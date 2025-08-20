С начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 128 боестолкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли два ракетных удара, применив пять ракет, 43 авиационных ударов, сбросив при этом 69 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1763 дрона-камикадзе и осуществили 3892 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, совершил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 15 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник девять раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Фиголевка и в направлении Хатнего, Катериновки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия в районе Голубовки и в направлении Купянска.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны уже отразили 24 штурма противника в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григорьевка; еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз атаковал вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки. Все атаки противника отражены.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Яблоновки, Щербиновки и в направлении Степановки, Полтавки, Попова Яра; одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Белицкого, Родинского, Мирнограда.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, 67 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БпЛА; также повреждены три артиллерийские системы и 10 укрытий для личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Камышевахи, Сичневого и Новогригорьевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения три раза пытались идти вперед, получили отпор.

Сегодня стоит отметить воинов 39 отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.