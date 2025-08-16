Питання проведення тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського не порушувалося, - Ушаков

Наразі російській стороні не відомо, коли відбудеться наступна зустріч диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, питання проведення тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського поки що не порушувалося.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.