Вопрос о проведении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не поднимался, - Ушаков
Сейчас российской стороне не известно, когда состоится следующая встреча диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не поднимался.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Вони на своєму міжусобчику долю України та Світу вже вирішили!
Московії трампон відкрив шлях для захоплення всієї України, але зась!
Подавитесь гниди!
( хутин відноситься до азійського фіно-угорського етносу. ТАМ СЛАВЯНЕ І ПОРЯД НЕ ЛЕЖАЛИ )
