Силы обороны ликвидировали 116 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 133 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 528 дронов-камикадзе и осуществили 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил четырнадцать управляемых бомб, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательные действия в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска - украинские защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголово и Серебрянки. Три боестолкновения не утихают до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районах Александро-Шультино и Ступочек. Силы обороны успешно отбили обе атаки захватчиков.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах Попова Яра, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Нового Шахматного, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлении Родинского и Променя. Наши защитники остановили 33 штурмовые действия противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 167 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, 85 беспилотных летательных аппаратов, шесть автомобилей, две антенны беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступал в направлении Полтавки, нанес авиационный удар по району населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Степногорск и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг шесть раз атаковал в сторону позиций наших защитников. В то же время противник нанес авиаудар по Одрадокаменке.

Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые наносят врагу наибольшие потери в живой силе и технике.