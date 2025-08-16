РУС
Новости
1 115 13

Вопрос о проведении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не поднимался, - Ушаков

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Сейчас российской стороне не известно, когда состоится следующая встреча диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не поднимался.

Также читайте: Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10": Мы номер один, они номер два в мире

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+1
А навіщо!?
Вони на своєму міжусобчику долю України та Світу вже вирішили!
Московії трампон відкрив шлях для захоплення всієї України, але зась!
Подавитесь гниди!
16.08.2025 09:59 Ответить
+1
Тобто Трамп збрехав в черговий раз?)
16.08.2025 10:00 Ответить
+1
16.08.2025 10:02 Ответить
16.08.2025 10:01 Ответить
Чукча - он і на Аляске чукча
( хутин відноситься до азійського фіно-угорського етносу. ТАМ СЛАВЯНЕ І ПОРЯД НЕ ЛЕЖАЛИ )
16.08.2025 10:03 Ответить
16.08.2025 10:02 Ответить
Трамп замісь вздрючити рашку - прикрив її
16.08.2025 10:04 Ответить
Це ж ледь не єдина мета зустрічі була. Тампон - імпотент.
16.08.2025 10:06 Ответить
Зараз тебя , дядя, прибьемо цім малюнком
16.08.2025 10:06 Ответить
Трамп вміє тількі грати у гольф і РЕЙДЕРИТИ ПОЛЯ ФЕРМЕРІВ ПІД ГОЛФ ПОЛЯ
16.08.2025 10:11 Ответить
«Истребители ВВС США были подняты в воздух после того, как гражданский самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Президент США Дональд Трамп находился в эщто время в гольф-клубе»

Published by https://armenpress.am/ru Armenpress, original at https://armenpress.am/ru/article/1226321
16.08.2025 10:12 Ответить
Такие как трамТампон путиХуло это старые дегенераты!и эти дегенераты правят?!почему?потому что люди ДЫБИЛЫ ПО СУТИ!!!Сами виноваты!!!ЕСЛИ СКАЗАЛ ТО СДЕЛАЙ ИЛИ ВИСИЛИЦА!!!ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИТЕЛЕЙ!!!БЕЗ СУДА И СЛЕДСВИЯ!!!А СДЕЛАЙ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16.08.2025 12:12 Ответить
Закончится если террорестичная акция в кремле будет!
16.08.2025 11:39 Ответить
