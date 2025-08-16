УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини
1 141 13

Питання проведення тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського не порушувалося, - Ушаков

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Наразі російській стороні не відомо, коли відбудеться наступна зустріч диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, питання проведення тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського поки що не порушувалося.

Також читайте: Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
А навіщо!?
Вони на своєму міжусобчику долю України та Світу вже вирішили!
Московії трампон відкрив шлях для захоплення всієї України, але зась!
Подавитесь гниди!
показати весь коментар
16.08.2025 09:59 Відповісти
+1
Тобто Трамп збрехав в черговий раз?)
показати весь коментар
16.08.2025 10:00 Відповісти
+1
показати весь коментар
16.08.2025 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо!?
Вони на своєму міжусобчику долю України та Світу вже вирішили!
Московії трампон відкрив шлях для захоплення всієї України, але зась!
Подавитесь гниди!
показати весь коментар
16.08.2025 09:59 Відповісти
Тобто Трамп збрехав в черговий раз?)
показати весь коментар
16.08.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 10:01 Відповісти
Чукча - он і на Аляске чукча
( хутин відноситься до азійського фіно-угорського етносу. ТАМ СЛАВЯНЕ І ПОРЯД НЕ ЛЕЖАЛИ )
показати весь коментар
16.08.2025 10:03 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 10:02 Відповісти
Трамп замісь вздрючити рашку - прикрив її
показати весь коментар
16.08.2025 10:04 Відповісти
Це ж ледь не єдина мета зустрічі була. Тампон - імпотент.
показати весь коментар
16.08.2025 10:06 Відповісти
Зараз тебя , дядя, прибьемо цім малюнком
показати весь коментар
16.08.2025 10:06 Відповісти
Трамп вміє тількі грати у гольф і РЕЙДЕРИТИ ПОЛЯ ФЕРМЕРІВ ПІД ГОЛФ ПОЛЯ
показати весь коментар
16.08.2025 10:11 Відповісти
«Истребители ВВС США были подняты в воздух после того, как гражданский самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Президент США Дональд Трамп находился в эщто время в гольф-клубе»

Published by https://armenpress.am/ru Armenpress, original at https://armenpress.am/ru/article/1226321
показати весь коментар
16.08.2025 10:12 Відповісти
Такие как трамТампон путиХуло это старые дегенераты!и эти дегенераты правят?!почему?потому что люди ДЫБИЛЫ ПО СУТИ!!!Сами виноваты!!!ЕСЛИ СКАЗАЛ ТО СДЕЛАЙ ИЛИ ВИСИЛИЦА!!!ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИТЕЛЕЙ!!!БЕЗ СУДА И СЛЕДСВИЯ!!!А СДЕЛАЙ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 12:12 Відповісти
Закончится если террорестичная акция в кремле будет!
показати весь коментар
16.08.2025 11:39 Відповісти
 
 