролюється крок-в-крок: офіцер управління дає конкретні вказівки, супроводжуючи дроном та контролюючи їх маскування. У випадку небезпеки група лягає на землю й накривається пончо. Виявляють себе при переміщенні полями. В лісах та в населених пунктах спостереження вкрай ускладнене. Йдуть без нічого, потім досягають кінцевої точки (якогось глибокого рубежа) й залягають там, роблять засадні дії на СОУ. Далі по розвіданому ними маршруту затягуються нові групи. Логістика забезпечується "молніями": вантажні крила несуть трохи провізії, нові батарейки до радіостанцій. Полонених зазвичай не беруть (важко повернути в тил), цивільних на шляху просування знищують для запобігання поширення інформації щодо маршрутів та позицій. Для зменшення ризиків виявлення використовують ПБСи.
Таким чином, після періоду, коли БпЛА знищили маневрену війну та тактику малих піхотних груп, війна знову закрутилась навколо маневрів, тільки тепер стрілецькими двійками. Й, відповідно, навколо їх прихованих переміщень, накопичень, інфільтрації, а також штурму/зачистки позицій. Ми, як завжди, недостатньо швидко адаптуємося до змін і, як наслідок, терпимо важкі поразки.
Але як і будь-яка тактика маневреної війни, вона ************* з розтягнутою логістикою в ділянці прориву. Всі такі групи, просуваючись поки є нагода, ризикують бути відрізаними в глибині наших порядків та залишитися без краплі води та вогневої підтримки. Отже, ми знову маємо потребу в глибині оборони, других-третіх рубежах, а також групах швидкого реагування, що будуть зачищати відрізані осередки та перекривати виявлені маршрути. Ще більш гострою стала потреба в централізації управління: концентрація наявних засобів на смузі, підтримка безперервного моніторингу ділянок накопичення та просувань, встановлення інженерних загороджень. Враховуючи глибину деяких проривів, можна навіть згадати про бій за підтримки бронетехніки.
Важливою є готовність до штурму та оборони бліндажів з боку піхоти. Є сенс й у аналогічному використанні тактики ворога. Асоціація її з екстремальною кількістю втрат - результат слабкості противника в плануванні та хронічно нереалістичних завданнях, нездатності ворога мудро користуватися перевагами у ресурсі й врешті змарнувати його, що вже відбулося з бронетехнікою на російських базах зберігання. У мудрих руках ця тактика могла б полегшити відновлення втрачених позицій та витісненні окупанта (наприклад, достатньо прив'язувати її до погодних умов).
Найголовніше - не дозволити поразкам взяти над нами гору. Війна не закінчена, милості до переможених не буде. Там, де ступить нога російського солдата, з'являться братські могили з тих, хто не втік. В першу чергу росіяни будуть винищувати всіх, хто пов'язаний з військом - поранених та списаних побратимів, членів їх сімей. Страждати будуть найбільш знедолені, в кого немає можливості втекти: діти, вдови, матері військових СОУ будуть закатовані та вбиті, ставши методом виконання "плану" регіонального відділу ФСБ з боротьби з "терористами".
Нам треба продовжувати тиснути, продовжувати винищувати кацапню до тих пір, поки бажаючі походити українською землею не скінчаться, а заведені на позиції будуть відмовлятися продовжувати рух. Росіяни не непереможні, вони також страждають від невиконання наказів, їх бійці також нерідко уникають бою від страху. У нас є достатньо сил, щоб помножити його.
Ми можемо зупинити ворога, якщо захочемо. А захотіти ми маємо, бо нам є що втрачати - не власні життя, так життя тих, хто не може захистити себе сам.
За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км. Для відбиття цих територій ЗСУ мають кілька днів, перш ніж РФ направить туди дрони та механізовані частини.
Ситуація яка відбувається на Донеччині є наслідок дій чи бездіяльності, про які попереджалося у кожному інтерв'ю останні роки півтора. Спочатку ми "провалюємося" на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів.
Коли дійде до бригад - ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде «зсуватися» як це було в 2022-му - десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня.
Звичайно, ви можете сказати, що я «нагнітаю», і «накручую», і все не так погано, у нас є дрони, під два десятки новостворених корпусів і все «контрольовано».
Але десь те ж саме ми проходили з 2018-го по 22-й рік.
Десь теж саме ми проходимо знову з 2024-го. Ігнорування проблем не призводить до їх вирішення.
Але найгірше це ігнорувати реальний стан справ.
Підтримуйте Сили оборони. Всюди і всіляко як можете.