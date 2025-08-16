Вопрос о проведении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не поднимался, - Ушаков

Сейчас российской стороне не известно, когда состоится следующая встреча диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не поднимался.

Также читайте: Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10": Мы номер один, они номер два в мире

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.